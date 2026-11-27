Des journalistes aident un homme à déplacer sa moto, submergée par les eaux, alors que des vagues imposantes déferlent sur le rivage lors d’une grande marée à Pacifica, en Californie, le 25 novembre 2026. (Photo Josh Edelson). AFP or licensors

Les grandes marées historiques qui touchent la Californie ont inondé mercredi quelques zones résidentielles côtières, en particulier dans la région de San Francisco, sans toutefois provoquer les dévastations auxquelles s’attendait la capitale mondiale de la tech à la veille de Thanksgiving.

«Nous avons passé le pic de la marée et San Francisco s’est bien tiré du pire de cette série de grandes marées», s’est félicité sur X Daniel Lurie, le maire de la ville, dont les égouts vétustes, sujets aux débordements, devront affronter d’autres épisodes similaires cet hiver.

L’aéroport de San Francisco, au bord de la baie, «ne subit aucun impact opérationnel de ces grandes marées» et a fermé sa cellule de crise, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

Sur Ocean Beach, l’immense plage à l’ouest de la ville, de nombreux promeneurs sont venus contempler des vagues de près de 9 mètres, sous l’effet de la houle et des marées, a constaté un journaliste de l’AFP.

Sous un grand soleil, après la tempête de la nuit, certains s’aventuraient avec leurs enfants jusqu’au bord de l’eau, en dépit des vagues qui atteignaient le pied des dunes. «Gardez toujours un œil sur l’océan», a conseillé le service météorologique national, car «les vagues peuvent remonter bien plus loin que prévu».

À une quinzaine de kilomètres au sud, les habitants de la ville de Pacifica ont, eux, vu des vagues gigantesques briser le ponton et inonder les rues et les maisons proches de l’océan.

A massive wave sent part of a pier crashing into the ocean in Pacifica, California, just south of San Francisco, on Wednesday as powerful king tides brought towering waves and coastal flooding to the area. pic.twitter.com/16v1tpyKkX — AccuWeather (@accuweather) November 26, 2026

Au nord du Golden Gate, plusieurs quartiers ont été mis en alerte aux submersions marines avant d’éventuelles évacuations, tandis que plusieurs zones basses et peu habitées de la baie étaient inondées, comme la veille. Dans le nord de la Californie, les autorités ont ordonné mercredi aux habitants du village de King Salmon d’évacuer.

La Californie, et en premier lieu la baie de San Francisco, avaient été placées en alerte avant l’arrivée de ces marées historiques. Leur amplitude est accentuée par la dilatation des eaux du Pacifique sous l’effet du réchauffement climatique et, cette année, par la survenue d’un phénomène El Niño très intense. Le sud de l’état est également touché.

De fortes précipitations risquaient d’aggraver également le phénomène, mais la conjonction a été moins grave que prévue. Ce qui a épargné le centre-ville de San Francisco, où les pluies dévalant les collines et l’étroitesse des vieux égouts provoquent régulièrement des débordements.

Powerful king tides have battered coastal communities around San Francisco, with water levels reaching 8.23 feet, the highest November tide recorded in 44 years. pic.twitter.com/v4IQbU5ZxE — Newsweek (@Newsweek) November 26, 2026

San Francisco a déjà enregistré mardi matin son pic de marée le plus élevé depuis plus de 40 ans (2,5 mètres), selon le Service météorologique national (NWS), et le chiffre, potentiellement record, de mercredi reste à confirmer.

«Nous avons des sacs de sable et nous espérons que tout ira bien, mais nous ne sommes pas trop inquiets», avait déclaré mardi à l’AFP Heather, résidente rencontrée avec son compagnon Andy sur le front de mer. Le maire avait demandé aux habitants d’anticiper leurs déplacements avant mercredi, la veille de Thanksgiving, période du pic annuel de déplacements pour les Américains.

L’entreprise de robotaxis Waymo a suspendu dès lundi son service, après avoir vu ses voitures en difficulté la semaine dernière dans des rues inondées après une tempête.

Big waves inundated a beachfront area in Pacifica, California, just south of San Francisco, on Wednesday as king tides bring significant coastal flooding. https://t.co/lHSKnul0O7 pic.twitter.com/mYFDJJhS5x — ABC News (@ABC) November 25, 2026

Lors du record établi en 1983, les marées coïncidaient déjà avec des tempêtes renforcées par El Niño. Elles avaient eu des conséquences catastrophiques, «avec des centaines de millions de dollars de dégâts», du nord au sud de la Californie, se souvient Reinhard Flick, océanographe de l’Institut Scripps.

Ces derniers mois, plusieurs tempêtes et grandes marées ont déjà provoqué des inondations destructrices en Californie. La conjonction de ces phénomènes et d’El Niño fait planer la menace d’un hiver périlleux. Les prochaines sont attendues autour de Noël, puis les 21 et 22 janvier.

Deux tempêtes dans le centre et l’est

Deux puissantes tempêtes traversant les États-Unis en pleine période de Thanksgiving ont également provoqué d’importantes perturbations dans les transports et les infrastructures du pays, entraînant le retard de plus de 6.000 vols, des centaines de milliers de coupures d’électricité et le report historique de festivités majeures.

