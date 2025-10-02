Les dirigeants européens réunis au Danemark pour soutenir l’Ukraine

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, serre la main du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avant une réunion à la Commission européenne à Bruxelles, le 17 août 2025. AFP or licensors

À ce désengagement américain depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche s’ajoute la crainte de voir la guerre se prolonger tant les perspectives de paix en Ukraine semblent s’éloigner.

Les chefs d’État et de gouvernement des 27 pays de l’UE, déjà présents à Copenhague mercredi pour un sommet européen informel, seront rejoints jeudi par une vingtaine d’autres dirigeants européens, à l’occasion cette fois d’un sommet de la Communauté politique européenne (CPE).

Initiative lancée par le président français Emmanuel Macron, la CPE rassemble deux fois par an, depuis 2022, les dirigeants de la quasi-totalité de l’Europe, à l’exception de ceux de la Russie et du Bélarus.

Ce septième sommet s’ouvre cette fois dans un climat bien différent, après de multiples incursions russes dans le ciel européen et le survol de mystérieux drones au-dessus de Copenhague.

Au menu du sommet des dirigeants de l'UE : le soutien à l'Ukraine et le renforcement de la défense européenne.

«Ils nous menacent, ils nous mettent à l’épreuve, et ils ne s’arrêteront pas», a averti mercredi soir la Première ministre danoise Mette Frederiksen, évoquant la Russie et ces violations de l’espace aérien en Europe.

La France a annoncé mercredi avoir placé en garde à vue deux membres d’équipage d’un pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe, soupçonné d’avoir pu servir au lancement de drones au-dessus du Danemark, après avoir arraisonné ce bâtiment, le «Boracay», au large de ses côtes.

«Mur» antidrones

Pour répondre à la menace, les Européens travaillent à la mise en œuvre d’un «mur» antidrones, et comptent sur l’expertise de l’Ukraine pour les y aider.

Le président ukrainien espère de son côté que les Européens confirmeront leur soutien et la promesse faite à son pays qu’il rejoindra un jour l’Union européenne.

«L’Europe doit tenir ses promesses – tout comme les pays candidats font leur part. Merci, et nous comptons sur des résultats», a déclaré M. Zelensky sur X, reprenant les propos qu’il dit avoir tenus mercredi, via vidéo, devant les dirigeants de l’UE.

«C’est le moment pour l’Union européenne de tenir ses engagements», a reconnu mercredi soir Antonio Costa, le président du Conseil européen, instance qui rassemble les chefs d’État et de gouvernement de l’UE.

Difficile néanmoins d’y parvenir quand il faut l’unanimité des 27 pour avancer dans les négociations, totalement bloquées par un veto de la Hongrie. Son Premier ministre Viktor Orban l’a confirmé mercredi devant la presse à Copenhague: c’est toujours «non» à l’adhésion de l’Ukraine.

Kiev compte également sur un engagement financier pérenne de la part de ses alliés européens. Il est important de «donner de la visibilité à l’Ukraine en termes de financement», a ainsi reconnu mercredi Emmanuel Macron à Copenhague.

Pour y parvenir, la Commission européenne a proposé d’utiliser les avoirs gelés russes en Europe pour financer un prêt de 140 milliards d’euros à l’Ukraine, qu’elle ne remboursera que si la Russie paie un jour des réparations de guerre, a expliqué mercredi sa présidente Ursula von der Leyen.

La plupart des pays de l’UE y sont favorables, mais la Belgique, où se trouve l’essentiel de ces avoirs gelés russes en Europe, est très réticente.

«Il est absolument clair que la Belgique ne peut pas être le seul État membre à supporter les risques» de cette opération, a promis Mme von der Leyen, se disant «heureuse» de l’accueil reçu par sa proposition à Copenhague.