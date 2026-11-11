Explosion meurtrière dans une usine turque: la tristesse des proches, la colère d’un pays

Des proches pleurent Ilker Sigirtmacioglu, victime de l'explosion survenue à l'aciérie Habas, à Izmir, en Turquie, le 10 novembre 2026. (Photo de Murat Kocabas/AFP). AFP or licensors

Mehmet Rustu Basaran, PDG du groupe Habas, l’un des plus gros producteurs d’acier de Turquie, a été arrêté à Istanbul, selon les médias locaux.

La justice a émis des mandats d’arrêt contre dix autres personnes, dont le directeur de l’usine, selon le ministre adjoint de la justice Can Tuncay.

«Les décès de nos travailleurs ont été provoqués par des brûlures jusqu’à la carbonisation des corps», a déploré Can Tuncay. Les sauveteurs ont trouvé une nouvelle dépouille en fin de journée dans les déclins, a indiqué l’agence de presse IHA.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 17 kişinin hayatını kaybettiği Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasına gelip, incelemelerde bulundu. Tuncay, yaptığı açıklamada, "Dün saat 11.45 sıralarında, içerisinde bulunduğumuz fabrikanın çelikhane bölümünde 3’üncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında vinç yolu kirişinin kolon mesnet ve bağlantılarından ayrılarak bütün halinde yere düşmesi ve şarj vincinin, çanağın düşmesi sonucu meydana gelen patlamayla ne yazık ki 17 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 15 işçimiz de yaralanmıştır. Yaralı olan 1 işçimizin durumu ağırdır. Ailelerin başvurusuna göre 1 işçimizin cenazesine ulaşılamamıştır. Olay yerinde incelemeler devam etmektedir" dedi. — Nirvana Haber | Son Dakika (@nirvanahabercom) November 10, 2026

L’explosion s’est produite lundi à l’usine Habas Demir Celik d’Aliaga, à 60 kilomètres au nord d’Izmir, a fait en outre une dizaine de blessés, dont un dans un état critique.

Quelque 700 personnes ont manifesté en début de soirée devant l’usine - proches des victimes, syndicalistes, militants de la société civile et autres responsables politiques.

«Pas un accident, mais un meurtre: cessez de tuer les ouvriers», «Au diable votre avidité pour le profit, nous ne voulons pas mourir au travail», pouvait-on lire sur des pancartes.

Ils étaient également entre 250 et 300 à Ankara, la capitale, selon un photographe de l’AFP, et une centaine de plus à Istanbul, où un texte a été lu en public, proclamant notamment: «Ce pays est devenu une immense tombe d’ouvriers».

Aucun incident n’a été déploré, dans un pays où les manifestations sont le plus souvent interdites.

Les témoignages se multiplient depuis 24 heures pour accuser une direction peu soucieuse de l’intégrité de ses ouvriers. La faiblesse des mesures de sécurité dans les lieux de travail est de facto un sujet plus que récurrent en Turquie.

Le groupe Habas a refusé lundi de répondre aux questions de l’AFP. Selon sources officielles et témoins, la déflagration s’est produite lors d’une opération de remplacement de chaudière, lorsqu’une grue portique s’est effondrée dans un grand four industriel pendant le processus de coulée d’acier liquide.

«Puis il s’est immolé»

Le frère d’une victime, lui-même chauffeur de camion de cette usine depuis 23 ans, a témoigné auprès de l’agence Anadolu lundi. «Il y a eu un vacarme énorme, ça a même secoué le camion. Je me suis garé sur le bas-côté», a raconté Turan Ilbay.

«Quand je suis entré dans l’usine, je suis tombé sur la pire scène que j’aie vue de ma vie». Quelques heures plus tard, le quadragénaire s’immolait dans un geste désespéré, devant les journalistes.

"Hayatımda gördüğüm en kötü manzaraydı!" Aliağa'daki fabrika patlamasının tanığı konuştu! İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda yaşanan patlamanın dehşetini TIR şoförü Turan İlbay anlattı. Patlamadan kısa süre önce fabrikadan yük alarak ayrılan İlbay, duyduğu şiddetli gürültünün TIR'ını bile salladığını söyledi. Patlamayı öğrenince fabrikaya geri dönen İlbay, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. O anları, “Hayatımda gördüğüm en kötü manzara ile karşılaştım” sözleriyle anlattı. #İzmir #Aliağa #Patlama #showhaber — Show Ana Haber (@showanahaber) November 9, 2026

«Il a versé de l’essence sur sa tête, puis en a aspergé tout son corps en marchant. Puis il s’est instantanément immolé», a expliqué le photographe de l’AFP présent. «Il est tombé au sol et s’est débattu. Les gendarmes sont intervenus avec des extincteurs et il a été transporté à l’hôpital en ambulance».

Selon les services de santé de la province, il était mardi entre la vie et la mort.

Les familles se sont retrouvées mardi pour organiser les obsèques, avec autant de colère que de tristesse.

«Ne dormez pas en paix»

«Mon frère s’était déjà brûlé les mains» dans cette même usine, a raconté à l’AFP Sevval Özçelik, la sœur de Kaan, 25 ans, tuée dans l’explosion. Par peur du licenciement, «le gamin n’a même pas pu porter plainte» et est retourné travailler une semaine après.

«Ils ont pris la vie de mon frère (...). Je poursuivrai cette affaire jusqu’à la dernière goutte de mon sang. Ne dormez pas en paix», a t-elle scandé. «Je me couperai la tête s’il le faut, mais je ne laisserai pas passer ça».

Le chef de l’État Recep Tayyip Erdogan a promis lundi que «l’éventuelle existence de négligences et l’identité des responsables» seraient établies. Mais il n’a pas apaisé la polémique dans un pays où les proches du pouvoir sont accusés de bénéficier d’une profonde impunité.

«Toute personne ayant fait preuve de négligence doit être tenue responsable de ses actes», a exigé depuis sa prison Ekrem Imamoglu, maire d’Istanbul et grand adversaire du président.

Ekrem İmamoğlu'ndan Aliağa'daki fabrika faciasına tepki: İşçi ölümleri kader değildir https://t.co/HmkKjFQ8RE — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) November 9, 2026

Le Nouveau Parti (Yeni), premier parti d’opposition, a exigé la création d’une commission parlementaire sur le drame. Le parti DEM prokurde, troisième force politique du pays, a lui aussi réclamé toute la lumière sur les faits.