Selon les données du site spécialisé FlightAware, relayées par la presse américaine, plus de 6.000 vols intérieurs et internationaux ont enregistré des retards mercredi et jeudi, tandis que plusieurs centaines d’autres ont été purement et simplement annulés.

Cette paralysie intervient lors de l’un des week-ends les plus chargés de l’année pour le secteur aérien américain, alors que des millions de voyageurs rejoignent leurs proches pour la fête de Thanksgiving.

Les aéroports de Chicago, Miami et de New York figurent parmi les plus affectées. À l’aéroport international de Miami, le trafic a dû être temporairement suspendu après qu’un avion-cargo de la compagnie FedEx est sorti de piste en raison des conditions météorologiques dégradées, sans faire de victime. Plus de 25 États sont placés sous alerte météorologique en raison de la simultanéité de ces deux systèmes dépressionnaires frappant respectivement les côtes Est et Ouest, ainsi que le Midwest.

D’abondantes chutes de neige compliquent la circulation routière dans le nord et le centre du pays, tandis que des pluies torrentielles et des rafales de vent violentes balaient la façade atlantique.Des marées exceptionnellement hautes et une montée record des eaux ont provoqué, en outre, d’importantes inondations urbaines et côtières, particulièrement dans les États de New York et du New Jersey, ainsi que sur la côte Pacifique.

Sur la côte est, le traditionnel défilé organisé à New York par les grands magasins Macy’s chaque fête de Thanksgiving a été décalé de jeudi à samedi, une première en 100 ans d’histoire, face à la menace d’une énorme tempête sur la côte est des États-Unis.

The Macy’s Thanksgiving Day Parade has been postponed as powerful winds are expected to bear down on New York during the annual event, the company said Wednesday. pic.twitter.com/Z9S5rNy8zf — The Associated Press (@AP) November 25, 2026

Thanksgiving représente l’une des périodes durant lesquelles les Américains se déplacent le plus à travers le pays avec quelque 80 millions de voyageurs attendus, et les intempéries font craindre des perturbations dans les transports.

Chaque dernier jeudi de novembre, les Américains célèbrent Thanksgiving en se réunissant traditionnellement en famille autour d’un grand repas, dont la dinde est la pièce maîtresse.

À New York, des milliers de curieux se massent également le long des rues de Manhattan pour assister au célèbre défilé de Macy’s, où d’immenses ballons gonflés à l’hélium, parfois hauts de plusieurs étages et à l’effigie de personnages de dessins animés ou de la culture populaire, flottent au-dessus de la foule. «En raison des conditions météo, le 100e défilé Macy’s de Thanksgiving sera déplacé à samedi», ont annoncé les grands magasins dans un communiqué.

The Macy’s Thanksgiving Day Parade has been postponed as powerful winds are expected to bear down on New York during the annual event, the company said Wednesday. pic.twitter.com/Z9S5rNy8zf — The Associated Press (@AP) November 25, 2026

Lors d’une conférence de presse, le maire Zohran Mamdani avait demandé mercredi aux New-Yorkais de «se préparer» pour la tempête, qui «sera violente». «Les conditions les plus difficiles sont attendues plus tard dans la journée. Veuillez en tenir compte dans vos plans», avait-t-il exhorté, mettant en garde contre chutes d’arbres ou de lignes électriques, sous le coup de violentes rafales de vent, ainsi qu’un risque d’inondation.

«Si vous vous déplacez, prévoyez du temps supplémentaire et faites preuve de prudence. Partez plus tôt et préparez-vous à la possibilité de devoir rester plus tard. Aucune destination ne vaut la peine de mettre votre sécurité en danger», avait-t-il ajouté.

Ce changement de date pour le célèbre défilé pose des questions d’organisation pour les milliers de personnes qui devaient participer, notamment les musiciens et les équipes techniques. «Notre équipe travaille désormais à résoudre des problèmes logistiques complexes pour que le défilé puisse avoir lieu samedi», a précisé l’entreprise Macy’s. La cheffe de la police de New York, Jessica Tisch, a elle indiqué qu’«il n’existe, à l’heure actuelle, aucune menace spécifique et crédible visant le défilé» samedi.

After bad weather postponed the Macy’s Thanksgiving Day Parade, a high school marching band that traveled from Texas to Manhattan for the annual festivities wondered what they were going to do. Then donations from businesses and almost 2,000 others helped extend their stay.… — NBC News (@NBCNews) November 26, 2026

Chaque année, la parade voit défiler de gigantesques ballons colorés sur un parcours d’environ 4 kilomètres à travers Manhattan, jusqu’au grand magasin emblématique de Macy’s, situé à Herald Square, sur la 34e Rue. Des millions de spectateurs se rassemblent habituellement pour assister aux festivités.

C’est la première fois dans l’histoire de l’événement que la parade est reportée. Elle avait toutefois été annulée trois années consécutives, en 1942, 1943 et 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1997, la parade n’avait pas été annulée malgré une météo capricieuse. De violentes rafales avaient fait perdre le contrôle de plusieurs immenses ballons gonflables, qui avaient dérivé au-dessus des rues de Manhattan.