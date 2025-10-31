International

États-Unis: reprendre les essais nucléaires, la nouvelle priorité de Trump

Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, le 14 juillet 2025 à Washington.. 2025 Getty Images

Donald Trump a défendu jeudi sa décision de reprendre les essais d’armes nucléaires, pointant la course aux armements des grands rivaux des États-Unis, la Russie et la Chine.

Par Le360 (avec AFP)
Le 31/10/2025 à 06h31

«S’ils font des essais, j’imagine qu’on doit en faire», a-t-il déclaré à bord d’Air Force One, l’avion présidentiel. «Nous avons des sites» pour le faire, a-t-il assuré, sans préciser les dates et lieux de ces essais.

L’annonce du président américain, plus tôt, ressemblait à une démonstration de force juste avant sa rencontre en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping. Elle s’inscrit dans le cadre d’un durcissement de Donald Trump vis-à-vis du Kremlin, alors que ses efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine piétinent.

Dans un message sur son réseau Truth Social, il a justifié sa décision par les «programmes d’essais» d’autres pays, assurant que les États-Unis commenceraient «immédiatement» à «tester [leurs] armes nucléaires».

Il a par ailleurs revendiqué la suprématie des États-Unis, qui «possèdent plus d’armes nucléaires que tout autre pays».

Une affirmation démentie par l’Institut de recherche international sur la paix de Stockholm (Sipri), qui fait référence, et selon lequel la Russie dispose de 4.309 ogives nucléaires déployées ou stockées, contre 3.700 pour les États-Unis et 600 pour la Chine. Ces chiffres ne prennent pas en compte les ogives en attente de démantèlement ou de destruction.

Après l’annonce de Donald Trump, son vice-président JD Vance a lui aussi justifié cette décision, affirmant que tester l’arsenal nucléaire américain était nécessaire «pour s’assurer qu’il est en état de marche et fonctionne bien».

«Pour être clair, nous savons qu’il fonctionne correctement, mais vous devez veiller à cela au fil du temps», a-t-il ajouté devant la presse à la Maison-Blanche.

Donald Trump n’a pas précisé la nature des tests, mais Washington est signataire du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (Tice) et l’explosion d’ogives en constituerait une violation flagrante.

«Irresponsable»

La décision de Donald Trump répond aux manœuvres récentes de la Russie. Dimanche, le président russe Vladimir Poutine s’était félicité de l’essai final réussi du missile de croisière Bourevestnik, selon lui d’«une portée illimitée». Et mercredi, il avait fait état de l’essai d’un drone sous-marin Poséidon, compatible avec des charges atomiques.

Lire aussi : Donald Trump a quitté la République de Corée à l’issue d’un entretien d’une heure quarante avec Xi Jinping

Après les déclarations de Donald Trump, Moscou a précisé qu’il s’agissait d’essais d’armes capables de porter une ogive nucléaire, et non de bombes nucléaires elles-mêmes.

«Nous espérons que le président Trump en a été informé correctement. Cela ne peut pas être considéré comme un essai nucléaire», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Peu avant, Pékin avait émis le souhait que Washington respecte «sérieusement» les obligations du Tice et prenne «des mesures concrètes pour préserver le système mondial de désarmement et de non-prolifération nucléaires».

Autre rival des États-Unis, l’Iran a dénoncé une décision «irresponsable». Les États-Unis représentent «le risque de prolifération le plus dangereux au monde», a déclaré sur X le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi, dont le pays est soupçonné par les Occidentaux et Israël de développer secrètement l’arme atomique, ce qu’il dément.

«Assez bien verrouillé»

Donald Trump et Vladimir Poutine ont souvent affiché une certaine proximité, mais leurs relations se sont considérablement refroidies, sur fond de blocage des discussions sur le dossier ukrainien.

La semaine dernière, le président américain a reporté un projet de rencontre tout juste annoncé avec Vladimir Poutine à Budapest, avant d’imposer de nouvelles sanctions sur les hydrocarbures russes.

La rhétorique nucléaire a fait son retour dans la diplomatie mondiale depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, en février 2022. Elle est souvent agitée par Moscou. Interrogé sur le risque d’un dérapage, Donald Trump a répondu: «Je ne pense pas. Je crois que c’est assez bien verrouillé.»

Washington et Moscou restent liés en principe par le traité de désarmement New Start, qui limite chaque partie à 1.550 ogives stratégiques offensives déployées et prévoit un mécanisme de vérifications, interrompues depuis deux ans.

Le traité doit expirer en février. Moscou a proposé de le prolonger d’un an, mais sans mentionner d’inspections des arsenaux.

Par Le360 (avec AFP)
Le 31/10/2025 à 06h31
#Donald Trump#États-Unis#arme nucléaire#armement#Russie#Chine

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Gaza: au moins 50 morts dans des frappes israéliennes, Trump confiant quant au cessez-le-feu

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Donald Trump co-signe un accord de cessez-le-feu entre Cambodge et Thaïlande

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Courroucé par une pub, Trump accroit de 10% les droits de douane sur le Canada

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Pétrole russe: Trump et l’Union européenne durcissent les sanctions

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Zelensky assure être prêt à se joindre à Trump et Poutine à Budapest

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

États-Unis: des millions d’Américains manifestent contre Donald Trump

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Trump admet avoir autorisé des opérations clandestines de la CIA contre le Venezuela

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Trump envisage de menacer Poutine de fournir des missiles Tomahawk à Kiev

Articles les plus lus

1
Coup de tonnerre: l’Assemblée nationale française adopte une résolution dénonçant l’accord franco-algérien de 1968
2
Une fillette de huit ans impliquée: ce que l’on sait du meurtre d’un nourrisson à Tanger
3
Résolution sur le Sahara: le vote reporté à vendredi 31 octobre
4
Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger
5
Voici comment fonctionne le centre de coordination, de recherches et sauvetage des Forces royales air
6
Casablanca: la circulation a repris sur le rond-point Azbane
7
Sahara: le double défi du Maroc face au vote de la résolution 2025
8
Éteignez les lumières, s’il vous plaît
Revues de presse

Voir plus