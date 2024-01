Gaza: poursuite des bombardements israéliens, accord sur une livraison d’aides et de médicaments

Plongée dans une situation humanitaire que l’ONU décrit comme catastrophique, la bande de Gaza est largement coupée du monde, NetBloks, un organisme qui surveille l’internet, indiquant mardi avoir observé «la plus longue perturbation des télécommunications jamais enregistrée depuis le début du conflit, la plupart des habitants étant incapables de contacter le monde extérieur depuis le 12 janvier».

L’armée israélienne a pilonné mardi le sud du territoire mais aussi le nord, au lendemain de l’annonce par Israël d’une fin prochaine de la «phase intensive» de ses opérations, 102 jours après le début de la guerre. «Aucun signe de vie», murmure Ismael Chaaban Gazan retourné voir sa maison du quartier Karama de la ville de Gaza dans le nord, constatant que la plupart des bâtiments étaient réduits en ruines.

UN rights experts warn that food is being used 'as a weapon against the Palestinian people' as Israel continues to bomb and block aid to the territory.



🔴 Follow our LIVE coverage: https://t.co/7vqvaQdNfg pic.twitter.com/LWcJkDaDj1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 17, 2024

Au moins 13 Palestiniens ont été tués lors d’attaques israéliennes sur la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, et des dizaines de Palestiniens ont également été blessés dans des attaques aériennes et terrestres, a déclaré l’agence de presse palestinienne WAFA. Les bombardements israéliens sur les environs de l’hôpital Nasser et de l’hôpital Al Amal, affiliés à la Société du Croissant-Rouge palestinien, ont gravement endommagé les installations médicales, a ajouté l’agence

L’attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël a entraîné la mort d’environ 1.140 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. Quelque 250 personnes ont été prises en otages et emmenées à Gaza, dont une centaine ont été libérées à l’occasion d’une trêve fin novembre. Selon le bilan des autorités israéliennes, 132 manquent à l’appel, dont 27 seraient morts.

Dans la bande de Gaza, 24.285 personnes ont été tuées par les bombardements et les opérations militaires israéliennes, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, soit 1% de la population, selon le dernier bilan, mardi, du ministère de la Santé du Hamas, qui recense aussi 61.154 blessés.

The war in Gaza: 100 days in 100 photos



Despite repeated calls, a humanitarian ceasefire is still not in place to stop the killing of people in📍#Gaza and enable the safe delivery of food, medicine, water and shelter.https://t.co/2GPrcGYkFa pic.twitter.com/Dh4arqbMvi — UNRWA (@UNRWA) January 16, 2024

En Cisjordanie occupée, où le Hamas n’est pas représenté, et où l’armée israéliennes conduit des raids quotidiens, plus de 330 Palestiniens ont été tués par les soldats ou les colons israéliens depuis le 7 octobre, et des centaines de personnes ont été «arrêtées» par les forces israéliennes.

Accord sur une aide pour les civils et les otages

Mardi, le Qatar a annoncé un accord entre Israël et le Hamas, «portant sur l’entrée de médicaments (...) pour les otages en échange d’une cargaison d’aide humanitaire pour les civils dans la bande de Gaza». «Les médicaments et l’aide seront envoyés demain (mercredi) à la ville d’Al-Arich» en Égypte «à bord de deux avions des forces armées qataries, en vue de leur transfert vers la bande de Gaza», a dit le chef de la diplomatie qatarie.

Qatari mediation succeeds in reaching an agreement, between Israel and Hamas to send medications and aid into Gaza#MOFAQatar pic.twitter.com/d99TcM7JT8 — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) January 16, 2024

Dans la bande de Gaza, 1,9 million d’habitants ont été déplacés selon l’ONU, et s’entassent par centaines de milliers dans des abris de fortune dans des zones toujours plus exiguës dans la partie sud, aux alentours de Rafah. La population manque de tout, dans le froid qui s’est abattu sur la région, conséquence du siège total imposé par Israël depuis plus de 3 mois, sans approvisionnement en eau, en nourriture, en médicaments, en électricité et en carburant.

D’après les agences onusiennes et les ONG sur place, la situation sanitaire ne cesse de s’aggraver, après la destruction de la majeure partie des hôpitaux et des structures de santé dans le territoire. Plus de 1.000 cas d’hépatite C ont été détectés et les unités de soins intensifs encore opérationnelles connaissent un taux d’occupation de 340%, selon le Hamas.

«Conflit régional»

La guerre entre Israël et le Hamas continue à exacerber les tensions régionales. L’Iran a annoncé mardi avoir tiré des missiles balistiques en Syrie et surtout près d’Erbil, dans le Kurdistan irakien. Téhéran affirme y avoir détruit un centre «d’espionnage» attribué à Israël, dont l’Irak -allié de l’Iran mais également partenaire des Etats-Unis-, a démenti l’existence, dénonçant de «fausses allégations» et condamnant une «agression» de sa souveraineté.

À la frontière israélo-libanaise, où les échanges de tirs entre le Hezbollah et les forces israéliennes sont quotidiens, l’armée israélienne a annoncé mardi de nouvelles frappes contre des positions du mouvement dans le sud du Liban.

Au large du Yémen, un nouveau tir de missile des Houthis visant des navires dans la région a touché mardi un vraquier grec. Un cargo américain y avait été touché lundi dans le golfe d’Aden par un tir similaire. En fin de semaine dernière, Washington et Londres avaient bombardé des positions des Houthis au Yémen pour tenter de stopper leurs attaques en mer Rouge, menées en «solidarité» avec les Palestiniens de Gaza.

À Washington, un responsable américain a fait état de nouvelles frappes américaines mardi au Yémen visant des «missiles des Houthis qui constituaient une menace imminente pour les navires marchands et les bâtiments de la marine américaine». Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a néanmoins assuré que son pays vise la «désescalade».

«Nous ne cherchons pas un conflit régional», a-t- il déclaré au Forum économique mondial à Davos (Suisse). Mais pour l’analyste Ali Vaez, du groupe de réflexion International Crisis Group «nous sommes déjà dans une guerre régionale, même si elle est encore à un stade modeste».