Il a fait le tour du monde à pied pendant 28 ans: le Britannique Karl Bushby de retour chez lui

L'aventurier britannique Karl Bushby accueilli par ses compatriotes, hier lundi 2 novembre 2026, lors de son retour dans sa ville natale, Hull, dans le nord-est de l'Angleterre.. AFP or licensors

Après 28 ans de marche autour du monde et quelque 50.000 kilomètres parcourus, l’aventurier britannique Karl Bushby est arrivé lundi dans sa ville natale de Hull, dans le nord-est de l’Angleterre, où il a été acclamé par des centaines de personnes. Cet homme de 57 ans, ancien parachutiste de l’armée britannique, était parti du sud du Chili en 1998 et s’était fixé deux règles pour son périple : n’utiliser aucun moyen de transport pour avancer, et ne pas rentrer chez lui avant d’avoir complété le défi.

«Je n’ai pas fait ça tout seul (...) vous n’imaginez pas le nombre de personnes qui ont été impliquées pour franchir les obstacles», des refus de visa à la traversée de la Manche, a déclaré Karl Bushby, debout sur un podium devant la mairie de Hull. Il a parcouru à pied tout le continent américain, a traversé le détroit de Béring de l’Alaska vers la Russie, puis a cheminé à travers l’Asie centrale et l’Europe, dans des paysages allant de la jungle à la montagne en passant par les déserts et les mers de glace.

Plusieurs centaines d’habitants attendaient leur héros devant la mairie, avec une banderole «Bienvenue à la maison, Karl». «Je trouve Karl incroyable. Je le suis depuis huit ans, et il marche depuis que je suis née, c’est génial», a déclaré à l’AFP Erin Anderson, une chargée de marketing âgée de 28 ans. «Tout le monde est fier de toi, fier de ton courage», a salué la maire de Hull, Maria Coward.

Après cette brève cérémonie, l’explorateur a accompli la toute dernière étape de son épopée, en direction de la maison de sa mère, Angela, où il retrouvera son fils Adam, 36 ans, et sa petite-fille de 12 ans qu’il n’a jamais rencontrée.

Karl Bushby returns home after 28 years walking around the world⁠

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“He only went out for a walk,” says Karl Bushby’s mother, Angela. But what a walk.⁠

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As she patiently waited for her son to finally return to her home in Hull, Angela reminisced about the day he started out:… pic.twitter.com/3Q7IojdWrK — The Times and Sunday Times (@thetimes) November 2, 2026

Cet aventurier avait déjà été acclamé dimanche en traversant le pont suspendu du Humber, à environ trois heures à pied de chez lui, dans un épais brouillard. L’ancien militaire s’est dit «absolument submergé» par l’accueil qui lui a été réservé. Karl Bushby a entamé son aventure à l’âge de 29 ans, après l’échec de son mariage et le départ de sa femme pour l’Irlande du Nord avec leur fils.

En près de trois décennies, son parcours a été plusieurs fois interrompu. Moscou lui a notamment refusé un visa durant des années, et d’autres problèmes de visa, la crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19 lui auront au total coûté 14 de ses 28 années de voyage, avait-il confié à l’AFP fin septembre.

50.000 km à pied en 28 ans: l'aventurier Karl Bushby achève son tour du monde et rentre chez lui en héros pic.twitter.com/4bVvRy8zCS — BFM (@BFMTV) November 2, 2026

Pendant ces périodes, Karl Bushby a mis son voyage entre parenthèses, vivant notamment au Mexique, puis reprenait sa route là où il avait arrêté une fois la situation rétablie. Il a traversé 29 pays. «Nous avons tenu tête à des gouvernements. Nous avons affronté certains défis très difficiles (...) C’était un effort mondial, planétaire», a-t-il déclaré lundi.

Il a atteint le Royaume-Uni plus tôt en octobre en traversant la Manche à la nage depuis le nord de la France. Un petit groupe d’amis et de membres de sa famille, dont son père, l’a accueilli sur la plage près de Douvres, dans le sud de l’Angleterre. «C’est bon de sentir à nouveau le sol britannique sous mes pieds après toutes ces années», avait alors commenté Karl Bushby dans un communiqué. «Ça n’a pas été facile, mais c’était bien là tout l’enjeu : prouver que je pouvais faire plus que ce dont je me croyais capable. Nous pouvons tous accomplir bien plus que nous ne l’imaginons», avait ajouté l’aventurier.

🇬🇧 🚶‍🌎 After 28 years, British adventurer Karl Bushby arrived back home in Hull, northeast England on Monday after a 50,000-kilometre (31,000-mile) trek from Chile across four continents without using any transport to progress ➡️ https://t.co/WdHcJSsREk pic.twitter.com/4JDghgQmJV — AFP News Agency (@AFP) November 2, 2026

Le réalisateur allemand Werner Herzog et une équipe de tournage ont accompagné Karl Bushby pour son retour, le cinéaste préparant un documentaire sur son voyage intitulé «Walk of Life». La société de production du film a soutenu l’avancée de l’ancien parachutiste depuis 16 ans, en lui apportant une aide financière et logistique.

Dans une interview accordée à l’AFP dans le nord de la France le mois dernier, Karl Bushby avait exprimé une certaine appréhension à l’idée de retrouver une vie normale au Royaume-Uni. «Il va falloir que j’essaye de me réinsérer dans le monde des adultes», avait-il reconnu.