Trump envisage de menacer Poutine de fournir des missiles Tomahawk à Kiev

Donald Trump envisage ces derniers mois la vente de missiles longue portée américains Tomahawk aux Européens pour les livrer à l’Ukraine, sa rencontre avec M. Poutine à la mi-août en Alaska (Etats-Unis) n’ayant pas permis de progresser vers la fin de la guerre.

«Je vais peut-être lui en parler. Je vais peut-être lui dire: +Ecoute, si cette guerre ne se termine pas, je vais leur envoyer des Tomahawks+», a déclaré M. Trump aux journalistes à bord d’Air Force One lorsqu’on lui a demandé s’il allait aborder le sujet avec le président russe lui-même.

Le dirigeant américain a fait savoir que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait demandé des Tomahawks lors de leur entretien téléphonique samedi à propos d’une nouvelle livraison d’armes à Kiev.

«Les Tomahawks constituent une nouvelle étape dans l’agression», a ajouté Donald Trump, qui se rendait en Israël et en Egypte pour promouvoir un accord de paix à long terme à Gaza.

«Veulent-ils que des Tomahawks soient lancés dans leur direction? Je ne pense pas», a-t-il ajouté.

Vladimir Poutine a auparavant mis en garde contre la fourniture de Tomahawks à Kiev, affirmant que cela constituerait «une nouvelle escalade» et affecterait les relations entre Washington et Moscou.

Russia is pouncing on the opportunity that global diplomacy’s eyes are on the Middle East. Putin escalated the situation at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, and Russia has also made its attacks on our energy more vicious – to compensate for their failure on the ground. pic.twitter.com/d8Kl6Zqq9j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025

Donald Trump répète que la guerre en Ukraine, qu’il s’était engagé à résoudre dans les 24 heures suivant son entrée en fonction en janvier, est le conflit le plus difficile qu’il ait tenté de dénouer.