Trump envisage de menacer Poutine de fournir des missiles Tomahawk à Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump se serrent la main lors d'une rencontre dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, DC, le 18 août 2025. (Photo de Mandel NGAN / AFP). AFP or licensors

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il pourrait menacer son homologue russe Vladimir Poutine de fournir des missiles de croisière Tomahawk à Kiev si Moscou ne met pas fin à son invasion.

Par Le360 (avec AFP)
Le 13/10/2025 à 07h36

Donald Trump envisage ces derniers mois la vente de missiles longue portée américains Tomahawk aux Européens pour les livrer à l’Ukraine, sa rencontre avec M. Poutine à la mi-août en Alaska (Etats-Unis) n’ayant pas permis de progresser vers la fin de la guerre.

«Je vais peut-être lui en parler. Je vais peut-être lui dire: +Ecoute, si cette guerre ne se termine pas, je vais leur envoyer des Tomahawks+», a déclaré M. Trump aux journalistes à bord d’Air Force One lorsqu’on lui a demandé s’il allait aborder le sujet avec le président russe lui-même.

Le dirigeant américain a fait savoir que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait demandé des Tomahawks lors de leur entretien téléphonique samedi à propos d’une nouvelle livraison d’armes à Kiev.

«Les Tomahawks constituent une nouvelle étape dans l’agression», a ajouté Donald Trump, qui se rendait en Israël et en Egypte pour promouvoir un accord de paix à long terme à Gaza.

«Veulent-ils que des Tomahawks soient lancés dans leur direction? Je ne pense pas», a-t-il ajouté.

Vladimir Poutine a auparavant mis en garde contre la fourniture de Tomahawks à Kiev, affirmant que cela constituerait «une nouvelle escalade» et affecterait les relations entre Washington et Moscou.

Donald Trump répète que la guerre en Ukraine, qu’il s’était engagé à résoudre dans les 24 heures suivant son entrée en fonction en janvier, est le conflit le plus difficile qu’il ait tenté de dénouer.

