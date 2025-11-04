New York élit son maire, le socialiste Zohran Mamdani net favori

Le candidat démocrate à la mairie de New York, Zohran Mamdani, prend la parole lors d'un meeting de campagne à New York le 3 novembre 2025. AFP or licensors

Le vote ouvre à 06h00 (11h00 GMT) et ferme à 21h00 (02h00 GMT mercredi). Lincoln Mitchell, professeur à l’université Columbia, s’attend à une participation élevée pour cette élection «très disputée».

Depuis des mois, les sondages donnent l’avantage à Zohran Mamdani, avec récemment entre 4,5 et 16 points d’avance sur son principal adversaire, l’ex-gouverneur de l’Etat Andrew Cuomo, battu lors de la primaire démocrate, qui se présente en indépendant.

Le troisième homme, le républicain Curtis Sliwa, a obstinément refusé de se désister en faveur d’Andrew Cuomo, aux positions pro-business et sécuritaires proches des siennes.

Quelque 735.300 électeurs ont voté par anticipation, quatre fois plus que lors de la dernière élection municipale en 2021 qui avait mobilisé au total 1,15 million de personnes (soit un taux de participation de 23,3%).

Récent à New York, le vote anticipé séduit de nouveaux électeurs mais il «peut (aussi) être le signe d’un fort enthousiasme pour un candidat ou d’une inquiétude sur l’issue du scrutin», note John Kane, de la New York University.

L’élection de son 111ème maire, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, mobilise au-delà des cinq millions d’électeurs de la plus grande ville des États-Unis, dont plus de 60% de démocrates.

Attaques de Trump

Donald Trump a pris régulièrement position dans la campagne, lançant encore lors d’une interview à la chaîne CBS dimanche: «si je dois choisir entre un mauvais démocrate (Andrew Cuomo, NDLR) et un communiste (Zohran Mamdani, NDLR), je choisirais toujours le mauvais démocrate».

Les propositions du candidat (encadrement des loyers, bus et crèches gratuits) tiennent toutefois plus de la social-démocratie.

Alors que le président républicain a déployé l’armée dans plusieurs bastions démocrates (Portland, Chicago, Washington, Memphis et Los Angeles), Zohran Mamdani a promis de s’opposer «farouchement» à sa politique anti-immigration et à sa guerre judiciaire contre ses «ennemis politiques».

Elon Musk, lui aussi, a appelé à voter Andrew Cuomo, plutôt que «Mumdumi ou peu importe son nom», sur X lundi.

Remember to vote tomorrow in New York!



Bear in mind that a vote for Curtis is really a vote for Mumdumi or whatever his name is.



VOTE CUOMO! — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2025

Au sein même de son parti, le candidat ne fait pas l’unanimité. Plusieurs figures, dont le chef des sénateurs démocrates, le New-Yorkais Chuck Schumer, ne le soutiennent pas publiquement et ceux qui l’ont fait ont pris des pincettes.

S’il s’est tardivement prononcé pour Zohran Mamdani, le leader des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, ne pense pas qu’il soit «l’avenir» de leur camp, malgré l’engouement qu’il génère à New York.

Les experts interrogés par l’AFP le rejoignent, pointant la spécificité de la vie politique new-yorkaise par rapport au reste du pays.

Compliments d’Obama

L’ancien président démocrate Barack Obama, pour sa part, a «salué la campagne» du jeune socialiste lors d’un échange téléphonique samedi, selon le New York Times. Comme Zohran Mamdani lui-même, il a dénoncé des attaques «islamophobes» de la part de certains soutiens d’Andrew Cuomo.

Le New Jersey voisin choisit également son prochain gouverneur, entre l’homme d’affaires républicain Jack Ciattarelli et la démocrate considérée comme plus modérée Mikie Sherrill.

Obama IMPRESSED by Mamdani, wants to be his ‘sounding board’ — NYT



Says he’s ‘INVESTED’ in Mamdani’s success beyond election



What’s he mentoring him for — drone strikes? pic.twitter.com/3KqNgBABbc — RT (@RT_com) November 1, 2025

L’Etat a été considéré comme un bastion démocrate lors de la décennie passé. Mais à la dernière présidentielle, Donald Trump a considérablement réduit l’écart.

La Virginie, elle, va élire la première femme à sa tête. Les sondages donnent une avance favorable à la démocrate Abigail Spanberger, ex-agente de la CIA, face à la républicaine Winsome Earle-Sears, ancienne membre du corps des Marines. Mais là aussi, l’écart et la participation seront scrutés.

A l’autre bout du pays, les Californiens votent eux afin d’autoriser un redécoupage de la carte électorale de l’Etat qui favorisera le Parti démocrate, en réponse à une initiative trumpiste similaire au Texas.