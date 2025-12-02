International

France: deux Algériens cambriolent la maison de l’ancien président François Hollande

François Hollande et Julie Gayet.

François Hollande et Julie Gayet.

Deux hommes nés en Algérie en 1994 et 1995 ont été mis en examen et écroués pour le cambriolage du domicile parisien de François Hollande et Julie Gayet, survenu le 22 novembre. Interpellés moins d’une semaine après les faits, ils sont soupçonnés d’avoir participé à un vol en bande organisée.

Par La Rédaction
Le 02/12/2025 à 12h49

Deux ressortissants algériens ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour le cambriolage du domicile parisien de l’ancien président François Hollande et de l’actrice et productrice Julie Gayet, a indiqué le 1er décembre le parquet de Paris, confirmant une information révélée par BFM-TV. Les faits se sont déroulés le 22 novembre dernier dans l’appartement du couple, situé dans la capitale française.

Selon le parquet, une enquête pour vol en bande organisée a été confiée au deuxième district de police judiciaire. Les investigations ont rapidement permis d’identifier puis d’interpeller les deux suspects, nés en Algérie en décembre 1994 et en février 1995. Après leur garde à vue, ils ont été déférés, mis en examen et écroués le 28 novembre. D’après les informations de BFM-TV, une montre aurait notamment été dérobée lors de l’effraction.

Un autre Algérien impliqué dans le casse du Louvre

Les policiers ont retrouvé cet objet lors d’une perquisition menée après les interpellations, et l’ont restitué à l’ancien chef de l’État. Le parquet de Paris a confirmé l’arrestation des deux individus et leur mise en examen pour vol en bande organisée. Le Figaro, qui rapporte également les faits en citant le parquet et l’entourage de François Hollande, précise que l’intrusion a été rapidement circonscrite et qu’elle a eu «peu de conséquences grâce à l’intervention des policiers».

Lire aussi : Au Parlement britannique, un député annonce que «les Algériens sont 18 fois plus susceptibles de commettre des vols»

L’entourage de François Hollande et Julie Gayet a indiqué qu’aucune conséquence grave n’était à déplorer, réaffirmant que l’action rapide des forces de l’ordre avait permis de limiter l’impact du cambriolage. AFP et plusieurs médias soulignent que l’affaire est désormais entre les mains de la justice, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de l’effraction et d’éventuelles complicités.

Cette affaire intervient alors que la police judiciaire parisienne est toujours mobilisée sur un autre dossier retentissant: le cambriolage du musée du Louvre, commis fin octobre. Huit joyaux de la Couronne de France, d’une valeur estimée à 88 millions d’euros, avaient été dérobés au terme d’une opération particulièrement audacieuse. Deux suspects avaient été arrêtés quelques jours plus tard et placés en garde à vue, selon Franceinfo. L’un d’eux, franco-algérien, avait été interpellé à l’aéroport de Roissy alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Alger. Le second avait été arrêté en région parisienne.

Par La Rédaction
Le 02/12/2025 à 12h49
#Algérie#France

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Au Parlement britannique, un député annonce que «les Algériens sont 18 fois plus susceptibles de commettre des vols»

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Algérie: Tebboune jette en prison Saâd Bouakba, le doyen des journalistes algériens

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

À Saïdia, quatre Algériens interceptés en mer alors qu’ils voulaient rejoindre le Maroc

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Deux fils de Tebboune sur la liste des dignitaires algériens possédant des biens mal acquis en France

Articles les plus lus

1
Les confidences de Tahar Ben Jelloun après ses retrouvailles avec Boualem Sansal et Kamel Daoud
2
Tebboune ose tout… et c’est même à cela que l’on reconnaît les présidents faillis
3
Comment un espace vert protégé à Aïn Sebaâ s’est retrouvé aux mains d’une société immobilière? La Commune de Casablanca brise le silence
4
L’ONDA met en service «Aérobus», une navette qui relie Casablanca à l’aéroport Mohammed V pour 50 DH
5
Alger détourne une conférence africaine pour relancer son narratif perdu sur le Sahara
6
Jodie Foster, star d’Hollywood: «l’âge de la soixantaine m’a libérée et je suis tentée de tourner au Maroc»
7
L’Algérie, une fabrication coloniale: ce que révèlent les archives militaires françaises
8
Les pluies redonnent vie aux pâturages de Figuig: les éleveurs optimistes pour une saison prometteuse
Revues de presse

Voir plus