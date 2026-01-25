Tempête polaire extrême aux États-Unis: l’état d’urgence décrété, la moitié du pays paralysé

La neige recouvre la ville à Buffalo, New York, le 25 décembre 2022 . Joe Viera / AFP

La tempête, qualifiée d’«inhabituellement étendue et de longue durée» par les services météo nationaux (NWS), est provoquée par l’arrivée d’une masse d’air arctique en provenance du Canada. Elle apportera des chutes de neige abondantes pour le reste du week-end, tandis que d’importantes accumulations de glace sont prévues des plaines du sud jusqu’au littoral atlantique, avec de potentielles conséquences «catastrophiques à l’échelle locale», selon le NWS.

Ville du sud plus habituée aux températures clémentes, Dallas a vu le thermomètre chuter à -6°C samedi et se prépare à être frappée dans la journée par un mélange de pluie verglaçante et de grésil.

«Les conditions se sont rapidement détériorées au cours de la nuit à travers le nord du Texas», a indiqué l’antenne locale du NWS sur X, qui a dit s’attendre à un «impact considérable sur les transports» dans la région.

Conditions have rapidly deteriorated across North Texas overnight, with ice and sleet spreading into Central Texas this morning. The most widespread round of wintry weather will occur from this evening into Sunday morning with significant travel impacts area-wide. pic.twitter.com/yBYqubHeRD — NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) January 24, 2026

Autre grande métropole texane, Houston se prépare également à être touchée.

«Il va y avoir une tempête violente comme peu d’habitants de Houston en ont connu», avait averti vendredi le maire John Whitmire.

Coupures

«Tout le monde est le bienvenu dans nos abris. Nous ne demanderons à personne ses papiers», a ajouté l’édile démocrate lors d’une conférence de presse, en référence aux opérations musclées de la police de l’immigration à travers le pays.

Des centres d’accueil, notamment pour les sans-abris, ont ouvert samedi après-midi dans cette ville de près de 2,4 millions d’habitants.

«La nuit dernière, je suis resté dans mon campement sous la pluie, et il ne faisait même pas vraiment froid. Mais je sais que ce soir, cela me tuerait probablement», a déclaré à l’AFP Caroll Eaton, un sans-abri de 71 ans rencontré à Houston.

WINTER STORM HQ: Founder of OutKick, also known as the #snowszar, @ClayTravis, joins FOX Weather to discuss the wild winter storm hitting Southeast U.S. this weekend, as over 20 million Americans are under Ice Warnings. #Snow #winter #winterweather #southeast #FoxWeather pic.twitter.com/dKHEgm8fPn — FOX Weather (@foxweather) January 25, 2026

Alors que le réseau électrique du Texas avait connu une panne générale lors de la dernière grande tempête hivernale en 2021, les autorités se sont montrées rassurantes sur sa solidité cette fois-ci.

Selon le site poweroutage.us, environ 51.000 foyers et commerces du Texas étaient sans électricité samedi à 23H00 GMT, tandis que 50.000 autres ont été recensés dans l’État voisin de Louisiane.

Donald Trump a déclaré samedi avoir approuvé des déclarations d’urgence pour douze États du sud et de la côte est, ce qui permettra le déploiement plus rapide des moyens de la Fema, l’agence américaine de gestion des catastrophes naturelles.

«Restez en sécurité et restez au chaud!», a de nouveau exhorté le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Vortex polaire

Le ministre des Transports, Sean Duffy, avait déclaré la veille que les préparatifs étaient en cours «pour la tempête hivernale potentiellement historique qui pourrait toucher plus de 240 millions de personnes à travers plus de 40 États».

Près de 4.000 vols partant ou à destination des États-Unis ont été annulés samedi, selon le site spécialisé FlightAware, qui compte déjà près de 9.000 annulations pour dimanche.

Lire aussi : Coupures d'électricité, transports chaotiques..., Les Etats-Unis frappés par une tempête "historique"

Vendredi, Donald Trump avait anticipé l’arrivée de la tempête pour exprimer de nouveau son scepticisme sur Truth Social au sujet de l’existence du changement climatique: «Est-ce que les insurgés environnementaux pourraient m’expliquer s’il vous plaît: QU’EST CE QUI EST ARRIVÉ AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE?»

Le rapport entre le changement climatique et les tempêtes hivernales de ce type, quand l’air arctique d’ordinaire confiné au pôle Nord s’échappe vers le continent nord-américain, fait l’objet de débats au sein de la communauté scientifique.

❄️ La vague de froid extrême s'installe aux USA en cette fin de semaine. Avec la descente d'une dépression, une tempête hivernale historique se met en place sur de nombreux États, avec blizzard, pluie verglaçante et vent violent. Une des pires tempêtes de ces 40 dernières années. pic.twitter.com/Lfc6vJnN5G — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 24, 2026

Les chercheurs relèvent que les perturbations du vortex polaire, qui envoient ces masses d’air arctique vers les États-Unis, deviennent plus fréquentes depuis vingt ans. Cela pourrait être dû au réchauffement relativement rapide de l’Arctique, qui affaiblit la ceinture de vents isolant habituellement l’atmosphère au-dessus de cette zone polaire de l’Amérique du Nord.

Mais les scientifiques attendent d’avoir davantage de données, sur une plus longue période, pour établir fermement un lien entre ces tempêtes hivernales extrêmes et le dérèglement climatique.