La forêt de Fontainebleau toujours en proie aux flammes, plus de 1.900 hectares parcourus

Des avions Canadair CL-415 de la Sécurité civile française effectuent des manœuvres d'écopage en survolant la Seine à Chartrettes, en Île-de-France, le 13 juillet 2026, à la suite de l'incendie de la forêt de Fontainebleau. (Photo de Thomas SAMSON / AFP). AFP or licensors

Ce chiffre, qui date du milieu de la nuit, devrait évoluer dans la journée, alors que le feu continue de progresser, a indiqué à l’AFP le commandant Paul-Edouard Laurain, porte-parole du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de Seine-et-Marne.

Les quelque 850 pompiers en lutte contre les flammes espèrent fixer le feu dans la journée, a t-il déclaré. «Avec l’aide des Canadair, notamment, ça devrait être un objectif qu’on espère tenable», a précisé M. Laurain.

Les quatre avions bombardiers d’eau, qui ont été engagés dans la journée de lundi, une première pour l’Ile-de-France, ont dû interrompre leurs rotations pendant la nuit et ont repris leur activité en début de matinée.

Pour la journée de mardi, «on s’attend, même si on aura un vent moindre par rapport à hier (lundi), à avoir des températures qui vont rester identiques», a signalé le commandant, alors que les conditions météorologiques ont jusqu’à présent été défavorables à la lutte contre le feu avec du vent et un air sec.

Les pompiers doivent affronter deux principaux incendies dans la forêt. Le premier s’est déclaré dimanche en fin d’après-midi autour de l’A6 et a entraîné la fermeture d’une partie de l’autoroute. Le deuxième a commencé lundi après-midi dans le secteur de la Faisanderie, non loin de la ville de Fontainebleau.

Au total, autour d’un millier de personnes ont été évacuées, selon les autorités.

Deux suspects interpellés

Parmi les quelque 850 pompiers, 650 sont venus d’autres départements, notamment du sud de la France. Lundi soir, un pompier du Var expliquait ainsi à l’AFP qu’il était plus habitué à voir ses collègues de région parisienne venir lui prêter main forte que l’inverse.

Cet incendie, qui frappe le poumon vert de l’Ile-de-France à l’exceptionnelle biodiversité, est l’un des trois plus gros qu’a connu la moitié nord du pays en 20 ans.

Deux suspects ont été interpellés, a annoncé lundi soir le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, qui avait évoqué dès la matinée la piste d’un incendie volontaire.

L’un des deux suspects est un jeune homme de 18 ans, qui n’est pas connu des services de police. Il a été interpellé avec une briquet sur lui et ses mains étaient recouvertes de suie, d’après une source proche du dossier.

Sur l’ensemble du territoire, ce sont 59 personnes qui ont été interpellées pour «des mises à feu volontaires ou accidentelles», dont sept placées en détention provisoire, a affirmé Laurent Nuñez.

L’emblématique massif forestier de Fontainebleau couvre environ 25.000 hectares, à 60 km au sud-est de Paris. Il accueille chaque année 15 millions de visiteurs, ce qui en fait une zone sensible, au-delà de son sol sableux et de sa végétation de fougères et de résineux particulièrement inflammables, notamment avec les fortes chaleurs qui étouffent l’Ile-de-France et une bonne fête du pays.

Incendie de Fontainebleau: les importants feux de forêt vus du ciel pic.twitter.com/y241pBB3Mv — BFM (@BFMTV) July 14, 2026

Plus aucune région n’est à l’abri de ces incendies estivaux.

Selon un bilan lundi matin de Laurent Nuñez, 32.000 hectares ont été «parcourus» par le feu depuis le début de l’année en France, soit plus que pendant «toute la saison 2025» des incendies.

En Bretagne, l’incendie qui a parcouru 38 hectares de landes sur l’emblématique site du cap Fréhel a été fixé et les quelque 240 riverains et campeurs qui avaient été évacués préventivement ont pu retrouver leur logement, a annoncé mardi la préfecture des Côtes-d’Armor.

Les incendies ont également fortement perturbé le trafic ferroviaire, le long de l’axe sud-est principalement, avant que la circulation puisse reprendre normalement lundi soir.