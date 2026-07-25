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Incendies en Espagne: des vents «erratiques» risquent d’aggraver la situation

Des pompiers luttent contre un feu de forêt dans la zone de Zarzalejo, près d'El Escorial, à 60 km au nord-ouest de Madrid, dans la matinée du 25 juillet 2026. (Photo d'Oscar DEL POZO / AFP). AFP or licensors

Les pompiers espagnols espéraient reprendre samedi le contrôle des incendies de forêt qui font rage près de Madrid, mais un responsable a mis en garde contre des vents «erratiques» qui menacent d’attiser davantage les flammes.

Par Le360 (avec AFP)
Le 25/07/2026 à 07h32

Les pires incendies jamais enregistrés dans la région, dévastant une campagne desséchée, ont contraint 63.000 personnes à fuir leur domicile ou à rester cloîtrées chez elles, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

D’épaisses fumées grises remplissaient le ciel à l’ouest de la capitale et une odeur de brûlé parvenait jusqu’aux rues du centre de Madrid.

Avec la baisse des températures, «il y a désormais une réelle opportunité de s’attaquer à cet incendie avec de bonnes chances de succès», a déclaré aux journalistes, tard vendredi, le délégué du gouvernement central à Madrid, Francisco Martin.

Vendredi, «la température a baissé, le vent est tombé et l’humidité relative a augmenté», a t-il expliqué. Mais il a averti que la journée de samedi serait «difficile», car «le vent devrait se lever dans la matinée, avec des rafales assez erratiques».

Le responsable de la gestion des situations d’urgence du gouvernement régional de Madrid, Carlos Novillo, avait expliqué plus tôt vendredi que l’incendie «à son paroxysme et (...) actuellement au-delà de la capacité des pompiers à le maîtriser».

Deux incendies de forêt distincts se sont rejoints vendredi pour ne plus former qu’un immense brasier, qui était proche de fusionner avec un autre encore dans la région voisine de Castille-et-León.

Le Premier ministre Pedro Sanchez doit participer à une réunion de planification d’urgence samedi matin à Cenicientos, un village au cœur de la zone sinistrée, puis s’adresser ensuite aux médias.

Par Le360 (avec AFP)
Le 25/07/2026 à 07h32
#Incendies#Madrid#Espagne#Etat d'urgence#Europe

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