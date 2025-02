L’usage des pesticides continue à augmenter dans le monde

Une utilisation croissante sur la planète

Les agriculteurs ont utilisé 3,70 millions de tonnes de substances actives en 2022, en hausse de 4% par rapport à 2021 et deux fois plus qu’en 1990, selon les dernières données disponibles de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Les herbicides, qui combattent les mauvaises herbes, en représentent près de la moitié; les fongicides et bactéricides, utilisés contre les champignons et les bactéries, 22%; et les insecticides, destinés à tuer les insectes nuisibles aux récoltes, 22%.

Le Brésil reste de loin le premier pays utilisateur (801.000 tonnes, +11% en un an), devant les États-Unis (468.000 tonnes, +2%). Dans ces deux pays, les agriculteurs limitent souvent les labours dans les champs de grandes cultures (blé, maïs, soja), ce qui nécessite plus d’herbicides.

L’Indonésie figure en 3e place (295.000 tonnes), suivie de l’Argentine (263.000 tonnes) et de la Chine (225.000 tonnes). Viennent ensuite le Vietnam, le Canada, la Russie, la Colombie et la France, 10e de la liste et plus gros pays européen consommateur (68.000 tonnes).

En quantité par hectare au sein des plus gros utilisateurs mondiaux, le Vietnam et le Brésil forment le duo de tête avec plus de 10 kilos par hectare.

L’Amérique toujours plus consommatrice

En raison du poids du Brésil (21% de la consommation mondiale de pesticides) et des États-Unis (13% de la consommation mondiale), le continent américain est depuis le milieu des années 1990 le plus gros consommateur au monde, avec un nouveau bond de 10% en 2022, à 1,89 million de tonnes. Tous pays confondus, ce continent représente la moitié (51%) de la consommation mondiale.

Cette tendance ne fait que s’accentuer: alors que les autres continents commencent à réduire leur usage ou en limiter la hausse, sur le continent américain, la consommation de pesticides a triplé depuis 1990 (+210%). C’est aussi là où, entre 1990 et 2022, a été répandu en moyenne le plus gros volume de pesticides à l’hectare, surtout des herbicides (67% du total).

L’Asie freine

Deuxième région consommatrice, l’Asie a diminué l’usage des pesticides de 1% en 2022 par rapport à 2021, à 1,05 million de tonnes, après des années de hausse. Sa consommation reste encore supérieure de 76% par rapport à 1990.

L’Asie est aussi de très loin le plus gros exportateur de ces substances (3,5 millions de tonnes pour 21,7 milliards de dollars). En revanche la quantité de produit par hectare y est inférieure à la moyenne mondiale, à 1,60 kilo/ha.

L’Europe réduit nettement son usage

Au 3e rang des régions consommatrices, l’Europe (13% de la consommation mondiale) a réduit l’utilisation de pesticides de 7% entre 2021 et 2022, à 480.000 tonnes.

Par rapport à 1990 la consommation s’est réduite de 5%, reflet d’une stabilisation. Les agriculteurs européens répandent 1,66 kilo de pesticides par hectare en moyenne, moins que la moyenne mondiale. A noter que c’est le continent qui a le plus limité l’utilisation d’insecticides, qui ne représentent plus que 13% des produits consommés, sous l’effet des législations européennes.

Chaque État de l’Union européenne a l’obligation de développer un plan stratégique de réduction des pesticides. Le Danemark a ainsi mis en place un système de taxes plus élevées pour les produits les plus dangereux.

La France en répand 3,45 kilos par hectare. L’étude signale de fortes disparités en Europe, l’Europe de l’est étant bien moins consommatrice que l’ouest.

L’Afrique en basse consommation

En Afrique, la consommation s’est stabilisée en 2022 par rapport à 2021, à 209.000 tonnes contre 210.000, mais elle a bondi de 185% depuis 1990. Ce continent n’a représenté que 5% de la consommation mondiale ces dix dernières années.

