Reprise des vols aux États-Unis après une suspension rarissime de plusieurs heures

Des passagers attendent à l’aéroport national Ronald Reagan de Washington, le 13 novembre 2026. (Photo de Brendan SMIALOWSKI/AFP). AFP or licensors

La reprise du trafic ne signifie pas la fin de la pagaille dans les aéroports américains après cet événement qui a mis en lumière les besoins énormes d’investissement dans un secteur confronté à du matériel obsolète et des manques de main-d’œuvre, et a fait craindre un acte malveillant.

Les dernières interdictions nationales des décollages remontent à janvier 2023, à cause d’une panne informatique, et au 11 septembre 2001, lorsque les attentats à New York et Washington avaient paralysé le pays.

Il n’y a «pas de cyberattaque», ni «aucun lien» avec la panne majeure ayant touché jeudi Microsoft, a assuré le ministre de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, sans pour autant exclure à 100% un sabotage.

When asked if the FAA nationwide ground stop is an AI-related error, Department of Homeland Security Secretary Markwayne Mullin told CBS News’ @CHueyBurns, “You just can’t rule out anything at this point.” https://t.co/L1csGbm5rm https://t.co/OEDPK4PMAS — CBS News (@CBSNews) November 13, 2026

Les autorités ont cloué tous les avions au sol par précaution, à la suite de problèmes de communication constatés à 15H36 (sur la côte est, soit 20H36 GMT) en raison de «vieux matériel», a expliqué le ministre des Transports, Sean Duffy.

Les communications et les radars fonctionnaient seulement de manière «intermittente» dans plusieurs centres de contrôle aérien, et les aiguilleurs du ciel ne pouvaient «pas (...) voir immédiatement où se trouvent les avions», a t-il expliqué. Des atterrissages d’avions déjà dans les airs (plus de 3.500) ont pu être effectués en suivant les procédures prévues.

L’espace aérien a été ouvert à 01H15 GMT, mais «il nous faudra un certain temps pour retrouver notre pleine capacité», a t-il annoncé alors que les compagnies doivent maintenant acheminer des centaines de milliers de passagers affectés, certains avions ayant été déroutés vers des aéroports non prévus.

Today’s nationwide ground stop happened because our air traffic control system is operating on DECADES-OLD, analog equipment that simply cannot compete with the demands of the 21st century. @FAANews is modernizing this aging infrastructure thanks to a $12.5 billion down payment secured by President Trump, but that isn't ENOUGH. @POTUS is asking Congress to give us the resources to build a state-of-the-art air traffic control system. Let’s not do a patchwork fix to a system that’s critical for every single family. It’s time for Congress to act. Give us the money to fix it. PASS THE MODERN SKIES ACT NOW. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

Reports en série

À deux semaines des fêtes de Thanksgiving, marquées par des déplacements massifs, l’incident a plongé les aéroports du pays dans le chaos et l’incertitude durant des heures.

Tiara Johnson, une New-Yorkaise, s’est retrouvée bloquée à l’aéroport de LaGuardia alors que son avion pour Orlando, en Floride, où elle devait assister à un concert, ne cessait d’être retardé.

«Au départ il était prévu à 19h55. Puis il est passé à 20h30, 21h30. Maintenant il est à 22h30. Donc nous ne savons pas quand il va partir», soupire-t-elle, présentée par l’AFP.

À l’aéroport Ronald-Reagan de Washington, Elisabeth Kessebeh prenait son mal en patience, en rêvant de sa destination finale, Porto Rico: «Ils ne sont pas sûrs qu’on parte aujourd’hui».

À Las Vegas, l’aéroport Harry-Reid est rempli de passagers formant de longs dossiers devant les comptoirs pour tenter d’obtenir des voitures de location.

«Nous étions déjà à bord de notre avion pour partir et on nous a dit de descendre», grogne Susan Sardina, bien décidée à trouver une autre solution pour rentrer en Californie, à environ une demi-journée de route de Las Vegas.

Équipements obsolètes

Les problèmes de trafic aérien aux États-Unis ne sont pas nouveaux tant au niveau de l’infrastructure que du manque de main-d’œuvre, amplifiés par la pandémie de Covid-19.

Cet incident intervient le lendemain de la demande adressée par la Maison Blanche au Congrès d’une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars de financements pour moderniser le système de contrôle aérien aux États-Unis.

Vendredi soir, M. Duffy en a profité pour appeler le Congrès à fournir les besoins de rénovations du système, dont certains équipements datent des années 1960, et fonctionnant parfois avec des lignes en cuivre ou des disquettes.

«Le président a demandé 30 milliards de dollars. Moi, je veux 50 milliards», a t-il ajouté: «Avec un tout nouveau système ultramoderne, vous n’aurez pas ces pannes.»

.@SecDuffy: "This is a continual problem that we have and it should be fixed. What we want to do; the president has asked for $30 billion. I want $50 billion...This is an emergency. I want Congress to give us emergency funding...I want $50 billion." https://t.co/STXGi5wosh — CSPAN (@cspan) November 14, 2026

Deux pannes de communication avaient affecté au printemps 2025 les vols à Newark, l’un des trois grands aéroports desservant New York, du fait d’une coupure des télécommunications au centre de contrôle gérant les avions en approche et situé à Philadelphie, à 160 kilomètres plus au sud.

Et en septembre 2026, des centaines de vols ont été annulés sur la côte Est en raison de la rupture accidentelle d’une ligne de télécommunications.