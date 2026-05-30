Les États-Unis affirment avoir les moyens de repartir en guerre contre l’Iran

Des manifestants brandissent des drapeaux iraniens lors d'une manifestation anti-américaine et anti-israélienne à Téhéran, le 29 mai 2026. (Photo AFP). AFP or licensors

L’incertitude règne quant à l’issue des discussions entre Téhéran et Washington, après les affrontements les plus graves cette semaine depuis l’entrée en vigueur de la trêve le 8 avril.

Des sources à Washington avaient évoqué jeudi un cadre d’accord prévoyant une extension de 60 jours du cessez-le-feu, et une réunion de deux heures vendredi à la Maison Blanche, consacrée à ce sujet, n’a débouché sur aucune annonce dans l’immédiat.

«L’Iran doit accepter qu’ils n’auront jamais d’arme nucléaire. Le détroit d’Ormuz doit être ouvert immédiatement» et Téhéran doit s’engager à le déminer, a énuméré avant la réunion de ce président Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Il a également demandé, tout en lettres capitales, à ce que le stock d’uranium hautement enrichi de l’Iran soit «DETRUIT».

Dans la soirée, un responsable de la Maison Blanche a affirmé à l’AFP que «le président Trump ne signera un accord que s’il est bon pour l’Amérique et que ses lignes rouges sont satisfaites».

«L’Iran ne peut pas avoir d’arme nucléaire», a répété ce responsable.

«Les échanges se poursuivent mais aucun accord final n’a encore été conclu», avait affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmaïl Baghaï, en réaction aux propositions de M. Trump.

Il a par ailleurs démenti toute discussion à ce stade sur la question nucléaire et a défendu «la situation spéciale» du détroit stratégique d’Ormuz, en raison de sa localisation géographique dans les eaux territoriales de l’Iran et d’Oman.

À Téhéran, les habitants suivent, désabusés, ces traités diplomatiques. «Les deux camps respectent des propositions destinées à satisfaire leurs partisans. Il est difficile de savoir qui dit la vérité», commente Ali, un Iranien de 49 ans originaire de Tonekabon, sur la mer Caspienne.

Hegseth prêt à reprendre le combat

Dans ce contexte, le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a affirmé que les États-Unis étaient «tout à fait capables» de reprendre les hostilités contre l’Iran «si nécessaire».

US Defense Secretary Pete Hegseth says President Donald Trump is “patient” and will only accept a ‘great deal’ with Iran. The comments come after Trump himself claimed he was making a final decision. Hegseth also dodged questions over the status of US arms supplies to Taiwan. pic.twitter.com/PoKCZnc1h9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 30, 2026

«Nos stocks sont largement adaptés à cet objectif, tant sur place que dans le reste du monde, compte tenu de la manière dont nous équilibrons des munitions de haute technologie et d’autres produits en plus grande quantité», a-t-il déclaré pendant le Dialogue de Shangri-La, un forum sur la défense à Singapour.

La guerre, éclate le 28 février par une offensive israélo-américaine contre l’Iran, a fait des milliers de morts, et ébranle l’économie mondiale en faisant grimper les prix du pétrole.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz s’est accéléré ces derniers jours, mais «cela ne signifie pas un retour à la situation d’avant-guerre», selon la télévision d’État iranienne, l’accès restant d’après elle interdit aux navires des pays «hostiles».

Téhéran réclame la fin des combats sur tous les fronts, en particulier au Liban où s’affrontent son allié, le Hezbollah, et Israël. Une trêve en vigueur depuis le 17 avril n’a jamais été respectée.

L’armée israélienne a encore étendu vendredi sa «zone de combat» dans le sud du Liban, tout en poursuivant ses frappes. Le ministère de la Santé libanais a fait état vendredi de 11 morts dans le sud du pays. Le mouvement pro-iranien a pour sa part revendiqué une nouvelle série d’attaques contre des cibles militaires dans le nord d’Israël, près de la frontière avec le Liban.

Pendant ce temps, des responsables militaires libanais et israéliens ont tenu une réunion à Washington qualifiée de «constructive» par le gouvernement américain. Selon le Pentagone, ces discussions militaires serviront de base à une nouvelle séance de négociations politiques entre représentants des deux pays pour parvenir à un accord de sécurité, les 2 et 3 juin à Washington.

À Washington, des négociations sécuritaires Israël-Liban sur fond d'escalade militaire dans la région https://t.co/nLohzLvqkc pic.twitter.com/nJs8bnScPq — RFI (@RFI) May 29, 2026

Le Hezbollah est opposé à ces pourparlers et son bloc parlementaire a, à nouveau, appelé jeudi le Liban à s’en retirer.

Selon le dernier bilan officiel, les frappes israéliennes ont tué au Liban 3.355 personnes depuis le début de la guerre.