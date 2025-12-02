France: deux Algériens cambriolent la maison de l’ancien président François Hollande

Deux ressortissants algériens ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour le cambriolage du domicile parisien de l’ancien président François Hollande et de l’actrice et productrice Julie Gayet, a indiqué le 1er décembre le parquet de Paris, confirmant une information révélée par BFM-TV. Les faits se sont déroulés le 22 novembre dernier dans l’appartement du couple, situé dans la capitale française.

L'ancien président de la République et sa compagne Julie Gayet ont été victimes d'un cambriolage le 22 novembre dernier. →https://t.co/Icg2p6o6vv pic.twitter.com/wEJItrkwNj — Le Figaro (@Le_Figaro) December 2, 2025

Selon le parquet, une enquête pour vol en bande organisée a été confiée au deuxième district de police judiciaire. Les investigations ont rapidement permis d’identifier puis d’interpeller les deux suspects, nés en Algérie en décembre 1994 et en février 1995. Après leur garde à vue, ils ont été déférés, mis en examen et écroués le 28 novembre. D’après les informations de BFM-TV, une montre aurait notamment été dérobée lors de l’effraction.

Un autre Algérien impliqué dans le casse du Louvre

Les policiers ont retrouvé cet objet lors d’une perquisition menée après les interpellations, et l’ont restitué à l’ancien chef de l’État. Le parquet de Paris a confirmé l’arrestation des deux individus et leur mise en examen pour vol en bande organisée. Le Figaro, qui rapporte également les faits en citant le parquet et l’entourage de François Hollande, précise que l’intrusion a été rapidement circonscrite et qu’elle a eu «peu de conséquences grâce à l’intervention des policiers».

L’entourage de François Hollande et Julie Gayet a indiqué qu’aucune conséquence grave n’était à déplorer, réaffirmant que l’action rapide des forces de l’ordre avait permis de limiter l’impact du cambriolage. AFP et plusieurs médias soulignent que l’affaire est désormais entre les mains de la justice, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de l’effraction et d’éventuelles complicités.

Cette affaire intervient alors que la police judiciaire parisienne est toujours mobilisée sur un autre dossier retentissant: le cambriolage du musée du Louvre, commis fin octobre. Huit joyaux de la Couronne de France, d’une valeur estimée à 88 millions d’euros, avaient été dérobés au terme d’une opération particulièrement audacieuse. Deux suspects avaient été arrêtés quelques jours plus tard et placés en garde à vue, selon Franceinfo. L’un d’eux, franco-algérien, avait été interpellé à l’aéroport de Roissy alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Alger. Le second avait été arrêté en région parisienne.