Mer Noire: deux nouveaux navires frappés près des côtes bulgares

Des membres d’équipage d’un navire frappé par des drones dans la zone économique exclusive de la Bulgarie arrivent au port de Varna après avoir été secourus, le 6 octobre 2026. Les autorités bulgares ont lancé le 6 octobre 2026 une vaste opération de recherche pour retrouver les membres d’équipage portés disparus d’un navire qui a coulé en mer Noire après que des drones ont frappé deux bâtiments, une attaque qualifiée d’«absolument inacceptable» par le premier ministre. (PHOTO STRINGER / AFP). AFP or licensors

Deux nouveaux navires ont été frappés près des côtes bulgares, a annoncé mardi le Premier ministre Roumen Radev, disant vouloir convoquer l’ambassadrice de Russie après des attaques qualifiées d’«inacceptables» dont il a informé l’Otan. Un premier signal «a été reçu à 01H30 (22H30 GMT) concernant un navire en détresse» et selon l’équipage qui a pu être entièrement secouru, le bateau battant pavillon maltais et appartenant à l’Ukraine a été «frappé par trois drones aériens», a déclaré M. Radev durant une réunion d’urgence du Conseil bulgare de sécurité.

«Un autre navire a été touché» et a «coulé», a-t-il ajouté, précisant «qu’un membre de l’équipage» a été «sauvé». La semaine dernière, deux navires marchands avaient déjà été frappés par des drones dans la zone économique exclusive de la Bulgarie en mer Noire. L’un avait coulé et son équipage, composé de neuf Syriens et d’un Égyptien, est toujours porté disparu, tandis que les 18 marins du second ont été secourus.

«Cette nouvelle attaque contre des navires de commerce à proximité immédiate des eaux territoriales bulgares est absolument inacceptable», a déclaré M. Radev mardi. D’après son gouvernement, la première frappe s’est produite à 18 milles marins à l’est de Byala et la seconde à 17 milles à l’est de Krapets, deux localités situées sur le littoral de ce pays d’Europe orientale.

L’équipage du premier navire, «Chesea 3», enregistré dans le port ukrainien d’Odessa, était composé de sept citoyens ukrainiens et de huit citoyens azerbaïdjanais. Il a été transporté, toujours d’après le Premier ministre Roumen Radev, jusqu’au port bulgare de Varna et cinq de ses membres «reçoivent une assistance médicale en raison de blessures légères».

Bouée de sauvetage

«Nous ne disposons pas de preuves solides et claires pour porter des accusations contre l’une ou l’autre des parties, mais d’après toute logique, le résultat penche vers la Russie», a souligné M. Radev. Sur X, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga a appelé à «accentuer la pression sur la Russie», la mer Noire étant «une bouée de sauvetage pour la sécurité alimentaire mondiale». «La Russie l’attaque afin de transformer la faim en arme et de prendre le monde en otage» dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine depuis 2022, a-t-il affirmé.

Membre de l’Otan et de l’Union européenne (UE), la Bulgarie avait annoncé lundi avoir demandé une assistance technique pour déterminer l’origine de cette série d’attaques. Dans des lettres adressées aux dirigeants des deux organisations, Roumen Radev avait réclamé un examen prioritaire de la question et sollicité également l’Agence européenne pour la sécurité maritime.

🇧🇬⚠️ ALERTE INFO | La Bulgarie se tourne vers l’OTAN après une attaque de drones en mer Noire.



Un navire a coulé, un autre a été touché et 12 marins sont portés disparus dans les eaux bulgares.



La Bulgarie fait partie de l’OTAN, l’alliance militaire qui regroupe notamment les… pic.twitter.com/Tnl8m7hK8o — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) October 7, 2026

Aucun débris des drones n’a été retrouvé malgré les recherches, selon Sofia, qui analyse aussi les données satellitaires afin d’identifier les responsables, avant d’envisager «toutes les mesures diplomatiques et juridiques possibles». Les inquiétudes grandissent, le Kremlin semblant intensifier ses actions après plusieurs incidents, notamment la découverte d’un drone chargé d’explosifs dans un aéroport allemand. L’Otan espère dissuader la Russie en l’accusant d’en être responsable à chaque fois que cela est possible et en l’assurant de représailles.

Cette recrudescence des activités russes survient à un moment de vulnérabilité potentielle pour l’Europe: les États-Unis procèdent actuellement à un réexamen de leur déploiement militaire sur le continent, qui pourrait mener à des réductions des effectifs américains. La décision doit être annoncée à la fin de l’année. Parallèlement, les pays européens renforcent à la hâte leurs forces armées, poussés par les incertitudes quant à la fiabilité des États-Unis de Donald Trump.