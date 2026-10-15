Les États-Unis envisagent une possible escalade contre l’Iran, selon CNN

Le président américain Donald Trump descend de l’avion présidentiel Air Force One à la base interarmées Andrews, dans le Maryland, aux premières heures du 15 octobre 2026.. AFP or licensors

L’armée américaine envisage de recourir à la bombe conventionnelle la plus puissante dont disposent les États-Unis si Donald Trump ordonne de relancer les frappes sur l’Iran, affirme CNN jeudi citant des responsables proches du dossier. Un tel scénario, dans le but de bombarder les infrastructures énergétiques et les sites nucléaires iraniens, constituerait une escalade notable, souligne la chaîne.

La GBU-43 est une bombe à effet de souffle massif (MOAB) qui n’a été utilisée qu’une seule fois en 2017, durant le premier mandat de Donald Trump, contre des positions souterraines du groupe État islamique en Afghanistan. Son acronyme anglais lui vaut le surnom de «mère de toutes les bombes».

The US military has developed new strike plans that include potentially using the so-called "mother of all bombs" to target Iranian energy infrastructure and nuclear sites should President Donald Trump give the order to resume combat operations either before or after the midterm… — CNN (@CNN) October 15, 2026

Le président Trump a dit la semaine dernière exclure d’attaquer l’Iran avant les élections législatives du 3 novembre aux États-Unis, qui s’annoncent difficiles pour son camp républicain. Il a assuré que Washington avait des «discussions productives» avec Téhéran. Plusieurs médias américains ont toutefois rapporté que la Maison Blanche avait demandé au Pentagone d’élaborer des scénarios pour éventuellement frapper des cibles iraniennes avant les élections de mi-mandat.

Selon l’une des sources citées par CNN, Donald Trump a donné consigne que ces plans incluent «beaucoup d’infrastructures énergétiques» et prévoient l’utilisation possible d’une bombe MOAB. Une autre source de la chaîne a indiqué que le recours à cette bombe était «aussi explicitement prévu» dans les options ciblant les sites nucléaires iraniens, notamment le mont Kolang, soupçonné d’abriter un complexe nucléaire profondément enfoui en construction depuis plusieurs années.

🚨 BREAKING: President Trump has reportedly ordered the U.S. military to prepare devastating new strikes on Iran, including plans to unleash the “MOTHER OF ALL BOMBS” — America's most powerful non-nuclear weapon.



Targets reportedly include Iranian nuclear sites, Pickaxe… pic.twitter.com/stkwOlIozP — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 15, 2026

Ce mont, appelé «Pickaxe Mountain» en anglais (« Kolang » signifie «pioche» en persan), est situé près de l’ancien complexe de Natanz, bombardé par les États-Unis en juin 2025. Des responsables américains ont émis des doutes quant à l’intérêt de bombarder de telles cibles avec une MOAB, jugée par une des sources de CNN «très efficace pour raser de vastes zones mais pas pour grand-chose d’autre». «Elle n’a clairement pas été conçue comme une ogive à pénétration profonde», a souligné la même source.

Des inquiétudes ont été soulevées aussi quant au risque de nombreuses victimes civiles lié à l’effet de souffle d’une telle bombe si elle était utilisée à proximité de zones habitées. Interrogé par l’AFP, le Pentagone n’a pas réagi à ce stade.