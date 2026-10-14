Le pape entame sa convalescence après le retrait d’un nodule cancéreux

(Archives) Le pape Léon XIV célèbre une messe en l'église Maria Santissima del Lago à l'occasion de la fête de Notre-Dame du Lac, à Castel Gandolfo, le 29 août 2026. (Photo d'Alberto PIZZOLI/AFP). AFP or licensors

Selon une source au Vatican, des examens complémentaires sont en cours pour détecter d’éventuels signes de propagation du cancer.

«L’intervention s’est bien déroulée, dans les délais et selon les modalités prévues», avait fait savoir le service de presse du Saint-Siège mardi soir peu avant 20H00 (18H00 GMT).

Le Vatican confirme que le pape Léon XIV est atteint d’un cancer du poumon Dans un nouveau communiqué publié ce mardi soir, la Salle de presse du Saint-Siège annonce que les analyses réalisées pendant l’intervention chirurgicale ont confirmé la présence d’un adénocarcinome pulmonaire, une forme de cancer du poumon. #LéonXIV #Vatican https://t.co/iMC39TRtnj — Réseau International (@reseau_internat) October 14, 2026

«Afin de rendre l’intervention radicale, le lobe inférieur du poumon droit a été retiré», a-t-il précisé dans un deuxième communiqué, ajoutant que l’opération «a confirmé le diagnostic d’un adénocarcinome pulmonaire, comme suspecté par les examens préopératoires».

Le Vatican avait indiqué avant l’opération que Léon XIV devrait rester hospitalisé environ une semaine mais on ignore dans l’immédiat s’il devra observer une convalescence plus longue.

Tous les rendez-vous du pape ont été annulés jusqu’au 20 octobre. Mercredi, pour la célébration d’une grande messe prévue dans la basilique Saint-Pierre, il sera remplacé par le nouveau doyen des cardinaux, Mgr Luis Antonio Tagle.

El #CardenalTagle preside a las 10:00 AM (hora de Roma) la #SantaMisa con motivo del décimo aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica #AmorisLaetitia. EN DIRECTO la transmisión con comentarios en español ⬇️ https://t.co/t7sAYGGorY https://t.co/NJAd1F5oMS — Vatican News (@vaticannews_es) October 14, 2026

Cette opération soulève notamment des questions quant à savoir si le souverain pontife maintiendra le mois prochain son long voyage prévu en Uruguay, en Argentine et au Pérou, où il a travaillé comme missionnaire pendant deux décennies.

Il s’agit de la première alerte de santé pour le pontife de 71 ans, qui a jusqu’ici affiché une excellente forme depuis son élection à la tête de l’Église catholique, le 8 mai 2025.

Dans une annonce surprise après la prière de l’Angélus dimanche, Léon XIV a déclaré à la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre que les médecins avaient découvert ce nodule - une petite excroissance - «à un stade très précoce» lors de récents examens.

«Les médecins jugent opportun d’intervenir et donc, suivant leurs conseils, j’ai décidé de me faire opérer», avait-il ajouté.

Selon la docteure Juanita Mora, porte-parole de l’American Lung Association interrogée par l’AFP, «nous savons désormais de quel type de cancer il s’agit» et «vient ensuite la détermination du grade du cancer et les tests de biomarqueurs» permettant de voir si le pape «aura besoin (…) d’une radiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses, (...) d’une chimiothérapie ou d’une thérapie ciblée».

«Si la tumeur est bien localisée et qu’ils ont retiré le lobe, alors cela pourrait suffire», a t-elle ajouté, précisant que le taux de survie à cinq ans de cette forme de cancer, lorsque la tumeur est détectée à un stade précoce, est de «80 à 98%, en particulier après une ablation chirurgicale».

Le Vatican a historiquement été très discret sur la santé des papes, un sujet sensible. La communication du Saint-Siège a pourtant évolué vers plus de transparence ces dernières années, notamment pendant la maladie du précédent de Léon XIV, le pape François, décédé en avril 2025.