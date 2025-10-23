Pétrole russe: Trump et l’Union européenne durcissent les sanctions

Le président américain Donald Trump (à droite) et le président russe Vladimir Poutine se serrent la main à la fin d'une conférence de presse conjointe après avoir participé à un sommet américano-russe sur l'Ukraine à la base commune Elmendorf-Richardson à Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025. AFP or licensors

En parallèle, l’Union européenne a annoncé mercredi avoir trouvé un accord pour durcir ses sanctions sur les hydrocarbures russes et tarir les ressources du Kremlin.

«Ce sont des sanctions énormes (...) Et nous espérons qu’elles ne dureront pas trop longtemps. Nous espérons qu’un terme sera mis à la guerre», a affirmé le président américain en recevant le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche.

Des annonces saluées par Olga Stefanishyna, ambassadrice d’Ukraine aux États-Unis. «Cette décision s’aligne pleinement avec la position constante de l’Ukraine selon laquelle la paix ne peut être obtenue que par la force et en exerçant une pression maximale sur l’agresseur à l’aide de tous les outils internationaux disponibles», a-t-elle affirmé.

Donald Trump, qui s’est refusé pendant de longs mois à décider de ces sanctions, a estimé que ses conversations avec le président russe n’allaient «nulle part», au lendemain du report sine die d’une rencontre entre eux envisagée à Budapest.

Donald Trump déplore des discussions avec Vladimir Poutine qui "ne vont nulle part" et annonce l'annulation de leur rencontre prévue en Hongrie pic.twitter.com/AyfUw1mTta — BFMTV (@BFMTV) October 23, 2025

«À chaque fois que je parle avec Vladimir, nous avons de bonnes conversations, mais ensuite elles ne vont nulle part», a-t-il affirmé.

Peu avant, le ministre américain des Finances Scott Bessent avait annoncé des sanctions contre les géants pétroliers russes Rosneft et Lukoil, «qui financent la machine de guerre du Kremlin», invoquant le «refus du président Poutine d’arrêter cette guerre insensée».

Pour autant, les États-Unis ne ferment pas la porte à une rencontre avec les Russes, a assuré le secrétaire d’État américain Marco Rubio tard mercredi. «Nous serons toujours intéressés par un dialogue s’il existe une possibilité de parvenir à la paix», a-t-il déclaré à la presse.

Donald J. Trump Truth Social 10.22.25 04:57 PM EST



“Treasury Sanctions Major Russian Oil Companies, Calls on Moscow to Immediately Agree to Ceasefire” pic.twitter.com/DmsHnNFxHr — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 22, 2025

Rosneft et Lukoil

Ces annonces mercredi sont intervenues après une nouvelle nuit d’attaques russes dans toute l’Ukraine, avec plus de 400 drones et une trentaine de missiles, qui ont fait sept morts.

L’attaque par des drones d’une école maternelle à Kharkiv, grande ville du nord-est, a particulièrement suscité l’émotion, faisant au moins un mort et dix blessés, selon le maire Igor Terekhov.

Un journaliste de l’AFP a vu des pompiers et secouristes s’affairer près de l’école maternelle, au toit éventré dont s’échappait de la fumée grise.

🇺🇦 Nouvelle nuit de frappes russes en Ukraine, alors que le président américain a annoncé reporter sa rencontre avec son homologue russe.



Où en sont les négociations de Donald Trump avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ? ⤵️#Ukraine #Russie #Trump #Poutine #Zelensky pic.twitter.com/U1Nyzm4Jfw — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 22, 2025

Les nouvelles sanctions américaines, qui visent les groupes pétroliers russes Rosneft et Lukoil, sont la conséquence, selon Washington, de «l’absence de volonté sérieuse de la Russie de s’engager dans un processus de paix afin de mettre fin à la guerre en Ukraine».

Le Trésor américain a dit être «prêt à aller plus loin si cela s’avérait nécessaire».

Les sanctions européennes, dont l’adoption formelle est prévue jeudi, prévoient notamment un arrêt total des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe et des mesures supplémentaires contre la flotte fantôme de pétroliers que Moscou utilise pour contourner les sanctions occidentales.

Lire aussi : Trump menace la Russie de nouvelles sanctions après l’attaque record contre l’Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu jeudi au sommet des dirigeants de l’Union européenne à Bruxelles, au cours duquel les pays membres doivent formaliser leur accord sur un soutien financier pérenne à l’Ukraine, puis à Londres, où se tient vendredi une réunion de la «coalition des volontaires».

150 avions Gripen

Le secrétaire général de l’Otan a, lui, relativisé l’existence de tensions entre MM. Trump et Zelensky, assurant que le président américain restait le seul à même d’apporter une «paix durable» en Ukraine, malgré le fait qu’il refuse de livrer des missiles Tomahawk à Kiev.

M. Trump a réitéré ce refus mercredi, arguant de la complexité liée à leur emploi.

S’exprimant devant la presse, M. Rutte a néanmoins estimé que cette pression collective accrue sur Moscou était à même de «changer les calculs» de Vladimir Poutine et de «l’amener à la table des négociations» en vue d’un cessez-le-feu.

Today, we are opening an entirely new and truly meaningful chapter in our relations—relations between Ukraine and Sweden, and more broadly, overall security relations in Europe.



Today, we have the first document signed between our countries, paving the way for Ukraine to acquire… pic.twitter.com/y23ouunOyY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

«J’en suis absolument convaincu, ce ne sera peut-être pas aujourd’hui ni demain, mais nous y arriverons», a-t-il dit.

Dans l’immédiat, c’est en Suède que le président ukrainien est allé chercher des armes, annonçant mercredi y avoir signé une lettre d’intention pour l’achat de 100 à 150 avions de chasse Gripen de dernière génération.