Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi (au centre), arrive à Mascate pour une réunion. L'Iran et les États-Unis ont entamé des pourparlers le 6 février 2026 à Oman. AFP or licensors

«Une délégation qatarie s’est rendue à Téhéran hier soir et nous avons eu des consultations de deux heures», a indiqué le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, cité par l’agence Tasnim. Il n’a donné aucune précision sur l’identité des membres de la délégation, le contenu des échanges ou les résultats éventuels de ces discussions.

Cette initiative intervient alors que les négociations entre Washington et Téhéran marquent le pas, sur fond de tensions persistantes autour du détroit d’Ormuz et du programme nucléaire iranien.

Une frappe iranienne a provoqué samedi un incendie sur un site industriel à Bahreïn, a annoncé le royaume déjà ciblé plusieurs fois depuis mi-novembre, Téhéran affirmant riposter à des tirs américains sur fond d’enlisement du conflit au Moyen-Orient.

Les Gardiens de la Révolution ont dit à plusieurs reprises ces derniers jours avoir visé des installations américaines à Bahreïn, qui n’avait plus été pris pour cible depuis septembre, après des attaques américaines contre l’île iranienne de Qeshm.

Dans un communiqué cité par les médias d’État iraniens samedi soir, cette force armée affirme avoir attaqué avec des missiles et des drones des systèmes américains de défense anti-aérienne Patriot sur les bases d’al-Riffa et d’Awali, en réponse aux «violations continues de l’espace aérien» de la République islamique.

Plus tôt samedi, Téhéran avait indiqué avoir intercepté un drone américain visant Qeshm, située dans le détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique au coeur de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février par des frappes israélo-américaines contre l’Iran.

Conflit au Moyen-Orient : un « site industriel civil » visé à Bahreïn, l’Iran dit avoir attaqué deux bases américaines

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De son côté, le ministère bahreïni de l’Intérieur a fait état d’une frappe iranienne sur un site «industriel civil» sans donner sa localisation. «La Défense civile œuvre à maîtriser le feu. Les rapports préliminaires font état de dégâts matériels, sans blessures signalées», a-t-il ajouté.

Nouvelles attaques de pétroliers

Deux nouveaux pétroliers ont par ailleurs été frappés samedi dans le détroit d’Ormuz, au cœur du conflit, selon l’agence maritime britannique UKMTO, qui a précisé qu’aucun blessé n’avait été signalé à ce stade.

Les deux incidents se sont produits au large de la ville portuaire omanaise de Khasab, selon l’agence.

L’armée iranienne a affirmé de son côté qu’un «pétrolier en infraction, qui était entré dans une zone interdite à l’est du détroit d’Ormuz, avait pris feu après avoir heurté une mine navale».

Il n’était pas possible de savoir dans l’immédiat s’il s’agissait d’un des navires signalés par UKMTO.

Le Qatar veut relancer les négociations

La visite de la délégation qatarie témoigne néanmoins de la poursuite des contacts diplomatiques, alors qu’aucun terrain d’entente n’a encore été trouvé entre les deux parties. Le Qatar joue un rôle de médiateur dans les efforts visant à mettre fin au conflit déclenché fin février par des frappes israélo-américaines contre l’Iran.

Iran says Qatari mediators have travelled to Tehran as its foreign minister urges the US to accept Iranian conditions for reopening the Strait of Hormuz.



Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi says talks are not yet formal negotiations. https://t.co/HjoWL25wRO — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 21, 2026

Les discussions se heurtent notamment à la situation dans le détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures. Le contrôle de cette voie de navigation et les mesures imposées par les deux camps occupent une place centrale dans le bras de fer entre Washington et Téhéran.

«Nous considérons le blocus économique comme un acte de guerre et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour le lever», a déclaré Gharibabadi. Le responsable iranien a précisé que ce message avait été communiqué «aux autres parties, y compris aux médiateurs», et affirmé que les «États-Unis en étaient conscients».

A #Qatari delegation met #Iranian officials in #Tehran on Friday evening for talks lasting two hours, #Iran’s Tasnim news agency reported, citing Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi.



Gharibabadi told reporters on Saturday that the delegation had left following the… — Doha News (@dohanews) November 21, 2026

Ces déclarations soulignent l’importance du blocus dans la position défendue par Téhéran. La question dépasse les seules discussions diplomatiques: elle concerne également l’accès aux ports iraniens et la circulation maritime dans une région dont dépend une partie du commerce mondial de l’énergie.

Les États-Unis ont imposé un blocus naval des ports iraniens en riposte au verrouillage du détroit d’Ormuz par Téhéran au début du conflit. Washington a également renforcé sa pression économique sur la République islamique par une série de mesures et de sanctions.

De son côté, l’Iran revendique le contrôle du détroit d’Ormuz et s’en prend régulièrement aux navires qui tentent de le traverser sans son autorisation. Les États-Unis ont mis en place des escortes de pétroliers le long des côtes omanaises. Ces dispositions opposées illustrent les difficultés à rétablir une circulation maritime qui ne soit pas soumise aux restrictions et aux risques liés au conflit.

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Le contentieux autour d’Ormuz se double d’un autre différend majeur: le devenir des stocks d’uranium enrichi de l’Iran. Dans un entretien publié samedi par le journal officiel Iran Daily, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réaffirmé que son pays refusait toute sortie de ce matériel de son territoire.

Cette éventualité a été évoquée à plusieurs reprises dans le cadre des tractations avec Washington, mais Téhéran continue de la rejeter. «Je crois qu’une solution peut être trouvée, mais nous avons des lignes rouges claires: le matériel ne sera pas sorti du pays», a déclaré Araghchi.

Le programme nucléaire iranien constitue de longue date l’un des principaux sujets de tensions entre la République islamique et les puissances occidentales. Téhéran a toujours nié vouloir se doter de l’arme atomique, tandis que la question de l’uranium enrichi reste au cœur des discussions avec les États-Unis.

وزير الخارجية الايراني الدكتور عراقجي:



دول المنطقة خرجت بدروس كبيرة من هذه الحرب وأهمها أنها لا تستطيع الاعتماد على قوات من خارج المنطقة لتأمين أمنها.



أقول بوضوح إن هناك تبادلات اقتصادية بيننا وبين دول المنطقة. pic.twitter.com/U7tQx5piYH — الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) November 20, 2026

Les propos du chef de la diplomatie iranienne associent ainsi une ouverture à la recherche d’une solution et le maintien d’une limite présentée comme non négociable. Ils interviennent au moment où le Qatar tente de maintenir un canal de dialogue entre les deux adversaires.

L’annonce de cette mission qatarie ne s’accompagne, pour l’heure, ni d’un calendrier de nouvelles rencontres ni d’une proposition formelle rendue publique. Les positions exposées par les responsables iraniens permettent toutefois d’identifier plusieurs points sur lesquels la médiation devra se concentrer.

Entre la levée du blocus, la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz et le sort des stocks d’uranium enrichi, les sujets de désaccord restent nombreux. Les consultations annoncées à Téhéran montrent que les efforts de médiation se poursuivent, sans qu’une percée diplomatique ait été annoncée à ce stade.