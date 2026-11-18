Des personnes manifestent leur soutien au président salvadorien Nayib Bukele pour avoir envoyé les troupes de son pays contribuer à la lutte contre les gangs à Port-au-Prince, en Haïti, le 17 novembre 2026.. AFP or licensors

Des milliers d’Haïtiens ont défilé mardi dans les rues de Port-au-Prince pour soutenir la présence des soldats salvadoriens et la lutte qu’ils mènent contre les gangs, tandis que le gouvernement a formalisé un «accord de coopération» entre les deux pays.

Ces manifestations, les plus importantes dans le pays depuis plusieurs années, interviennent près d’un mois après l’envoi par le président salvadorien Nayib Bukele de plus de 2.000 soldats dans ce pays pauvre des Caraïbes rongé par la violence et l’instabilité politique.

Les premières opérations de ce contingent semblent avoir acquis le soutien d’au moins une partie de la population : des pancartes «Merci Bukele», «Vive Bukele» ont été vues mardi dans les cortèges.

«Bukele, le pays t’appartient, fais-en ce que tu veux», ont aussi scandé certains manifestants dans les rues d’une capitale largement contrôlée par ces bandes armées qui multiplient meurtres, viols et enlèvements.

«Nous demandons au président Bukele d’ignorer les détracteurs et de continuer à soutenir Haïti», a déclaré à un correspondant de l’AFP un manifestant qui n’a pas souhaité donner son nom. «Le peuple haïtien lui est très reconnaissant pour son travail.»

«Je vous aime aussi», a réagi le président salvadorien sur X, affirmant qu’il ne s’«attendait vraiment pas à une chose pareille». Quelques heurts ont éclaté en fin de cortège, la police utilisant du gaz lacrymogène.

Thousands flood the streets of Haiti’s capital to cheer El Salvador’s President Bukele and Salvadoran troops fighting gangs in the troubled Caribbean country. https://t.co/H5I9DUnDyb — The Associated Press (@AP) November 17, 2026

En fin de journée, l’exécutif haïtien a annoncé que «le Conseil des ministres (avait) entériné l’Accord de coopération entre la République d’Haïti et la République du Salvador.»

«Cette décision marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays, notamment face aux défis sécuritaires auxquels Haïti est confrontée», relève le communiqué publié sur Facebook.

Fin octobre, Nayib Bukele a envoyé plus de 2.000 soldats en Haïti, un déploiement mené en dehors d’un cadre international clair mais bien accueilli par les autorités haïtiennes, dépassées depuis longtemps dans leur lutte contre les gangs.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante las marchas de apoyo en Haití: "Nunca esperé algo así. Vamos a triunfar".https://t.co/VoxOOTsU96 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 18, 2026

Le Salvador affirme que ces militaires sont là pour retrouver quatre soldats intégrés à la Force de répression des gangs (FRG, soutenue par l’ONU) portés disparus près de la capitale, et qu’ils repartiront une fois ces quatre militaires sauvés. Mais depuis leur arrivée, leurs opérations vont bien au-delà d’une simple opération de sauvetage.

Le président salvadorien, qui a réussi à réduire considérablement la puissance des gangs dans son pays au prix d’une campagne qui a suscité des accusations de violations des droits humains, s’est ainsi félicité le 10 novembre d’avoir détruit le «quartier général» de l’un des principaux gangs d’Haïti, vidéo de l’attaque par hélicoptère à l’appui. Ses soldats ont aussi pris position dans un grand stade sportif après sa reprise aux gangs par la police haïtienne.

Signe supplémentaire du rapprochement entre les deux pays, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique d’Haïti a visité mardi le Centre de confinement du terrorisme (Cecot) du Salvador, la méga-prison construite par Nayib Bukele et très critiquée par les organisations de défense des droits humains.

Mwen pa t janm atann yon bagay konsa.



Mwen tande nou byen fò, byen klè.



Mwen renmen nou tou.



N ap triyonfe. Bondye ap ban nou laviktwa. pic.twitter.com/RFAIUNUQxI — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

«Cette visite s’inscrit dans une démarche d’échange d’expériences et de coopération autour des stratégies de lutte contre les gangs et le crime organisé», a affirmé le gouvernement d’Haïti dans un communiqué. Par ailleurs, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a appelé mardi toutes les forces de sécurité en Haïti à donner la priorité à la protection de la population et à n’utiliser la force létale qu’en dernier recours.

Différentes forces tentent d’enrayer la violence des gangs en Haïti, de manière plus ou moins coordonnée: police et armée haïtiennes, la FRG soutenue par l’ONU (environ 2.000 agents de divers pays), mais aussi des mercenaires privés étrangers, ainsi que ces soldats salvadoriens déployés le mois dernier.

Le Haut-Commissariat a pourtant recensé 4.595 morts et 2.050 blessés du fait de la violence armée au cours des dix premiers mois de 2026 en Haïti.