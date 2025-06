Au Parlement britannique, un député annonce que «les Algériens sont 18 fois plus susceptibles de commettre des vols»

Le député conservateur Chris Philp s’est livré à un long discours, nourri de statistiques, afin d’exposer son point de vue sur l’immigration et la problématique de l’intégration des communautés étrangères.

Ainsi dénonce-t-il, «pendant des décennies, les gouvernements successifs, y compris le dernier, n’ont pas réussi à atténuer l’immigration. Il est désormais temps de répondre aux attentes du public britannique. Nous avons donc présenté un projet de loi avec un plan sérieux et crédible concernant l’octroi de visas et l’immigration».

Pour appuyer son argumentaire, Chris Philp brandit au sein du parlement britannique l’exemple de la criminalité qu’il relie directement aux nationalités de ceux qui perpètrent des crimes sur le sol britannique. Trois nationalités sont citées par le député conservateur, et associées à un certain type de crime commis. Ainsi, affirme-t-il, chiffres à l’appui, (à partir de la minute 3.38), «en ce qui concerne les crimes et les délits, certains groupes d’immigrés affichent des taux de criminalité très élevés».

"That this House regrets that… pic.twitter.com/sicwjrJINQ — Chris Philp MP (@CPhilpOfficial) May 21, 2025

Prenant en premier lieu pour exemple les Afghans qui sont «vingt fois plus susceptibles de commettre des délits sexuels que la moyenne», Chris Philip met en seconde place de son classement «les personnes d’origine congolaise qui sont douze fois plus à même de commettre des actes de violences». Enfin, en troisième position de ce podium peu reluisant, poursuit Chris Philp, «les Algériens sont 18 fois plus susceptibles de commettre des vols».

L’Algérie, terminus d’un gigantesque réseau de contrebande de téléphones volés au Royaume-Uni

Les chiffres avancés par le député britannique ne sortent pas de nulle part, et font écho à une enquête explosive parue dans les colonnes du journal britannique The Sunday Times en mars 2024, relayée par Le360, et portant sur un sujet pris très au sérieux au Royaume-Uni tant celui-ci prend des proportions importantes: le vol de téléphones portables.

Ainsi, annonçait le journal, près de 230 téléphones ont été volés chaque jour au Royaume-Uni en 2023, soit deux fois plus qu’il y a cinq ans. Un phénomène qualifié d’«épidémie alimentée par le crime organisé», lequel profite d’un marché estimé à 50 millions de livres sterling par an.

Mais les révélations de cette enquête portaient surtout sur la destination finale de ces appareils volés. Après investigation, en se basant sur les données de localisation de milliers d’iPhones volés à Londres analysées par la police métropolitaine, il est apparu que quatre appareils volés sur cinq se reconnectaient à l’étranger et principalement, en Algérie, qui arrive en tête du classement avec 28% de reconnexions de téléphones volés depuis son sol, devant la Chine (20%), Hong Kong (7%), les États-Unis (6%) et le Pakistan (3%).

Cette enquête, menée depuis Londres jusqu’au marché de Belfort dans la banlieue d’Alger où sont écoulés les appareils volés, mettait le doigt sur la corruption des douanes algériennes sans la complicité desquelles ce trafic ne pourrait avoir lieu. Ce phénomène, loin d’être isolé au Royaume-Uni, est d’autant plus inquiétant, rappelait The Sunday Times, qu’il ne concerne pas quelques individus agissant de manière isolée mais prend plutôt l’allure d’un véritable réseau qui agit via des gangs algériens basés au Royaume-Uni.

D’ailleurs, rappelait-on dans cet article, «un gang algérien a été emprisonné l’année dernière après avoir été découvert en train de stocker des centaines de téléphones volés emballés dans du papier aluminium». Le gang travaillait avec des pickpockets pour voler les téléphones, qu’ils déverrouillaient ensuite et utilisaient pour faire des virées shopping ou contracter des prêts frauduleux, avec des crimes totalisant plus de 5 millions de livres sterling, révélait-t-on, soit près de 63 millions de dirhams.

La prise de position de Chris Philp n’est donc ni anodine ni infondée dans le cas de la problématique du vol liée à cette communauté. Et pour ne rien arranger, le dernier fait divers en date qui agite la presse britannique est la condamnation à deux ans et quatre mois de prison par la Crown Court de Londres d’un immigré clandestin algérien âgé de 41 ans pour … le vol d’une valise contenant des articles de luxe et des bijoux estimés à une valeur de 250.000 livres sterling appartenant à l’épouse du pilote automobile Jenson Button, en février dernier devant la gare de St Pancras à Londres, ainsi que pour un autre vol du même type commis en 2024.

Il devra être expulsé vers l’Algérie une fois sa peine purgée, annonce la presse britannique. Reste à savoir si le régime d’Alger acceptera de récupérer son ressortissant ou fera la sourde oreille, comme il a pris l’habitude de faire dès lors qu’il s’agit de récupérer sur son sol ses citoyens frappés d’OQTF en France.

Le régime produit des millions de voleurs et de prostituées

Dans tous les pays du monde, il est notoire que l’immigration algérienne produit des personnes peu portées sur les vertus du travail. L’Algérie, un pays gazier et pétrolier, vit de la rente sans produire aucune richesse. Ce pays a même servi d’exemple patent au prince héritier et homme fort d’Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman, pour démentir l’idée reçue selon laquelle les pays disposant de richesses fossiles seraient riches. Il a nommément cité le cas de l’Algérie pour affirmer qu’on peut avoir du pétrole et du gaz et être un pays pauvre.

La généralisation de la rente par le régime d’Alger a favorisé la paresse et altéré les valeurs associées au travail. À tel point que ce pays importe des dizaines de milliers de maçons pour construire des autoroutes et des bâtiments, alors que le chômage parmi les jeunes dépasse 39%. Aucun pays au monde ne fait appel à des saisonniers algériens à cause de leur réputation qui les précède.

Résultat: des proportions très importantes de la population s’adonnent à la criminalité et à la prostitution. Dans «Le Mal algérien», un livre très documenté, qui fournit des données irréfutables sur l’Algérie, ses deux auteurs Jean-Louis Levet et Paul Tolila affirment, sur la base d’études de terrain, que 4 millions d’Algériens vivent de la prostitution.

Le travail du sexe est omniprésent en Algérie. Il y fleurit dans des stations balnéaires, comme Tichy (région de Béjaïa), mais également dans les métropoles et villes de taille moyenne, comme Alger, Oran, Béjaïa, Annaba, Tlemcen, Sétif, Borj Bou Arreridj, etc. Les auteurs du «Mal algérien» écrivent à ce sujet: «En 2007, un rapport de l’institut algérien Abassa, spécialisé dans les enquêtes sociales, rapportait l’existence d’environ 1,2 million de prostituées clandestines en Algérie, chacune faisant vivre au moins trois personnes autour d’elle, ce qui donne un chiffre d’un peu plus de 4 millions personnes vivant de cette activité.»

Le régime d’Alger, malgré sa propagande omniprésente dans les médias publics et déconnectée de la réalité, ne trompe pas les Algériens. Ces derniers sont parfaitement conscients que leurs dirigeants ne font rien en faveur des citoyens. Bien au contraire, tout est mis en place pour encourager des millions de personnes à se tourner vers le vol ou la prostitution. C’est d’autant plus ironique pour un pays qui se revendique comme un puissant producteur de gaz et de pétrole.