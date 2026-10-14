Ryad revendique des frappes au Yémen et dit intercepter plusieurs missiles

Montage de captures d’images de vidéosurveillance montrant la frappe houthie contre l’aéroport international du roi Khaled, à Riyad, le 10 octobre 2026. (Photo by SAUDI MEDIA MINISTRY/AFP)

Les attaques menées par les Houthis sur la pétromonarchie du Golfe, qui ont notamment fait 13 morts et des centaines de blessés samedi à l’aéroport de Ryad, ont atteint ces derniers jours un niveau sans précédent depuis l’entrée en guerre en 2015 au Yémen d’une coalition militaire conduite par l’Arabie saoudite pour soutenir le gouvernement yéménite.

En fin de journée, le porte-parole de la coalition, Turki al-Maliki, a confirmé des frappes contre des installations pétrolières à Sanaa, capitale du Yémen aux mains des combattants pro-iraniens, et contre d’autres infrastructures dans les provinces de Saada et de Dhamar.

عملية عسكرية لتحييد مصادر لتغذية المجهود الحربي لميليشيا الحوثي الإرهابية متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي https://t.co/8hEzE2U5tA — اخبار السعودية (@SaudiahNews) October 13, 2026

Quelques heures plus tôt, la coalition avait appelé la population à évacuer en prévision d’une «opération spéciale» à Sanaa, ce qui constituait le premier message de ce type depuis la reprise des hostilités en juillet au Yémen, après des années d’accalmie.

Ciblée dans la capitale yéménite, la Yemen Petroleum Company (YPC) a assuré qu’elle avait pris «toutes les mesures de précaution nécessaires» avant les frappes. L’attaque n’a eu «aucune incidence sur les stocks ni sur l’approvisionnement», a-t-elle affirmé.

Saudi Coalition Orders Sanaa Oil Facility Evacuation The Saudi-led coalition warned civilians Tuesday to evacuate a Yemen Petroleum Company site in Sanaa ahead of a planned military operation. Read: https://t.co/QYWyhs2869 https://t.co/t49RfilvlP — Real Truth Media (@RealTruth) October 13, 2026

Missiles interceptés

Les combattants pro-iraniens avaient prévenu plus tôt: toute attaque sur Sanaa «entraînera une riposte sévère et douloureuse» contre «l’ennemi saoudien». Ils ont affirmé vouloir viser une raffinerie et l’aéroport international de Ryad, ainsi que des locaux du géant pétrolier Aramco, enjoignant les civils à «s’éloigner» de ces cibles.

Dans la soirée, plusieurs explosions ont retenti: une dans la capitale saoudienne, constatée par des journalistes de l’AFP, d’autres sur un site d’Aramco dans l’est du pays, rapportée par des témoins. Elles n’ont pas été revendiquées dans l’immédiat.

Les autorités saoudiennes, qui ont émis plusieurs alertes par SMS à destination de la population, ont indiqué avoir intercepté et détruit plusieurs drones et missiles balistiques: trois se dirigeaient vers la capitale et le sud du royaume, une autre a été lancée «en direction de Dhahran», qui abrite le siège d’Aramco, et un dernier vers Harad, dans la province orientale, qui héberge des installations pétrolières.

Ryad a indiqué tôt mercredi que quatre personnes -deux femmes, un homme et un enfant -avaient été blessées par des débris de missiles dans la capitale, et qu’un site administratif d’Aramco avait été touché à Dharhan par une attaque qui a provoqué un incendie limité sans faire de victime.

«J’ai vu un projectile fendre le ciel, avec une traînée lumineuse, suivie d’une traînée de fumée. Puis on a entendu une explosion», a témoigné auprès de l’AFP un habitant de Ryad.

«Personne ne parlait. On avait peur et on regardait tous le ciel», a t-il ajouté.

Contraction du PIB

Premier exportateur de brut mondial et plus grande économie du Moyen-Orient, l’Arabie saoudite est ébranlée par les intenses attaques houthies de ces derniers jours, d’autant que le royaume paye déjà le prix du conflit au Moyen-Orient, en particulier le verrouillage par l’Iran du détroit stratégique d’Ormuz.

Mardi soir, deux nouveaux navires, un navire-citerne et un porte-conteneurs, ont été touchés par des projectiles d’origine inconnue dans ce détroit, a rapporté l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO.

UKMTO WARNING 170-26 Click here to view the full warning⤵️ https://t.co/i96aCyE3eO #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/LPdUX6OEdL — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 13, 2026

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le royaume saoudien devrait terminer l’année sur une contraction de 3,3% de son PIB, un recul de 5 points par rapport à la prévision précédente, en juillet.

L’estimation ne tient pas compte des dernières attaques, ni de la prise de contrôle par les Houthis du détroit de Bab el-Mandeb et du littoral yéménite sur la mer Rouge, qui risquent également de peser sur l’économie saoudienne.

Au Yémen, malgré les frappes de l’aviation saoudienne, les combattants pro-iraniens ont resserré leur étau sur Taëz, troisième ville du pays.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a alerté sur l’urgence d’une «désescalade au Moyen-Orient», avertissant qu’une intensification des hostilités serait «désastreuse» pour des dizaines de millions de personnes.

Mirjana Spoljaric, la presidenta del CICR hace un llamamiento a reducir las tensiones y a proteger a la población civil. Lee más en https://t.co/AgllFu8vci https://t.co/KyEN9t5QmM — CICR (@CICR_es) October 13, 2026

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a elle affirmé que le nombre de suspicions de cas de choléra au Yémen avait triplé en trois semaines, accentuant la pression sur les structures de santé, déjà mobilisées pour soigner des milliers de personnes blessées par les combats.

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا في #اليمن من 217 إلى 647 حالة أسبوعيًا، مع تصاعد القتال ونزوح أكثر من 200 ألف شخص. وسجل اليمن 8034 حالة اشتباه و27 وفاة منذ بداية العام، فيما ظهرت ربع الحالات خلال الأسابيع الأربعة الماضية. https://t.co/a4B2bLAOTG — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) October 14, 2026