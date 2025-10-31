États-Unis: reprendre les essais nucléaires, la nouvelle priorité de Trump

Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, le 14 juillet 2025 à Washington.. 2025 Getty Images

«S’ils font des essais, j’imagine qu’on doit en faire», a-t-il déclaré à bord d’Air Force One, l’avion présidentiel. «Nous avons des sites» pour le faire, a-t-il assuré, sans préciser les dates et lieux de ces essais.

L’annonce du président américain, plus tôt, ressemblait à une démonstration de force juste avant sa rencontre en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping. Elle s’inscrit dans le cadre d’un durcissement de Donald Trump vis-à-vis du Kremlin, alors que ses efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine piétinent.

Dans un message sur son réseau Truth Social, il a justifié sa décision par les «programmes d’essais» d’autres pays, assurant que les États-Unis commenceraient «immédiatement» à «tester [leurs] armes nucléaires».

Il a par ailleurs revendiqué la suprématie des États-Unis, qui «possèdent plus d’armes nucléaires que tout autre pays».

Une affirmation démentie par l’Institut de recherche international sur la paix de Stockholm (Sipri), qui fait référence, et selon lequel la Russie dispose de 4.309 ogives nucléaires déployées ou stockées, contre 3.700 pour les États-Unis et 600 pour la Chine. Ces chiffres ne prennent pas en compte les ogives en attente de démantèlement ou de destruction.

JUST IN: Trump says he has instructed the Department of Defense to start testing our nuclear weapons pic.twitter.com/6onx00yJP9 — MeidasTouch (@MeidasTouch) October 30, 2025

Après l’annonce de Donald Trump, son vice-président JD Vance a lui aussi justifié cette décision, affirmant que tester l’arsenal nucléaire américain était nécessaire «pour s’assurer qu’il est en état de marche et fonctionne bien».

«Pour être clair, nous savons qu’il fonctionne correctement, mais vous devez veiller à cela au fil du temps», a-t-il ajouté devant la presse à la Maison-Blanche.

Donald Trump n’a pas précisé la nature des tests, mais Washington est signataire du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (Tice) et l’explosion d’ogives en constituerait une violation flagrante.

President Trump ordered US military to resume nuclear weapons testing, citing similar actions by other countries, ahead of meeting with Chinese President Xi Jinping https://t.co/ViX5WwxRHm pic.twitter.com/6pfTqEzAy7 — Reuters (@Reuters) October 30, 2025

«Irresponsable»

La décision de Donald Trump répond aux manœuvres récentes de la Russie. Dimanche, le président russe Vladimir Poutine s’était félicité de l’essai final réussi du missile de croisière Bourevestnik, selon lui d’«une portée illimitée». Et mercredi, il avait fait état de l’essai d’un drone sous-marin Poséidon, compatible avec des charges atomiques.

Après les déclarations de Donald Trump, Moscou a précisé qu’il s’agissait d’essais d’armes capables de porter une ogive nucléaire, et non de bombes nucléaires elles-mêmes.

«Nous espérons que le président Trump en a été informé correctement. Cela ne peut pas être considéré comme un essai nucléaire», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

'We are already in a second Cold War.'



Senior Fellow at John Hopkins University Jeffery Price analyses Donald Trump's announcement that the US is testing nuclear weapons, for the first time in 30 years. pic.twitter.com/XuPG7xAFk8 — GB News (@GBNEWS) October 30, 2025

Peu avant, Pékin avait émis le souhait que Washington respecte «sérieusement» les obligations du Tice et prenne «des mesures concrètes pour préserver le système mondial de désarmement et de non-prolifération nucléaires».

Autre rival des États-Unis, l’Iran a dénoncé une décision «irresponsable». Les États-Unis représentent «le risque de prolifération le plus dangereux au monde», a déclaré sur X le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi, dont le pays est soupçonné par les Occidentaux et Israël de développer secrètement l’arme atomique, ce qu’il dément.

Having rebranded its “Department of Defense” as the “Department of War”, a nuclear-armed bully is resuming testing of atomic weapons. The same bully has been demonizing Iran's peaceful nuclear program and threatening further strikes on our safeguarded nuclear facilities, all in… pic.twitter.com/ft4ZGWnFiw — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 30, 2025

«Assez bien verrouillé»

Donald Trump et Vladimir Poutine ont souvent affiché une certaine proximité, mais leurs relations se sont considérablement refroidies, sur fond de blocage des discussions sur le dossier ukrainien.

La semaine dernière, le président américain a reporté un projet de rencontre tout juste annoncé avec Vladimir Poutine à Budapest, avant d’imposer de nouvelles sanctions sur les hydrocarbures russes.

Breaking News: President Trump threatened on social media to resume nuclear weapons testing for the first time in 33 years. https://t.co/PjppCRpaDp — The New York Times (@nytimes) October 30, 2025

La rhétorique nucléaire a fait son retour dans la diplomatie mondiale depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, en février 2022. Elle est souvent agitée par Moscou. Interrogé sur le risque d’un dérapage, Donald Trump a répondu: «Je ne pense pas. Je crois que c’est assez bien verrouillé.»

Washington et Moscou restent liés en principe par le traité de désarmement New Start, qui limite chaque partie à 1.550 ogives stratégiques offensives déployées et prévoit un mécanisme de vérifications, interrompues depuis deux ans.

Le traité doit expirer en février. Moscou a proposé de le prolonger d’un an, mais sans mentionner d’inspections des arsenaux.