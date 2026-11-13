Exploit des démocrates dans le Mississippi, qui décrochent un siège au Sénat

Scott Colom, sénateur américain nouvellement élu, prend la parole lors d’un rassemblement de victoire au Tougaloo College, le 11 novembre 2026, à Tougaloo, dans le Mississippi. (Photo de Brandon Bell/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP). 2026 Getty Images

La victoire de ce procureur local de 43 ans apparaît comme historique dans cet État paupérisé, très lourdement et durablement marqué par l’esclavage et la ségrégation raciale.

Scott Colom a battu la sénatrice républicaine sortante, Cindy Hyde-Smith, lors de l’issue des élections de mi-mandat au cours desquelles les démocrates ont repris la majorité dans les deux chambres du Congrès.

Il va devenir le premier sénateur démocrate depuis 1989 dans le Mississippi, l’État américain qui possède la plus forte proportion de population noire.

Dans un discours aux références religieuses, le quadragénaire a rendu hommage mercredi soir à la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains, ainsi qu’à Hiram Revels, le tout premier sénateur noir des États-Unis. Ce pasteur aux talents oratoires reconnus a représenté le Mississippi entre 1869 et 1871, au lendemain de la guerre de Sécession.

«Au cours de notre histoire, il y a tant de gens qui ont relevé cet État par le pouvoir de la prière dans des moments très sombres», a souligné le démocrate face à ses soutiens réunis à Jackson, la capitale de l’État.

Son succès va permettre à son camp de bénéficier d’au moins 55 des 100 sièges au Sénat. Les républicains en ont obtenu 44, tandis qu’en Alaska, le dépouillement est toujours en cours, et le résultat est incertain.

Mme Hyde-Smith, en poste depuis 2018, a reconnu sa défaite.

«Bien que ce ne soit pas le résultat pour lequel nous avons travaillé et que nous espérions, je respecte la décision des électeurs du Mississippi», a déclaré la parlementaire de 67 ans, en adressant ses félicitations au vainqueur.

Thank you, Mississippi. https://t.co/DtNPffutPu — Cindy Hyde-Smith (@cindyhydesmith) November 11, 2026

CNN a annoncé la victoire de M. Colom mercredi, huit jours après le scrutin, en se fondant sur 99% des bulletins dépouillés, le démocrate obtenant 49,2% des voix contre 48,7% pour sa concurrente républicaine, soit seulement 4.585 voix d’écart.

Vague démocrate

L’amplitude de la vague bleue démocrate dans le pays, jusque dans les États traditionnellement républicains, sur fond de colère vis-à-vis du président Donald Trump et de l’augmentation du coût de la vie, a surpris la plupart des observateurs.

«Scott Colom est la seule personne qui pouvait accomplir cela. Je l’ai su dès que je l’ai rencontré», a salué le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, sur X.

Blue Mississippi is here. Scott Colom is the only person who could’ve gotten this done. I knew it from the moment I met him. — Chuck Schumer (@chuckschumer) November 11, 2026

Scott Colom doit devenir le premier sénateur noir de cet ancien État confédéré depuis Blanche Bruce (1875-1881), élu après la guerre de Sécession.

«Les électeurs du Mississippi entrent dans l’Histoire car ils ont refusé d’être intimidés, découragés ou écartés (du scrutin)», a salué dans un communiqué Derrick Johnson, le président de la NAACP, la première organisation de défense des Noirs américains.

En comptant cette victoire, les démocrates sont parvenus lors de ces élections de mi-mandat à faire basculer huit sièges au Sénat jusque-là aux mains des républicains, comme au Kansas et au Texas jugés imprenables.

Une déroute pour le président Trump, 80 ans, qui a de nouveau lancé mercredi des accusations infondées de fraude électorale. Son camp ayant perdu le contrôle des deux chambres du Congrès, Donald Trump est réduit à l’impuissance législative pour les deux années qui lui restent à la Maison Blanche.

Le Mississippi, qui légalement doit certifier ses résultats avant le 13 novembre, est le seul État des États-Unis à ne pas prévoir de recomptage des voix en cas de résultats serrés.

Des candidats pourraient cependant demander une intervention de la justice pour compter les bulletins de vote écartés pour irrégularités.