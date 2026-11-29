Le Parti populaire (droite) était en passe dimanche de remporter les législatives anticipées en Espagne, devançant le Parti socialiste de Pedro Sanchez, et pourrait même atteindre la majorité absolue au Congrès des députés grâce à l’apport de l’extrême droite, en nette hausse, selon de premiers résultats partiels.

Avec plus de 46% des bulletins dépouillées, le Parti populaire pourrait compter sur 133 députés et l’extrême droite de Vox sur 50, dépassant ainsi les 176 sièges nécessaires pour atteindre la majorité absolue. Le Parti socialiste obtiendrait quant à lui 118 sièges.

Développement suivra.