Yémen: l’ONU annonce l’arrestation d’au moins onze de ses employés par les Houthis

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à Tokyo le 21 août 2025. AFP or licensors

L’ONU a annoncé dimanche la détention d’au moins onze de ses employés au Yémen par les rebelles houthis, qui mènent une campagne d’arrestations après la mort jeudi de leur Premier ministre dans des frappes israéliennes.

Par Le360 (avec AFP)
Le 01/09/2025 à 08h20

L’annonce de la mort du chef du gouvernement des Houthis, Ahmad Ghaleb al-Rawhi et de plusieurs de ses ministres, a suscité la colère du chef des rebelles au Yémen, qui a menacé dimanche d’intensifier les attaques contre Israël.

«Au moins 11 membres du personnel des Nations Unies ont été arrêtés», a indiqué dans un communiqué l’émissaire de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, «condamnant la nouvelle vague d’arrestations arbitraires de membres du personnel des Nations Unies aujourd’hui à Sanaa et à Hodeïda par Ansar Allah» (nom officiel des Houthis, ndlr).

Il a dénoncé «l’entrée par effraction dans les locaux des Nations unies et la saisie de biens appartenant à l’organisation».

Le Programme alimentaire mondial (PAM) avait annoncé plus tôt l’arrestation d’un de ses employés à Sanaa par les rebelles houthis qui se sont emparés de la capitale yéménite en 2014 et contrôlent aujourd’hui une grande partie du pays.

Le pouvoir yéménite internationalement reconnu, chassé de Sanaa, a lui son siège à Aden, la grande ville du Sud.

«La détention arbitraire de personnel humanitaire est inacceptable. La sûreté et la sécurité du personnel sont essentielles à la réalisation d’un travail humanitaire vital», a ajouté le PAM.

Une source de sécurité à Sanaa a pour sa part indiqué à l’AFP que sept employés du PAM et trois de l’Unicef avaient été arrêtés dimanche après une descente dans leurs bureaux.

M. Rawhi est le plus haut responsable politique connu des Houthis à avoir été tué dans des raids israéliens depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas en octobre 2023.

«Viser une réunion ministérielle avec plusieurs missiles est à la fois lâche et brutal», s’est emportée auprès de l’AFP une habitante de Sanaa qui a requis l’anonymat.

«Souveraineté»

«Je suis effarée que certains célèbrent une telle violence, malgré nos différences, nous sommes tous les enfants du même pays», a-t-elle ajouté.

Ali, un autre habitant qui a demandé à être identifié par son seul prénom, a dénoncé «une attaque flagrante, pas seulement contre des individus, mais contre la souveraineté de tout un pays».

L’assassinat de M. Rahwi a déclenché une vague d’arrestations dans les territoires sous contrôle des Houthis.

Samedi, une source de sécurité yéménite a déclaré à l’AFP que les Houthis avaient arrêté à Sanaa, Amran (nord) et Dhamar (sud-ouest) des dizaines de personnes, «soupçonnées de collaboration avec Israël».

L’ONU avait annoncé fin janvier que huit de ses salariés au Yémen avaient été arrêtés par les rebelles houthis, qui détiennent déjà des dizaines d’employés des Nations unies et de plusieurs organisations humanitaires depuis juin 2024.

«Honte absolue»

En juin, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exigé «leur libération immédiate et inconditionnelle» et a déploré la «tragédie déplorable» de la mort en détention d’un employé du PAM plus tôt cette année.

«Je condamne avec force les détentions arbitraires, le 31 août, d’au moins 11 membres du personnel des Nations unies par les autorités houthies de facto au Yémen dans les zones sous leur contrôle», a-t-il déclaré dans un communiqué dimanche.

Le responsable de l’ONU a appelé à la «libération immédiate et inconditionnelle» des 11 employés ainsi qu’à celle «de tous les autres employés des Nations unies, d’ONG internationales et nationales, de la société civile et de missions diplomatiques qui sont arbitrairement détenus».

Les Houthis avaient justifié les arrestations de juin par la découverte d’un «réseau d’espionnage américano-israélien» opérant sous couvert d’organisations humanitaires, des accusations fermement rejetées par l’ONU.

Dix ans de guerre civile ont plongé le Yémen dans l’une des pires crises humanitaires mondiales, selon l’ONU.

Morcelé, le pays est profondément divisé. Un comédien yéménite a ainsi suscité la controverse en publiant une vidéo se réjouissant de la mort de M. Rahwi.

Mohammed al-Adrei, qui se présente comme conseiller au ministère de l’Information du gouvernement reconnu internationalement, s’est filmé en tenue traditionnelle yéménite, poignard à la ceinture, dansant sur une musique festive.

Il a posté la vidéo quelques heures après l’annonce de l’assassinat du Premier ministre houthi.

L’écrivain Khaled al-Rowaishan s’est insurgé sur Facebook: «C’est une honte absolue de se réjouir de la mort d’un Yéménite, quel qu’il soit, tué par des missiles israéliens

#Yémen#Houthis#ONU

