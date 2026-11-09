En Égypte, collision meurtrière entre deux trains au sud du Caire

Sur les lieux de la collision ferroviaire, à al-Ayyat, dans le gouvernorat de Gizeh, au sud du Caire, dimanche 8 novembre 2026. AFP or licensors

Deux trains sont entrés en collision dimanche au sud du Caire, provoquant le déraillement de plusieurs voitures et faisant au moins sept morts et plus d’une centaine de blessés, ont indiqué les autorités égyptiennes.

Un train circulant de Gizeh vers Fayoum a percuté l’arrière d’un autre train circulant vers le sud, du Caire vers Assouan, ont précisé les autorités ferroviaires. Tous ces sites sont d’importantes destinations touristiques. L’accident s’est produit près d’Al-Ayyat, à une cinquantaine de kilomètres au sud du Caire.

Selon le ministère de la Santé, l’accident a tué 7 passagers et 112 personnes sont actuellement soignées pour des blessures dans des hôpitaux du gouvernorat de Gizeh, grande ville de la banlieue du Caire.

Sur le site de la collision, plusieurs voitures dont certaines réduites à l’état de carcasses, étaient renversées sur le côté, ont constaté des journalistes de l’AFP. L’une des extrémités du train a été réduite en un amas de ferraille, tandis que le bout de l’autre, éventrée par l’impact, a basculé hors des rails dans une ferme voisine.

Des secouristes et des passants ont été vus transportant une victime dans un sac mortuaire noir. Des grues et des engins lourds ont été amenés sur place pour redresser les voitures, tandis que des ambulances transportaient les blessés vers les hôpitaux voisins.

Two passenger trains collided some 76 km (47 miles) south of Cairo on Sunday, killing at least seven people and injuring 112, Egypt’s health ministry said. https://t.co/THaJS72rYQ — Reuters Africa (@ReutersAfrica) November 8, 2026

Des témoins ont décrit des opérations de secours chaotiques après la collision, tandis que des villageois, des premiers intervenants et des cheminots se précipitaient pour atteindre les passagers coincés à l’intérieur des voitures renversées.

Abdel Wahed Mohamed, 31 ans, qui était assis dans un café voisin au moment de la collision, a raconté que le train à destination d’Assouan était à l’arrêt lorsque le train en direction de Fayoum était venu le percuter.

«Le train s’est renversé vers 13H30 (11H30 GMT, ndlr). Six voitures se sont retournées», a-t-il déclaré, ajoutant que les victimes souffraient de divers traumatismes, notamment de blessures à la tête et de membres brisés.

🇪🇬❗️Le bilan de la collision de trains en #Égypte est passé à 7 morts, tandis que le nombre de blessés dépasse 110, a annoncé le ministère de la Santé du pays. pic.twitter.com/0icLZNW8no — RT en français (@RTenfrancais) November 8, 2026

Selon Ahmed Moussa, un autre témoin de 25 ans, les secouristes ont dû creuser sous une voiture renversée pour atteindre les passagers coincés. «Il y avait des gens empilés les uns sur les autres à l’intérieur», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait vu deux femmes parmi les morts. Taha Abdel Tawab, 43 ans, a témoigné qu’il avait «vu un jeune homme sortir du train en portant son père mort».

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a dit suivre la situation «avec une grande inquiétude» et avoir ordonné aux autorités de mener une enquête d’urgence afin de «faire répondre de leurs actes tous ceux dont la négligence serait avérée». Les autorités ont indiqué avoir ouvert une enquête sur les causes de l’accident.

Al-Ayyat avait déjà été le théâtre de la pire catastrophe ferroviaire de l’histoire de l’Égypte. En 2002, plus de 370 personnes avaient été tuées dans un incendie qui s’était déclaré à bord d’un train transportant des vacanciers.

🔴ÉGYPTE 🇪🇬| Sept morts et 150 blessés dans un #accident ferroviaire. Selon la compagnie ferroviaire 🇪🇬, un train reliant Gizeh à Fayoum est entré en collision avec l’arrière d’un autre train circulant du Caire vers Assouan dimanche 8 Nov dans la région d’Al-Ayat au sud de Gizeh. pic.twitter.com/ruFJqhnPC2 — Nanana365 (@nanana365media) November 8, 2026

En 2009, plusieurs collisions ferroviaires dans cette région avaient également fait des dizaines de victimes. Les 110 millions d’Égyptiens dépendent fortement du transport ferroviaire, mais le réseau, l’un des plus vastes d’Afrique, a connu nombre d’accidents mortels.

Depuis dix ans, l’Égypte a investi des milliards de dollars dans la modernisation de ses infrastructures de transport, notamment dans de nouvelles autoroutes, et la construction de lignes ferroviaires à grande vitesse. Mais elle n’a pas encore procédé à la rénovation d’une grande partie de son réseau ferroviaire vieillissant.