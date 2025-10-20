Zelensky assure être prêt à se joindre à Trump et Poutine à Budapest

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump se serrent la main lors d'une rencontre dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, DC, le 18 août 2025. (Photo de Mandel NGAN / AFP). AFP or licensors

MM. Trump et Poutine doivent se retrouver dans la capitale hongroise pour leur deuxième sommet destiné à trouver une issue à la guerre en Ukraine.

M. Zelensky revient pour sa part d’une visite vendredi à Washington, lors de laquelle il a échoué à convaincre le président américain de livrer des missiles Tomahawk à Kiev.

«Si je suis invité à Budapest, s’il s’agit d’une invitation sous la forme d’une rencontre à trois, ou comme on l’appelle, d’une diplomatie itinérante, où le président Trump rencontre Poutine et où le président Trump me rencontre, alors, sous une forme ou une autre, nous nous mettrons d’accord», a déclaré M. Zelensky lors d’une conférence de presse.

There should be zero Russian energy in Europe. The signals from America are clear—they are ready to supply as much gas and oil as needed to replace Russian supplies. Our region has the necessary infrastructure and potential to contribute to Europe’s energy independence way more. pic.twitter.com/IHyUFEmvom — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2025

Il a pour autant estimé que Budapest n’est pas «le meilleur lieu pour cette réunion».

Proche allié de Donald Trump au sein de l’Union européenne, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, est resté conciliant avec Vladimir Poutine malgré l’invasion de l’Ukraine et s’est montré au contraire très critique envers Volodymyr Zelensky.

Selon M. Zelensky, les conditions de la Russie pour aboutir à une paix demeurent inchangées, avec notamment le retrait des forces ukrainiennes de la totalité du Donbass, région industrielle de l’est de l’Ukraine que Moscou veut annexer.

Il a précisé avoir expliqué à ses interlocuteurs américains lors de sa visite à Washington que «la position de l’Ukraine n’avait pas changé», c’est-à-dire qu’elle rejetait les conditions russes.

«Nous n’allons pas donner la victoire aux Russes», a-t-il insisté.

M. Zelensky a par ailleurs indiqué que son pays a besoin de 25 systèmes antiaériens américains Patriot supplémentaires, une arme moderne et coûteuse, pour faire face aux frappes de missiles russes.

Il a affirmé lors d’une conférence de presse avoir «engagé des discussions avec des entreprises du secteur de la défense» afin «de préparer un contrat pour 25 systèmes Patriot». «Ce sont 25 systèmes dont nous avons besoin», a-t-il souligné.

Or, les États-Unis ne fournissant plus à l’Ukraine que des armements payés par les Européens, l’argent pour ces Patriot devrait «provenir de l’utilisation des avoirs russes gelés», a plaidé M. Zelensky.

Vendredi, lors de sa visite à Washington, le président ukrainien n’était pas parvenu à convaincre Donald Trump de fournir à l’Ukraine des missiles de croisière américains Tomahawk.

«À mon avis, il ne souhaite pas d’escalade avec les Russes avant de les avoir rencontrés» à Budapest, a jugé M. Zelensky.