International

Violents incendies en Europe du Sud, des milliers de personnes évacuées

Un incendie de forêt fait rage dans une zone boisée du Porge, dans le sud-ouest de la France, au petit matin du 23 juillet 2026. AFP or licensors

De violents incendies de forêt, attisés par le vent et des températures élevées, font rage dans plusieurs régions d’Europe du Sud, en Italie, en Espagne et en France où des milliers de personnes supplémentaires ont dû être évacuées d’une région touristique jeudi.

Par Le360 (avec AFP)
Le 23/07/2026 à 07h28

Les feux ont également entraîné la mort de trois pompiers, deux en France et un en Italie.

Le changement climatique provoqué par les activités humaines, notamment l’usage des énergies fossiles, a intensifié l’importante sécheresse que subit l’Europe, les chaleurs records, ont indiqué jeudi une équipe internationale de scientifiques.

Dans le sud-ouest de la France, les pompiers luttent contre deux incendies d’ampleur, dont l’un avait parcouru jeudi plus de 2.000 hectares au nord du bassin d’Arcachon, en Gironde, une région très touristique non loin de Bordeaux. Aucune victime n’a été enregistrée à ce stade.

Selon la préfecture de Gironde, au moins 7.000 personnes ont été évacuées de manière préventive jeudi, portant le nombre de touristes et d’habitants ayant dû quitter leur domicile à 12.000. La mesure concerne six campings et un domaine résidentiel naturiste situés au nord du cap Ferret.

L’autre incendie, parti mardi à la mi-journée d’un champ, sévit dans le département du Var (sud-est), a parcouru près de 2.500 hectares et entraîné l’évacuation de près de 400 personnes.

Selon le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez, plus de 12.500 départs de feu sont intervenus depuis le début de l’année et 44.000 hectares ont déjà brûlé, davantage qu’en 2022 quand des brasiers avaient ravagé le sud-ouest du pays.

Il s’exprimait depuis une caserne de Bordeaux, après avoir rencontré les familles de deux pompiers morts mardi en luttant contre un incendie aux abords de l’aéroport de la ville.

Plus de 40°C en Italie

Un pompier a également péri mercredi en combattant les flammes dans le sud de l’Italie - où des dizaines de feux de forêt et de végétation font rage en Sicile, attisés par le vent chaud - a annoncé le ministre de l’Intérieur, Matteo Piantedosi.

Une centaine d’habitants ainsi que 22 patients d’une clinique du centre de l’île, où les températures ont dépassé ces derniers jours les 40°C, ont été évacués mercredi, selon les pompiers.

«6.000 hommes (gardes forestiers, pompiers et membres de la protection civile, ndlr) sont déployés et 20 moyens aériens sont en opération», a déclaré mercredi soir le président de la région, Renato Schifani, précisant que près de 50 incendies - sur 344 signalés mercredi - sont toujours en cours.

Plus de 160 incendies ont également été recensés ces dernières 24 heures en Calabre, la région voisine.

Le responsable local de la Protection civile, selon lequel un nombre important d’entre eux sont d’origine criminelle, a affirmé dans une vidéo que des «esprits malveillants» ont, entre autres, noué des chiffons imbibés de liquide inflammable sur les queues de chats errants afin de propager des incendies.

Vague de chaleur en Espagne

En Espagne, un incendie s’est déclaré mercredi près de Tolède, au sud-ouest de Madrid, et a entraîné l’évacuation de plusieurs communes de la région ainsi que le confinement de l’une d’entre elles, ont annoncé les services de secours sur X.

Signe de la progression rapide du feu, les autorités et les secours ont envoyé à deux reprises un message d’alerte sur tous les téléphones portables de la zone pour alerter de la situation.

Almorox, où s’est déclaré ce feu de forêt, se trouve dans la région de Castille-La Manche, à environ 70 kilomètres au sud-ouest de Madrid.

De nombreux incendies se sont déclarés ces derniers jours en Espagne. Encouragés par la vague de chaleur qui fait suffoquer le pays depuis deux jours, ces feux de forêt se propagent très rapidement, notamment dans les zones désertiques où la broussaille constitue le carburant idéal pour la progression des flammes.

Le feu de forêt le plus important se trouve de l’autre côté de Madrid dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, et a ravagé 32.000 hectares depuis jeudi dernier.

Un gros incendie avait ravagé environ 15.000 hectares la semaine dernière dans la province de Saragosse (nord-est). Un autre brasier a coûté la vie à 13 personnes quelques jours plus tôt dans la province d’Almeria (sud-est).

Par Le360 (avec AFP)
Le 23/07/2026 à 07h28
#Incendies#Espagne#France#Italie

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