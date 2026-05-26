Les États-Unis frappent l’Iran malgré les progrès des négociations

Des véhicules circulent sur une autoroute, tandis que de la fumée s'élève après un raid sur Téhéran, la capitale iranienne, le 5 mars 2026.. AFP or licensors

Après des semaines de blocages et de menaces, Washington et Téhéran ont fait état d’avancées ces derniers jours dans les discussions. Donald Trump avait même laissé entrevoir un compromis imminent au cours du week-end.

Mais les espoirs de paix ont été douchés lundi, d’une part par l’annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’une intensification de l’offensive de son armée au Liban, puis par une attaque contre l’Iran.

«Les forces américaines ont mené aujourd’hui des frappes de légitime défense dans le sud de l’Iran afin de protéger nos troupes contre les menaces posées par les forces iraniennes. Les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles et des embarcations iraniennes qui tentaient de poser des mines», a déclaré le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué.

🔥🚨 BREAKING — The U.S. military has launched self-defense strikes to protect American troops from Iranian threats, according to a statement from CENTCOM



The action was taken in response to immediate dangers facing U.S. personnel in the region.



CENTCOM spokesperson Capt Tim… pic.twitter.com/h4mpUWR5mc — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) May 25, 2026

Les médias iraniens ont rapporté que plusieurs fortes explosions avaient été entendues à Bandar Abbas (sud) vers minuit (20H30 GMT). La télévision d’Etat a ensuite précisé que la situation était revenue à la normale, ajoutant qu’une enquête était en cours pour déterminer l’origine des bruits.

L’armée américaine a précisé «faire preuve de retenue durant le cessez-le-feu» en vigueur depuis le 8 avril entre l’Iran et les États-Unis après plusieurs semaines de guerre qui ont fait des milliers de morts et secoué l’économie mondiale.

Mais le secrétaire d’État américain Marco Rubio a fait savoir qu’un accord avec l’Iran restait possible. Les discussions tournent essentiellement «autour de la formulation précise du texte initial, cela prendra donc quelques jours», a-t-il déclaré lors d’une visite officielle en Inde, sans fournir d’informations sur les dernières frappes.

MARCO RUBIO SAYS IRAN DEAL IS NEAR FINAL STAGE



“We have what I think is a pretty solid agreement on the table,” Rubio said, adding that talks with Iran are progressing and a deal could soon be reached if both sides agree on remaining details. pic.twitter.com/Yd4IXb2eO3 — WAR (@warsurv) May 25, 2026

Donald Trump cherche une issue à cette guerre qui a gravement perturbé l’économie mondiale en raison du blocage du stratégique détroit d’Ormuz par Téhéran, par où transite en temps normal un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié consommés dans le monde.

Marco Rubio a soutenu mardi que le détroit rouvrirait «d’une manière ou d’une autre». Et d’ajouter: «ce qui se passe là-bas est illégal, c’est illégal, c’est insoutenable pour le monde entier».

Les cours du pétrole ont réagi de manière contrastée aux derniers développements, après être repassés sous la barre des 100 dollars lundi. Le WTI perdait 5,2% mardi matin en Asie, tandis que le baril de Brent prenait 1,8%.

Question nucléaire

Les dernières heures avaient été marquées par une nouvelle accélération des échanges diplomatiques.

De hauts responsables iraniens, incluant le négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, se sont rendus lundi à Doha. C’est la première visite de ce type depuis les frappes de représailles menées par Téhéran contre ses voisins du Golfe.

Donald Trump avait déjà tempéré les espoirs d’un accord imminent, disant ne pas vouloir «se précipiter».

Téhéran s’est également montré prudent. «Nous sommes parvenus à une conclusion sur une grande partie des questions», a commenté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï. «Mais de là à dire que la signature d’un accord est imminente, personne ne peut l’affirmer.»

En parallèle, une délégation du Pakistan incluant le médiateur principal dans le conflit et chef de l’armée Asim Munir ainsi que le Premier ministre Shehbaz Sharif se trouvait lundi en Chine, pays soutenant les efforts pakistanais pour résoudre la crise.

La réouverture du détroit d’Ormuz, verrouillé de facto par l’Iran depuis le début de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février, est un enjeu majeur du conflit.

Donald Trump a évoqué samedi un compromis «largement négocié» prévoyant sa réouverture, tandis que l’Iran insiste sur le fait que la question nucléaire ne fait pas partie «à ce stade» du protocole en discussion et qu’elle serait abordée lors de négociations séparées.

Lundi soir, le président Trump a aussi mentionné le dossier de l’uranium enrichi iranien, affirmant qu’il serait «soit immédiatement remis aux États-Unis (...) et détruit, soit, de préférence, en collaboration et en coordination avec la République islamique d’Iran, détruit sur place ou dans un autre lieu acceptable». On ignore s’il signifiait par là qu’il s’agissait d’un point de l’accord en discussion.

Violations au Liban

Plus tôt lundi, il a aussi semblé faire monter les enjeux d’un éventuel accord de paix.

Dans un message sur les réseaux sociaux, il a énuméré les dirigeants de pays à majorité musulmane avec lesquels il a discuté dernièrement, affirmant «qu’après tout le travail effectué par les États-Unis (...) tous ces pays devraient être obligés, au minimum, de signer simultanément les accords d’Abraham».

Signés en 2020, ces accords ont débouché sur une normalisation des relations des Emirats arabes unis et de Bahreïn, deux proches alliés de Washington, avec Israël. Nombre d’États ont jusqu’ici refusé de les imiter, en particulier l’Arabie saoudite ainsi que la Syrie et le Liban, a fortiori depuis le conflit qui a ravagé la bande de Gaza.

Sur le front libanais, un autre cessez-le-feu a été conclu depuis le 17 avril, mais Israël et le Hezbollah pro-iranien s’accusent mutuellement de le violer, poursuivant leurs attaques quotidiennes.

Benjamin Netanyahu a affirmé lundi qu’Israël allait «intensifier» son offensive pour «écraser» le Hezbollah, après des dizaines de frappes israéliennes qui ont fait trois morts, selon l’agence nationale d’information libanaise, Ani.

Le Hezbollah a revendiqué de son côté une série d’attaques contre trois casernes et un poste militaire dans le nord d’Israël.