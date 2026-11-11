La procédure de destitution contre Hegseth torpillée par les républicains au Congrès américain

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, s'exprime lors d'un point presse au Pentagone, à Washington, le 10 novembre 2026. (Photo de ROBERTO SCHMIDT/AFP). AFP or licensors

Les élus républicains ont voté pour renvoyer en commission cette résolution, permettant ainsi de reporter sine die tout vote contre un ministre secoué par des polémiques à répétition.

Après leur défaite cuisante aux élections de mi-mandat, les républicains disposent encore de la majorité au Congrès jusqu’en janvier et la prestation de serment des nouveaux élus.

À cette date, les démocrates pourraient décider de ressusciter cette procédure de destitution à l’encontre de Pete Hegseth, accusé d’avoir enfreint la loi à plusieurs reprises, notamment dans sa gestion de la guerre contre l’Iran.

Donald Trump s’est rapidement réjoui de cette question et a renouvelé son soutien à son ministre, un «grand patriote» selon lui.

Trump hailed the results on social media, calling it an “exoneration of a great American patriot”. Even Pentagon spokesperson Sean Parnell celebrated the news. — Firstpost (@firstpost) November 11, 2026

«VICTOIRE TOTALE!», a de son côté réagi sur les réseaux sociaux le porte-parole du Pentagone à l’issue du vote à la Chambre, estimant que cette tentative d’«impeachment» était «sans fondement».

Chief Pentagon spokesman Sean Parnell declared victory for War Secretary Pete Hegseth after the House referred articles of impeachment against him to the Judiciary Committee, dismissing the effort as a baseless political stunt. “TOTAL VICTORY!” Parnell said on X. “The referral of these baseless impeachment articles to the House Judiciary Committee marks total victory for Secretary Hegseth, the Department of War, and the American warfighter,” he added. “From the beginning, this effort has been a political exercise devoid of merit, evidence, or seriousness. It collapses under the weight of Secretary Hegseth’s record of restoring the warrior ethos, delivering results, and putting the mission first. The American people see through it.” “We will not indulge the political theater driven by a disgruntled soon-to-be former congressman and others who have chosen grandstanding over governing,” he said. — News News News (@NewsNew97351204) November 11, 2026

Le principal concerné avait qualifié plus tôt de «mise en scène politique» cette procédure à son encontre lancée lundi au Congrès par Thomas Massie, député républicain en fin de mandat et coutumier des critiques à l’encontre de Donald Trump.

Huit chefs d’accusation

Pete Hegseth, ministre très va-t-en-guerre, est marginalisé depuis la déroute républicaine aux élections de mi-mandat le 3 novembre, Donald Trump et son vice-président JD Vance ayant pointé du doigt l’offensive contre Téhéran comme raison de leur claque électorale.

Avant même le rejet du texte, le président républicain avait cependant ardemment soutenu son ministre.

«Pete Hegseth mérite un A PLUS PLUS PLUS», avait réagi Donald Trump sur Truth Social après sa conférence de presse.

ÚLTIMA HORA 🚨 Publicación de Trump @potus en defensa de @SecWar "Pete Hegseth obtiene una "A" PLUS, PLUS, PLUS por su defensa contra un excongresista descontento, enojado y derrotado, Thomas Massie, ¡un PERDEDOR TOTAL! Presidente DJT" https://t.co/KsySAUbkV3 — Usa en Vivo 🇺🇸 (@usaenvivo_) November 10, 2026

Thomas Massie accuse le ministre d’avoir enfreint la loi en menant la guerre contre l’Iran sans avoir obtenu l’autorisation du Congrès.

Le parlementaire lui reproche aussi d’avoir «ignoré les lois» veillant à la protection des victimes civiles en évoquant le bombardement d’une école primaire en Iran qui a tué 120 enfants dans les premières heures du conflit.

Avec, au total, huit chefs d’accusation, Thomas Massie dénonce également les «exécutions extrajudiciaires», menées selon lui par le Pentagone contre des narcotrafiquants dans les Caraïbes et le Pacifique.

«Je serai là»

Le chef du Pentagone a défendu mardi les différentes opérations de l’armée américaine, décrivant la guerre en Iran comme «un effort courageux et historique».

«Je soutiens chacune de ces opérations. J’ai été fier de les mener à bien et je le referais demain», a lancé le ministre, tentant de présenter l’offensive contre sa personne comme une attaque contre les soldats américains.

Soutien loyal du président, Pete Hegseth a encore dit qu’elle revenait à s’en prendre à Donald Trump.

«S’ils veulent discuter (...) de la politique étrangère du président Trump et de son bilan en matière de sécurité nationale, allons-y. Je serai là».

Le camp démocrate dénonce une série de scandales pour l’ex-présentateur de Fox News propulsé à la tête du Pentagone en 2025.

Récemment, Pete Hegseth avait annoncé la diffusion en direct de l’exécution par un peloton militaire d’un condamné à mort, avant d’être désavoué par Donald Trump.

Le «Signalgate» l’a également fragilisé. Le ministre avait échangé, avec d’autres responsables, sur des frappes ultraconfidentielles contre le Yémen sur la messagerie Signal, alors qu’un journaliste du magazine The Atlantic avait été ajouté à la discussion par erreur.