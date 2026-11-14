Pérou: sous un soleil de plomb, Léon XIV retrouve son ancien diocèse de Chiclayo

Cette image, diffusée par Vatican Media, montre le pape Léon XIV prononçant un discours lors d'une rencontre avec la communauté universitaire à l'Université catholique Santo Toribio de Mogrovejo, à Chiclayo (Pérou), le 13 novembre 2026. (Photo de Simone Risoluti/VATICAN MEDIA/AFP)

Le souverain pontife de 71 ans, opéré en octobre d’un cancer du poumon, a assuré lors d’une messe géante célébrée en bordure du Pacifique être en train de «surmonter» ses problèmes de santé, au huitième jour d’une intense tournée en Amérique du Sud.

Lors d’une rencontre avec des étudiants, il a également averti que le progrès scientifique ne devait pas être considéré comme un «privilège réservé aux millionnaires en quête d’immortalité», lorsque des «peuples entiers» vivent dans la misère.

Après l’Uruguay et l’Argentine, le premier pape américain de l’histoire, est arrivé mercredi au Pérou, pays dont il possède également la nationalité et où il a vécu pendant près de vingt ans.

La dernière visite en date d’un pape au Pérou remonte à 2018, avec François.

«Je vous remercie pour votre affection, votre soutien et vos prières, en particulier pour ma santé, en ces moments d’épreuve que, grâce à l’aide de Dieu, je suis en train de surmonter», a t-il déclaré lors de son homélie dans les pampas de Pimentel, une vaste étendue aride située à environ 13 km de Chiclayo.

"Che gioia tornare a Chiclayo! È una benedizione per me essere di nuovo con voi". La gioia del Pontefice esplode, spontanea e genuina, sulla spianata presso le “Pampas de Pimentel”, nella diocesi di cui divenne amministratore apostolico nel 2014 e vescovo un anno dopo https://t.co/v15v7IfACa — Vatican News (@vaticannews_it) November 13, 2026

«Quelle joie de revenir à Chiclayo!», s’est-il exclamé, semblant insensible à la forte chaleur sous ses lourds vêtements liturgiques.

À bord de sa papamobile, le chef de l’Eglise catholique et de ses 1,4 milliard de fidèles a béni plusieurs bébés qui lui étaient présentés.

Elmer Perez, 45 ans, est venu pour recevoir sa bénédiction. «Mon bébé a un handicap auditif, il ne m’entend pas et c’est quelque chose qui nous bouleverse», a t-il confié.

Parti au petit matin pour assister à la messe, Cesar Arroyo Serquen, 65 ans, a parcouru une dizaine de kilomètres à pied, poussant un char chargé d’une image du Seigneur captif d’Ayabaca, une figure religieuse vénérée localement. Il a peiné à avancer dans le sable des pampas.

«Voir le pape, c’est une joie que Dieu nous donne, une bénédiction pour notre peuple et surtout pour Chiclayo», a-t-il confié à l’AFP. «Nous, chrétiens, prions pour qu’il se rétablisse complètement, que tout aille bien pour lui et qu’il reste pape pendant de nombreuses années», a t-il ajouté.

«Coup de chaud»

Selon le Vatican, environ un million de personnes se sont massées sur le trajet de la papamobile à l’arrivée du pape à Chiclayo, et quelque 500.000 ont assisté à la messe.

Des pompiers ont aspergé la foule à l’aide de lances à eau, alors que la température s’approche des 30 degrés Celsius.

Teresa Guevara Ramos, une enseignante de 49 ans, accompagnée de ses deux filles, a saisi un carton laissé à l’abandon pour se protéger du soleil mordant. À Chiclayo, «nous savons que le soleil de Pimentel est fort», dit-elle.

Les soldats déployés pour l’événement ont distribué des bouteilles d’eau, tandis qu’au moins deux personnes ont été évacuées sur une civière et plusieurs autres ont été prises en charge par les secours, a observé l’AFP.

Après dix heures de route depuis le nord de Lima, Christian, 43 ans, et sa famille, arrivés dès la veille au soir, ont dû quitter le site avant même l’homélie du pape, sa tante ayant eu un «coup de chaleur».

Proche des gens

Dans son premier discours après son élection comme pape en mai dernier, Robert Prevost avait salué son «cher diocèse de Chiclayo».

Dans cette ville de 600.000 habitants, «Monseigneur Robert», comme les fidèles continuent de l’appeler, a laissé le souvenir d’un évêque proche des gens.

«On peut dire qu’il est allé jusqu’au dernier recoin du diocèse de Chiclayo, qui n’a pourtant pas une géographie facile», raconte le père Jorge Villegas, vicaire général du diocèse, qui l’a côtoyé de près.

Pahola Rojas, une secrétaire de 40 ans, se souvient aussi d’un évêque «très proche des gens». «Il inspirait énormément de confiance et possédait beaucoup de charisme».

Dimanche, la résistance physique du souverain pontife sera mise à l’épreuve: il se rendra à Cusco, dans les Andes, à 3.400 mètres d’altitude, puis à Pucallpa, dans la chaleur humide de l’Amazonie.