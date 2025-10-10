Ukraine: attaque de missiles et de drones sur Kiev, alimentation électrique partiellement coupée

Des gens regardent un immeuble résidentiel endommagé à la suite d'attaques aériennes russes dans la région de Kiev le 24 janvier 2025, au milieu de l'invasion russe de l'Ukraine. AFP or licensors

Des journalistes de l’AFP à Kiev ont entendu de nombreuses explosions ainsi que le vrombissement de drones d’attaque.

L’armée de l’air a fait état sur Telegram d’une «attaque ennemie aux missiles balistiques et d’une attaque massive de drones d’attaque», appelant la population à rester dans des abris.

À l’échelle du pays, «les Russes infligent des frappes massives à l’infrastructure énergétique ukrainienne», a par ailleurs indiqué le ministère de l’Énergie sur Facebook.

À Kiev, «la rive gauche (orientale, NDLR) est sans électricité. Il y a également des problèmes sur le réseau d’eau», a indiqué le maire de la ville, Vitali Klitschko, sur Telegram, selon qui «l’ennemi attaque l’infrastructure essentielle de la ville».

Un journaliste de l’AFP vivant dans l’est de Kiev a également constaté l’absence de courant et d’eau potable et témoigné que cette partie de la ville était plongée dans une obscurité totale.

At many critical infrastructure sites, recovery efforts continue following Russia’s strike on the energy sector. It was a cynical and calculated attack, with more than 450 drones and over thirty missiles targeting everything that sustains normal life, everything the Russians want… pic.twitter.com/VoGrhhrVaW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2025

L’impact a été tel que – fait rare – le trafic du métro est interrompu jusqu’à nouvel ordre du côté oriental du Dniepr, a annoncé l’administration municipale.

Des frappes ont aussi touché notamment la région de Zaporijjia, dans le centre du pays, où un enfant de sept ans est mort et trois personnes ont été blessées dans la nuit. À Kiev, neuf habitants d’un immeuble résidentiel ont été blessés, selon les autorités locales.

Massive Russian drone and missile attack on energy infrastructure in Kyiv.



Nine people injured as of now.



The left bank of the city is without electricity and partially without water supply - Kyiv mayor.



Fires in residential buildings broke out due to Russian drones. pic.twitter.com/2i3TarkGQC — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 10, 2025

La Russie bombarde quotidiennement les villes ukrainiennes depuis le début de son invasion du pays en février 2022, ciblant plus particulièrement les infrastructures énergétiques à l’approche de l’hiver.

Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé la multiplication de ces frappes contre des cibles énergétiques par Moscou, qui touchent aussi les infrastructures ferroviaires et ont entraîné des appels à l’évacuation de familles avec enfants.

«L’objectif de la Russie est de semer le chaos, de faire pression psychologiquement sur les gens», a-t-il dénoncé.

Hiver «extrêmement difficile»

À Sloviansk, ville du Donbass sous contrôle ukrainien, le maire a récemment conseillé aux plus vulnérables, enfants et personnes âgées, de partir, justifiant son appel par les attaques incessantes sur les systèmes de chauffage.

«Le risque est grand que la saison d’hiver soit extrêmement difficile», a déclaré cet élu, Vadym Lyakh, sur les réseaux sociaux.

Russia strikes Kyiv apartments, energy sites in major attack https://t.co/6prRf7tWDN https://t.co/6prRf7tWDN — Reuters (@Reuters) October 10, 2025

Volodymyr Zelensky a fait état d’«une forte pression des attaques russes» sur le secteur gazier ukrainien, qui pourrait forcer Kiev à augmenter les importations.

L’Ukraine frappe elle aussi régulièrement la Russie, ciblant en particulier les raffineries, ce qui a provoqué une hausse des prix du carburant dans ce pays depuis l’été.

M. Zelensky a estimé les «pénuries de carburant à hauteur de 20% des besoins» en Russie.

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to October 10, 2025. pic.twitter.com/DMHirrLypT — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 10, 2025

L’Ukraine a aussi récemment frappé une centrale électrique dans la région russe frontalière de Belgorod, y provoquant des coupures de courant.

Une délégation ukrainienne conduite par la Première ministre Ioulia Svyrydenko doit se rendre «en début de semaine» aux États-Unis pour évoquer notamment la question de l’énergie et de la défense anti-aérienne face à l’intensification des frappes russes, selon M. Zelensky.

Neuf mois après l’arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, qui avait promis d’obtenir rapidement une fin du conflit, le président russe Vladimir Poutine reste sourd aux appels à un cessez-le-feu.