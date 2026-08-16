Incendies en Europe: les derniers développements

Des pompiers luttent contre un feu de forêt près du village de Zogaj, aux abords de la ville côtière d'Ulcinj, dans le sud du Monténégro, le 14 août 2026. (Photo de SAVO PRELEVIC/AFP). AFP or licensors

France: le feu dans le sud-ouest «pas en voie» d’être fixé

La débauche de moyens humains et aériens a permis samedi aux pompiers d’enrayer la progression du feu dans les Landes, dans le sud-ouest de la France, mais il «n’est pas fixé et n’est pas en voie de l’être», selon le préfet Gilles Clavreul.

Incendie de Luglon : "le feu n'est pas fixé et n'est pas en voie de l'être"

➡️ le point de situation du préfet des Landes, Gilles Clavreul, à 18 h ce samedi pic.twitter.com/sozWx4u361 — ICI Gascogne (@icigascogne) August 15, 2026

«On avait eu des sauts relativement importants cette nuit, qui avaient provoqué un agrandissement de la surface brûlée à 1.580-1.600 hectares. On en est toujours là en fin d’après-midi. Les 22 sauts qu’on a eues aujourd’hui, on les a eues principalement le matin», a ajouté le représentant de l’État à la fin d’une après-midi «plus favorable».

Gilles Clavreul, préfet des Landes, fait le point dans #LaMatinaleEte sur l’incendie qui a parcouru près de 1.700 hectares : «On a une évolution favorable par rapport à hier», dans #LaMatinaleEte pic.twitter.com/fv5tWkQSz1 — CNEWS (@CNEWS) August 16, 2026

Belgique: plus de 2.700 ha brûlés

Des habitants évacués, plus de 2.700 hectares calcinés, et un feu toujours pas fixé: la Belgique combat samedi un des pires incendies de son histoire.

Le brasier ravage les Fagnes, une grande réserve boisée en Belgique, prisée des randonneurs et proche de l’Allemagne. Le feu s’y est déclaré vendredi en milieu de journée et s’est rapidement propagé. Il n’était pas fixé samedi soir.

France: situation «défavorable» pour un feu de forêt dans les Ardennes

Une centaine d’hectares ont brûlé depuis samedi matin dans un feu de forêt à Monthermé (Ardennes, nord-est), plusieurs centaines d’hectares supplémentaires étant par ailleurs toujours «menacés», selon la préfecture.

La «situation sur place reste défavorable» en raison d’une zone «très escarpée en pente ascendante», a de nouveau souligné la préfecture.

Sud-ouest de la France: importants moyens mobilisés

À la baisse relative des températures (32°C contre 36°C vendredi et 40°C jeudi) s’est ajouté le ballet incessant dans le ciel des villages de Luglon et Garein des deux Dash, quatre Canadair et de l’hélicoptère Chinook australien, venus appuyer les 550 pompiers déployés au sol.

🔥✈️ Pour la première fois, un Dash-8 de la sécurité civile intervient sur un incendie dans les Ardennes



Cet appareil, capable de larguer 10 000 litres d'eau ou de retardant, est actuellement mobilisé en appui des forces terrestres sur l'incendie de Monthermé

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📸 Mathieu… pic.twitter.com/oLbKmCIz9w — Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) August 15, 2026

Dans l’après-midi, les Canadair, fonctionnant par paires, écopaient toutes les six minutes dans un des lacs de la réserve naturelle d’Arjuzanx avant de larguer l’eau sur le foyer principal né d’un saut de feu en fin de nuit au sud de Luglon, ont constaté sur place des journalistes de l’AFP.

«On a arrosé toute la journée avec les pompiers et les agriculteurs», raconte un bénévole, présent à Luglon depuis vendredi en tenue de chantier et pantalon fluorescent.

En Espagne, deux feux importants

Un incendie qui a parcouru plus de 16.000 ha de végétation en Aragon, dans le nord-est de l’Espagne, a provoqué l’évacuation d’un millier de personnes et fait toujours rage mais les autorités misent sur une légère baisse des températures et quelques averses pour aider les 600 pompiers mobilisés à combattre le feu.

Este es el desolador panorama que presentaba ayer el entorno del monasterio de San Juan de La Peña (Huesca) tras el paso del fuego... Ambos monasterios se han salvado, pero el paisaje ha desaparecido para siempre, nunca volverá a ser como antes 😭

Vídeo del ''43 Grupo'' pic.twitter.com/Iin0AKU2HC — Meteo Aragón (@meteo_aragon) August 16, 2026

En Andalousie, un responsable des secours, Antonio Sanz, a dit «voir le début de la fin» de l’incendie en cours depuis huit jours, qui a parcouru 25.000 ha.

Balkans: incendie maîtrisé en Croatie, 2.500 ha brûlés en Serbie

Une centaine de pompiers ont lutté toute la nuit contre un important feu de forêt qui s’est déclaré vendredi soir sur l’île de Dugi otok, au large de Zadar, dans le centre du littoral croate, menaçant un grand nombre de logements. Ils ont réussi à maîtriser cet incendie de pinèdes et de maquis après un renfort samedi matin de deux Canadairs, ont indiqué les autorités.

#Internacionales | 🚨🔥🇭🇷 Un devastador incendio forestal se extendió desde Lokva Rogoznica hacia la turística localidad de Omiš, en la costa de Croacia.



Las llamas, propagadas rápidamente debido a los fuertes vientos y la sequía, consumieron más de 1,000 hectáreas y dejaron… — #ÚltimaHora (@ultimahsv) August 15, 2026

En Serbie, un incendie s’étend sur 2.500 hectares et sévit depuis plusieurs jours dans la réserve naturelle de Deliblatska pescara, à une cinquantaine de kilomètres de Belgrade, où environ 300 pompiers, militaires et des membres de divers services y sont déployés, selon le gouvernement.

Marko Marinković iz "Vojvodinašuma" rekao je za RTS da je na Deliblatskoj peščari opožareno 3.065 hektara i da je situacija stabilna, ali da nema opuštanja. Nikola Petrić iz "Srbijašuma" ističe da i dalje postoje dva fronta borbe sa požarom na Stolovimahttps://t.co/pkPb3pLbNH — RTS Vesti (@RTS_Vesti) August 16, 2026

Grèce: alerte maximale

Les pompiers sont restés en état d’alerte maximale samedi en Grèce, où le risque d’incendie reste très élevé sur plusieurs régions du pays en raison de vents violents.

🚨 Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί της Κυριακής, με επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν άμεσα στην περιοχή.



🚒 Στο σημείο βρίσκονται 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και πέντε οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν… pic.twitter.com/248fFfVRFd — TA NEA (@ta_nea) August 16, 2026

Plus d’une cinquantaine d’incendies agro-forestiers se sont déclarés ces dernières 24 heures, qui pour la plupart ont pu être maitrisés rapidement, selon les pompiers.