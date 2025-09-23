La France et d’autres reconnaissent «l’Etat de Palestine» lors d’un sommet historique à l’ONU

Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors d'un sommet des Nations Unies sur les Palestiniens au siège de l'ONU, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) à New York, le 22 septembre 2025. AFP or licensors

«La France reconnaît aujourd’hui l’Etat de Palestine», «pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien», a déclaré solennellement sous les applaudissements le président français, Emmanuel Macron, à l’ouverture de la grand-messe annuelle des Nations unies à New York, qui sera dominée par la guerre à Gaza.

«Le temps est venu d’arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. (...) Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir», a-t-il martelé.

Il a toutefois précisé que l’établissement d’une ambassade de France dans un futur Etat palestinien serait conditionné à la libération des otages détenus à Gaza.

La Belgique, le Luxembourg, Malte, Monaco et Andorre ont également formellement franchi lundi le pas de la reconnaissance lors de cette réunion sans Israël ni les Etats-Unis.

Comme Israël, qui dénonce cette décision déjà formalisée dimanche par le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Portugal, les Américains ont fustigé la reconnaissance.

Principal allié du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, Donald Trump «pense que c’est une récompense pour le Hamas» de reconnaître l’Etat de Palestine, a expliqué sa porte-parole, Karoline Leavitt.

Emmanuel Macron est à l’initiative de ce sommet, coprésidé avec l’Arabie saoudite, sur l’avenir de la solution à deux Etats, après des mois d’intense travail diplomatique pour rallier un maximum de pays et tenter de forger un plan de paix.

Il a permis l’adoption, à l’écrasante majorité de l’Assemblée générale de l’ONU, d’un texte soutenant un futur Etat palestinien mais excluant sans équivoque le mouvement islamiste Hamas. Une condition exigée par de nombreux pays occidentaux.

The world map today 🇵🇸 pic.twitter.com/Uly4jp2Q5x — State of Palestine (@Palestine_UN) September 21, 2025

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, privé de visa par les Etats-Unis et s’exprimant par vidéo, a d’ailleurs insisté sur cet engagement.

«Aucun rôle» pour le Hamas

«Le Hamas n’aura aucun rôle dans le gouvernement, le Hamas et d’autres factions doivent rendre leurs armes à l’Autorité palestinienne», a-t-il promis, avant de condamner également les attaques du 7-Octobre.

Désormais, au moins 151 pays sur 193 Etats membres de l’ONU reconnaissent l’Etat de Palestine, selon le décompte de l’AFP.

Le chef de la diplomatie saoudienne, Fayçal ben Farhane, a appelé tous les autres à prendre une « mesure historique similaire », mais ce mouvement ne change pas le statut d’observateurs des Palestiniens à l’ONU, dont l’adhésion pleine et entière est bloquée par les Etats-Unis.

«L’Etat de Palestine doit être membre de l’ONU», a plaidé le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, fervent critique d’Israël.

#EnDirecto | Pedro Sánchez propone en la ONU que el Estado de Palestina sea miembro de pleno derecho y pide adoptar medidas "con carácter inmediato" para frenar el genocidio: "La historia nos juzgará y será implacable con quienes callaron y miraron hacia otro lado" pic.twitter.com/B3KmLB5r7s — Europa Press (@europapress) September 22, 2025

L’Allemagne, de son côté, n’envisage pas à court terme une reconnaissance, ni l’Italie où des manifestations ont eu lieu lundi à travers le pays pour «dénoncer le génocide à Gaza».

En France, la reconnaissance a été saluée par près d’une centaine de villes dirigées par la gauche, qui ont hissé le drapeau palestinien au fronton de leur mairie.

«Effacement» des Palestiniens

Certains diplomates craignent des représailles israéliennes.

Benjamin Netanyahu a répété dimanche qu’il n’y aurait pas d’Etat palestinien et menacé d’étendre la colonisation en Cisjordanie, tandis que deux ministres israéliens d’extrême droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, appelaient à l’annexion de ce territoire palestinien occupé.

«Nous ne devons pas nous sentir intimidés par le risque de représailles», a insisté le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans un entretien vendredi avec l’AFP, en référence à la guerre à Gaza et à « l’annexion insidieuse de la Cisjordanie ».

Nothing can jusify the terror attacks by Hamas.



Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people.



All of it must stop.@antonioguterres calls on world leaders to ensure the two-State solution prevails, for the people of Israel, Palestine and all… pic.twitter.com/nIf3jCvfnG — United Nations (@UN) September 23, 2025

Dans ce contexte, le discours du Premier ministre israélien vendredi à l’Assemblée générale de l’ONU est très attendu, tout comme celui de Donald Trump mardi.

Pour Max Rodenbeck, de l’International Crisis Group, tout effort pour soutenir les droits des Palestiniens est «bienvenu» mais, sans «mesures concrètes», ces reconnaissances risquent de «distraire de la réalité, qui est l’effacement accéléré de la vie des Palestiniens sur leur terre natale».

L’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël par le Hamas a entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon des données officielles.

Selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza, les représailles israéliennes ont coûté la vie à 65.344 Palestiniens, en majorité des civils, dans la bande de Gaza, où le Hamas a pris le pouvoir en 2007.