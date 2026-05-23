Guerre au Moyen-Orient: un médiateur pakistanais à nouveau à Téhéran

Un navire est ancré au large de Sharjah, aux Émirats arabes unis, le 21 mai 2026. Le nouvel organisme iranien chargé de superviser le détroit d'Ormuz a déclaré que sa zone de contrôle s'étend jusqu'aux eaux émiraties, provoquant une vive réaction de son voisin du Golfe. (Photo AFP). AFP or licensors

«Le maréchal Asim Munir est arrivé à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation en cours», a annoncé l’armée pakistanaise dans un communiqué en fin de journée.

Négociations entre l'Iran et les États-Unis: qui est Asim Munir, le chef de l'armée pakistanaise, attendu à Téhéran ? pic.twitter.com/vc1WWWmrob — BFM (@BFMTV) May 22, 2026

Mais les informations en provenance de Washington et Téhéran viennent tempérer les espoirs d’un accord imminent.

«C’est la poursuite du processus diplomatique. On ne peut pas nécessairement dire que cela signifie que nous avons atteint un tournant ou une situation décisive», a mis en garde le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmaïl Baghaï, à la télévision d’Etat.

Selon lui, les divergences restent «profondes» et des «questions importantes» en suspens: la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, la situation dans le détroit d’Ormuz et le blocus américain des ports iraniens, a t-il énuméré, cette fois cité par l’agence de presse Isna.

A ce stade, le volet nucléaire, où là aussi l’écart entre les deux parties est grand, n’est pas abordé, a t-il insisté.

Guerre impopulaire

Quelques heures plus tard, les médias américains Axios et CBS ont rapporté que Washington envisageait de nouvelles frappes contre Téhéran.

Selon CBS News, des militaires américains se préparent à d’éventuelles nouvelles frappes au cours du week-end, qui dure jusqu’à lundi aux Etats-Unis. Vendredi matin, le président américain a rassemblé ses plus proches conseillers pour discuter de la guerre, affirme de son côté le média Axios.

NEW: Trump convened a meeting with his senior national security team on the war with Iran this morning.



He is seriously considering launching new strikes against Iran barring a last-minute breakthrough in negotiations, sources say. https://t.co/dN7UuWUcGe — Axios (@axios) May 22, 2026

Et Donald Trump a annoncé qu’il ne pourrait pas assister au mariage de son fils Don Jr. et qu’il devait rester à Washington plutôt que de se rendre dans un de ses golfs, pour des «raisons ayant trait aux affaires de l’Etat».

Il a cependant déclaré lors d’un discours près de New York que les dirigeants iraniens «ont désespérément envie de conclure un accord».

Depuis le cessez-le-feu du 8 avril, Donald Trump souffle le chaud et le froid sur une éventuelle reprise des hostilités avec Téhéran. Il a plusieurs fois menacé de reprendre les combats, sans donner suite.

Le président américain cherche un enjeu à cette guerre impopulaire dans son pays, qui a gravement perturbé l’économie mondiale, en raison du quasi blocage du détroit stratégique d’Ormuz par Téhéran, par où transite en temps normal un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié consommé dans le monde.

De son côté, le pouvoir iranien a répété qu’il ne cèderait «jamais à l’intimidation» et les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, ont eux menacé d’étendre la guerre «bien au-delà de la région» en cas de nouvelle attaque américaine.

Malgré les «trahisons répétées» des Etats-Unis, l’Iran «a pris part au processus diplomatique avec une approche responsable (...) et cherche à atteindre un résultat raisonnable et équitable», a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, cité par des médias iraniens.

Morts au Liban

D’autres pays, notamment le Qatar, également frappé de plein fouet — comme ses voisins — par ce blocage maritime, multiplient eux aussi les efforts de médiation.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a confirmé la visite d’une délégation qatarie vendredi, saluant les «efforts précieux» de nombreux Etats.

Les marchés boursiers mondiaux voulaient eux croire à un accord: les Bourses européennes ont clôturé la semaine en hausse, tout comme Wall Street qui a terminé sur un record pour la deuxième séance d’affilée.

Sur le marché pétrolier en revanche, la nervosité est de mise par crainte d’une pénurie d’offre: le baril de Brent de la mer du Nord a progressé de 0,94% à 103,54 dollars, et son équivalent américain, le baril de WTI, a grimpé de 0,26% à 96,60 dollars.

Au Liban, les frappes israéliennes se prolongent en dépit du cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Hezbollah pro-iranien depuis mi-avril.

Vendredi, dix personnes ont été tuées dans le sud du pays, selon le ministère libanais de la Santé.

Par ailleurs, Israël a mené cinq attaques aériennes vendredi soir dans l’est du Liban, une région jusqu’alors épargnée par les frappes israéliennes, et sur des bâtiments dans la ville côtière de Tyr.