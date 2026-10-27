En Serbie, un peuple euphorique après la victoire des étudiants aux législatives

Une manifestante prend la pose alors que des partisans de la «Liste des étudiants» se rassemblent sur la place Slavija pour célébrer leur victoire, au lendemain des élections législatives anticipées en Serbie, à Belgrade, le 26 octobre 2026. (Photo de Milos Milanovic/AFP). AFP or licensors

Selon l’ONG de référence Cesid, sur la base d’un échantillon représentant 96% des votes, la liste a remporté dimanche 52,9% des voix, contre 38,8% pour le parti Parti progressiste serbe (SNS) sortant.

Finalna projekcija osvojenih glasova i distrubucije mandata na 100% uzorka biračkih mesta. Napomena: Uzorak ne uključuje biračka mesta u dijaspori. Rezultati glasanja u inostranstvu mogu u maloj meri uticati na konačnu distribuciju mandata. https://t.co/tpj9pWhQWR — CeSID (@CeSIDBeograd) October 26, 2026

Soit une majorité confortable de 140 sièges sur les 250 que comptent le Parlement, contre 103 pour la formation de Vucic.

Des dizaines de milliers de personnes se sont encore rassemblées lundi soir sur une grande place du centre de Belgrade pour faire la fête, agitant des fumigènes tandis que des feux d’artifice illuminaient le ciel nocturne.

«Je suis sur un petit nuage», a déclaré à l’AFP le retraité Zvonimir Stankovic, qui a rejoint la foule. «C’est difficile d’expliquer à quelqu’un qui n’a jamais vécu ici ce que l’on ressent après des années d’oppression».

Plusieurs dizaines de personnes ont pénétré dans les locaux d’un média proche du pouvoir sortant, interrompant sa diffusion habituelle, selon des informations relayées par la presse locale.

Dans une vidéo mise en ligne, un homme a exigé de son rédacteur en chef qu’il «présente des excuses sincères au peuple libéré».

Après de brèves échauffourées avec la police anti-émeute devant le bâtiment, la foule s’est dispersée et Ilija Srdanovic, tête de liste des étudiants, a publié sur Instagram un appel au calme.

«Les résultats n’ont pas été proclamés. Nous devons rester dignes jusqu’au bout, ne recourons à aucune forme de violence», a t-il écrit.

La participation finale est estimée à 69,3%, un record depuis plus de trente ans pour ces législatives anticipées, suivies de près dans toute l’Europe, alors que le continent fait face à une vague de manifestations menées par la jeunesse.

D’après l’analyste Dejan Vucicevic, la situation actuelle des 6,4 millions d’électeurs en Serbie se distingue toutefois des protestations en cours dans d’autres pays et n’est pas transposable.

«Cette expérience de démocratie par la base réussissant à arracher plus de 50% des voix ne pourra pas nécessairement fonctionner à l’identique ailleurs», a-t-il affirmé à l’AFP.

À la surprise de nombreux observateurs, Aleksandar Vucic, qui était devenu de plus en plus autoritaire ces dernières années, a reconnu sa défaite moins de deux heures après la fermeture des bureaux de vote.

Proche de la Russie, il domine la vie politique nationale depuis 14 ans.

Lundi, le Kremlin a dit espérer que les nouveaux dirigeants comprendraient que la «coopération avec la Russie» serait «dans l’intérêt» de leur pays.

Durant la campagne, le mouvement étudiant s’était bien gardé de s’attarder sur les questions de politique étrangère.

Le mouvement «a insisté sur les affaires intérieures», a expliqué l’analyste Vucicevic, donnant la priorité à la réforme des institutions et à l’État de droit, ce qui, a t-il ajouté, rapprocherait le pays de l’adhésion à l’Union européenne (UE).

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a d’ailleurs rapidement dit sur X dimanche soir que l’UE était prête à «faire avancer l’avenir de la Serbie au sein» du bloc.

Today, the people of Serbia turned out in record numbers to shape their country’s future. Congratulations to the Student List on its victory in the parliamentary elections. We stand ready to support reforms on the rule of law, media freedom, the fight against corruption and strong democratic institutions, and to work together to advance Serbia’s future in the European Union. @eucopresident — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2026

«Au travail»

Cette alternance spectaculaire est l’aboutissement de près de deux années de protestations déclenchées par l’effondrement, en 2024, d’un auvent de la gare alors tout juste rénovée de Novi Sad, deuxième ville de ce pays des Balkans.

Seize personnes étaient mortes et les étudiants ont estimé que l’accident était une conséquence de la corruption endémique.

Début septembre, Vucic avait fini par convoquer des élections, démissionnant de son second mandat à la tête de l’État afin de mener la campagne pour son camp.

Constitué en une force politique disparate, le mouvement étudiant avait présenté une liste unique sans tête d’affiche, avec une sélection de candidats issus de la société civile, dont le seul point commun était de vouloir battre le SNS.

Lundi «commence le travail, un travail sérieux, responsable et acharné pour construire une Serbie où la loi s’applique de la même façon à chacun», a dit Radomir Saicic, un représentant des étudiants.

Gosti vanrednog "Utiska nedelje" govorili su o pobedi Studentske liste, tranziciji vlasti i izazovima koji Srbiju očekuju nakon izbora. Akademik i kandidat @studentblokade Radomir Saičić poručio je da nova vlast ne želi "revolucionarnu pravdu“, već sistem u kojem će zakoni važiti za sve, dok je studentkinja Sonja Simonović istakla da će se formiranju parlamenta i vlade pristupiti u najkraćem zakonskom roku. Profesor FPN Miloš Bešić ocenio je da Aleksandar Vučić svojim biračima šalje poruku da je izborni poraz privremen i da SNS računa na očuvanje političke i institucionalne moći, dok je @SlobaGeorgiev rekao da je "vreme Aleksandra Vučića prošlo“ i da će se njegova stranka teško vratiti u ulogu klasične opozicije. @oljautisak — N1 Beograd (@n1srbija) October 26, 2026

La priorité sera désormais de maintenir l’élan, prévient l’expert Ferenc Nemeth, de l’Institut hongrois des affaires internationales (HIIA), qui voit beaucoup de similitudes avec la chute de Viktor Orban, survenue également cette année.

«Plus les attentes sont élevées, plus le risque de déception est grand», a-t-il rappelé, notant qu’en Hongrie voisine, des signes d’impatience apparaissaient déjà six mois après l’élection du rival d’Orban, Peter Magyar.