Israël visé depuis le Yémen, les Houthis officialisent leur entrée en guerre

Leur porte-parole a affirmé dans un communiqué publié sur X que les Houthis avaient lancé «des missiles de croisière et des drones» en direction de «plusieurs objectifs vitaux et militaires» en Israël.

Le groupe rebelle a ainsi ciblé Israël pour la première fois depuis le début de la guerre, le 28 février, déclenchée par des frappes américano-israéliennes sur l’Iran.

Alors que le trafic maritime mondial est largement perturbé par le blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran, l’entrée des Houthis dans le conflit pourrait encore aggraver la situation: le groupe avait mené de nombreuses attaques contre les navires commerciaux en mer Rouge entre 2023 et 2025, pendant la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

En parallèle, l’Iran poursuit ses frappes de riposte en Israël et à travers le Golfe.

Heavily armed and capable of #striking #Gulf #neighbours, any involvement in the conflict by the #Houthis could cause major #disruption to maritime #navigation around the Arabian Peninsula, as global trade reels from the near-total closure of the Strait of #Hormuz #Yemen #Iran… pic.twitter.com/zKj8B82zzf — MENA TODAY (@MenaToday1) March 28, 2026

Le port omanais de Salalah, situé à l’extérieur du détroit d’Ormuz, sur la mer d’Arabie, a été évacué après une attaque de drones. Ses opérations ont été suspendues pendant 48 heures, d’après l’armateur danois Maersk.

Universités américaines menacées

Les Gardiens de la révolution, armée idéologique de la République islamique, ont menacé tôt dimanche de frapper les universités américaines dans la région, après avoir fait état de deux universités en Iran endommagées par des frappes américano-israéliennes.

«Si le gouvernement américain veut que ses universités dans la région ne subissent pas de représailles (...), il doit condamner le bombardement des universités dans un communiqué officiel avant lundi 30 mars à midi», ont déclaré les Gardiens de la révolution dans un communiqué publié par des médias iraniens.

BREAKING: Iran’s Revolutionary Guard has told the United States to condemn the bombing of Iranian universities by noon Monday Tehran time or face retaliation against American university campuses across the Gulf.



The IRGC statement, published by Iranian media and quoted by AFP… pic.twitter.com/YmrgP7Xq9N — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) March 29, 2026

De nombreuses universités américaines possèdent des campus dans les pays du Golfe, comme l’université Texas A&M, implantée au Qatar, ou encore la New York University, aux Emirats arabes unis.

Les États-Unis avaient auparavant condamné «avec la plus grande fermeté» les attaques «perpétrées en Irak par les milices terroristes agissant pour le compte de l’Iran», et notamment celle menée «contre la résidence privée du président de la région du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani».

Des attaques qui ont notamment pris pour cible l’ambassade américaine à Bagdad.

Lire aussi : Yémen: l’ONU annonce l’arrestation d’au moins onze de ses employés par les Houthis

À Téhéran, de nouvelles explosions ont été entendues samedi soir par des journalistes de l’AFP, dans l’est de la capitale, déjà lourdement bombardée la nuit précédente.

Préparatifs du Pentagone

Les efforts diplomatiques se multiplient ces derniers jours pour tenter de mettre fin à la guerre, et des responsables turcs, pakistanais, égyptiens et saoudiens doivent se réunir dimanche et lundi à Islamabad pour des «discussions approfondies».

Les spéculations vont toutefois bon train sur le déploiement de troupes américaines sur le territoire iranien.

Selon le Washington Post, qui citait samedi soir des responsables américains, le Pentagone se prépare à des opérations de plusieurs semaines sur le terrain en Iran.

❗ The Pentagon is preparing for weeks of potential ground operations in Iran as thousands of US troops deploy to the Middle East, pending a decision by President Donald Trump, according to the Washington Post, Report informs.



Officials said the plans could mark "a new phase of… pic.twitter.com/UX5RGAtkvZ — Report News Agency (@reportaznews) March 29, 2026

De telles opérations n’iraient pas jusqu’à une invasion à grande échelle de l’Iran, ont souligné les responsables américains sous couvert de l’anonymat, mais impliqueraient plutôt des raids en territoire iranien menés à la fois par des membres des forces spéciales et d’autres soldats.

Selon le Washington Post, il n’était pas clair samedi si Donald Trump comptait approuver tout ou partie, voire aucun, des plans du Pentagone.

L’armée américaine a annoncé samedi l’arrivée au Moyen-Orient du Tripoli, un navire d’assaut amphibie à la tête d’un groupe naval comprenant «quelque 3.500» marins et soldats du corps des Marines.

Ces derniers jours, plusieurs médias américains ont également rapporté que Donald Trump envisageait d’envoyer prochainement au moins 10.000 militaires au Moyen-Orient.

Lourd tribut des civils

Un mois après le début de la guerre, les civils continuent de payer un lourd tribut.

En Iran, d’après les médias samedi, au moins 12 personnes ont été tuées par des frappes américano-israéliennes dans la nuit, dans différentes régions du pays.

Iranian media said on Saturday that US-Israeli strikes hit multiple residential areas, killing more than a dozen people overnight.

AFP was not able to independently verify any of these tolls.

Full story: https://t.co/UXHVFlGENj pic.twitter.com/rnHXF2VYyV — AFP News Agency (@AFP) March 28, 2026

Onze personnes ont été blessées samedi par des éclats lors de l’impact d’un missile iranien dans le centre d’Israël, ont annoncé les secours et l’armée.

La situation empire aussi au Liban, entraîné dans la guerre dès le 2 mars, lorsque le mouvement chiite Hezbollah, soutenu par Téhéran, a commencé à tirer des roquettes sur Israël.

Trois journalistes libanais ont été tués samedi par une frappe sur leur véhicule dans le sud du Liban, Israël affirmant avoir visé un membre d’une unité d’élite du Hezbollah.

Depuis le début du mois de mars, les frappes israéliennes ont fait un millier de morts, selon des sources officielles, et un million de déplacés dans ce pays.