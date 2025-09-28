Ukraine: «des centaines de drones et missiles» lancés par la Russie, selon Kiev

Sur cette photo, prise et diffusée par le service de presse présidentiel ukrainien le 21 avril 2025, le président ukrainien Volodymyr Zelensky attend un appel téléphonique du Premier ministre britannique Keir Starmer, assis à son bureau à Kiev, en pleine invasion russe de l'Ukraine. AFP or licensors

Ces nouveaux bombardements surviennent après que Moscou a mis en garde les puissances de l’OTAN contre toute réaction aux incursions présumées dans leur espace aérien et que l’Ukraine dit avoir reçu son premier système antiaérien Patriot d’Israël.

«La Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne massive sur les villes ukrainiennes pendant que les gens dormaient», a affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, sur le réseau social X.

«Encore une fois, des centaines de drones et de missiles, détruisant des immeubles résidentiels et causant des victimes civiles», a ajouté le ministre, qui a publié des images montrant des flammes jaillissant des fenêtres d’un immeuble résidentiel de plusieurs étages.

Russia launched another massive air attack on Ukrainian cities while people were sleeping.



Again, hundreds of drones and missiles, destroying residential buildings and causing civilian casualties.



We must maximise the cost of further escalation for Russia.



Putin must know… pic.twitter.com/PteTPyV6pn — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 28, 2025

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a pour sa part fait état de six blessés, dont cinq ont été hospitalisés après une attaque «massive».

Les frappes sur la ville ont fait au moins quatre morts, dont une fillette de 12 ans, a indiqué le chef de l’administration militaire de la capitale, Timour Tkatchenko.

La ville de Zaporijjia (sud-est) a, elle, été frappée «au moins quatre fois», d’après le gouverneur de la région éponyme, Ivan Fedorov, qui a fait état de quatre blessés.

Report by Minister of Foreign Affairs of Ukraine Andrii Sybiha on our work at the UN General Assembly, the meetings held, and the agreements reached.



A record level of participation by leaders and representatives of states and international organizations was achieved in events… pic.twitter.com/iZFDuCxUmn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2025

Kiev accuse Moscou d’avoir coupé dans cette région la centrale nucléaire d’Energodar, la plus grande d’Europe, et de chercher à la relier au réseau russe malgré les risques de sécurité. L’infrastructure a été conquise en mars 2022 par les troupes russes.

«guerre contre les civils»

Le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, a accusé Moscou de mener une «guerre contre les civils».

«Il y aura une réponse à ces actions. Mais les coups de l’Occident portés à l’économie de la Russie doivent également être renforcés», a-t-il affirmé.

De son côté, le ministère de la Défense russe a déclaré dimanche que 41 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit.

À l’ouest de l’Ukraine, la Pologne a annoncé mobiliser son aviation de façon «préventive» après les incursions dans son espace aérien d’une vingtaine de drones russes, et de trois avions de combat dans le ciel estonien en moins de deux semaines.

🔴 Ukraine : nouvelle attaque massive russe cette nuit. Kiev et Zaporija ont été particulièrement visés. pic.twitter.com/HaOmT6LuJG — LCI (@LCI) September 28, 2025

Ces mesures visent à protéger la population, en particulier dans les zones frontalières avec l’Ukraine, ont précisé les autorités.

L’attaque russe a également eu lieu avant les élections législatives en Moldavie, autre pays voisin de l’Ukraine, qui doit choisir son avenir entre la poursuite sur la voie de l’Union européenne ou un rapprochement avec Moscou.

Ces dernières semaines, plusieurs pays européens ont accusé la Russie d’avoir violé leur espace aérien avec des drones et des avions de chasse, ce que l’OTAN considère comme un test de sa détermination.

Russian attack on Kyiv killed 4 and injured 27 more this night.



Rescue workers continue to search for people who may be under the rubble.



Several other regions of Ukraine have been under Russian missile and drone attack, as well.



📷: This is Kyiv today pic.twitter.com/lirE7aGtyS — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 28, 2025

La Russie a nié être responsable de ces intrusions ou avoir l’intention d’attaquer un pays membre de l’Alliance.

«Toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue», avait réagi samedi devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Lors d’une conférence de presse après son discours, Sergueï Lavrov avait insisté: «Si l’on tente d’abattre un engin volant, quel qu’il soit, au-dessus de notre territoire, dans notre espace aérien, alors je pense que les gens le regretteront profondément».

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to September 28, 2025. pic.twitter.com/uN6mZ8Ahcy — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 28, 2025

De retour de son propre voyage à New York, où il s’est aussi exprimé à l’ONU, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé samedi que Kiev avait reçu d’Israël un système antiaérien Patriot, un armement de fabrication américaine.

M. Zelensky a assuré à des journalistes que le système Patriot israélien était «opérationnel en Ukraine», ajoutant que son pays en recevrait deux autres cet automne.

Après le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine en 2022, Israël avait adopté une position neutre, mais ses liens avec Moscou se sont ensuite distendus en raison du renforcement de l’alliance entre la Russie et l’Iran, accusé d’avoir fourni des drones d’attaque au Kremlin, mais aussi à cause de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, condamnée par les autorités russes.