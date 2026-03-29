International

Défense: l’Ukraine scelle des accords antidrones avec les pays du Golfe

Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine et Mohammed ben Zayed Al Nahyane. émir d'Abou Dabi et président des Émirats arabes unis. (PHOTO: Service de presse ukrainien)

L’Ukraine a signé samedi un accord de coopération en matière de défense avec le Qatar, et un autre est annoncé avec les Émirats arabes unis, Kiev cherchant à mettre à profit son expertise en matière de destruction de drones dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Par Le360 (avec AFP)
Le 29/03/2026 à 07h00

Volodymyr Zelensky, qui a effectué une série de visites surprises dans la région, avait signé jeudi un accord de coopération avec l’Arabie saoudite, alors que les pays du Golfe font face aux drones et missiles iraniens lancés par Téhéran en représailles aux frappes américano-israéliennes contre l’Iran, qui se poursuivent depuis le 28 février.

Kiev a déployé des experts antidrones dans les trois pays visités au cours de sa tournée diplomatique.

«Nous parlons d’une coopération sur dix ans. Nous avons déjà signé un accord en ce sens avec l’Arabie saoudite, nous venons de signer un accord similaire avec le Qatar, également pour dix ans, nous en signerons un avec les Émirats», a déclaré samedi le chef de l’État ukrainien lors d’une conférence de presse en ligne avec des journalistes.

«Au cours de ces dix années, nous ferons de la coproduction, en construisant des usines dans les deux pays, avec des lignes de production en Ukraine ainsi que dans ces pays», a-t-il ajouté.

De son côté, le ministère de la Défense du Qatar a précisé, dans un communiqué, que l’accord avec l’Ukraine «comprend une coopération dans les domaines technologiques, le développement d’investissements conjoints et l’échange d’expertise dans la lutte contre les missiles et les systèmes aériens sans pilote».

Depuis le début de la guerre dans la région, les fabricants ukrainiens de drones sont submergés de demandes venant du Moyen-Orient, Kiev étant devenue l’un des pôles de production de drones les plus avancés depuis l’invasion russe de 2022.

Lire aussi : Guerre au Moyen-Orient: Téhéran frappe des sites industriels clés au Bahreïn et aux Émirats

L’Ukraine a «sans aucun doute changé la situation géopolitique», a encore déclaré M. Zelensky, ajoutant que «certainement, personne d’autre ne peut aider de cette manière aujourd’hui, avec une telle expertise».

Des «milliards» pour les exportateurs

Après des rencontres jeudi en Arabie saoudite, M. Zelensky a rencontré le président émirati Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, affirmant sur les réseaux sociaux que les deux dirigeants «sont convenus de coopérer dans le domaine de la sécurité et de la défense. Nos équipes finaliseront les détails».

Il a ensuite déclaré aux journalistes que des «contrats stratégiques de 10 ans» conclus avec trois pays du Moyen-Orient représentaient «des milliards».

«Je ne dirai pas le chiffre exact, mais on parle de milliards, pas de millions, précisément des milliards pour nos exportateurs: tout le monde y gagnera, l’Ukraine y gagnera, nous ne serons pas perdants, parce que nous veillerons à ce que nos soldats en aient suffisamment», a déclaré M. Zelensky.

L’Ukraine présente ses défenses antidrones comme les meilleures au monde.

Le pays a proposé d’échanger ses intercepteurs de drones contre des missiles de défense antiaérienne, beaucoup plus coûteux, que les pays du Golfe utilisent pour abattre les drones iraniens.

Kiev affirme avoir besoin davantage de ces missiles pour contrer les frappes quasi quotidiennes de la Russie, qui attaque l’Ukraine depuis début 2022.

Aux Émirats arabes unis et au Qatar, M. Zelensky a également rencontré des experts ukrainiens en lutte antidrones, qui «travaillent ici pour contribuer à protéger des vies».

«Aujourd’hui, l’Ukraine n’a pas seulement besoin d’aide, elle est aussi prête à soutenir ceux qui nous soutiennent», a-t-il déclaré.

Par Le360 (avec AFP)
Le 29/03/2026 à 07h00
#Ukraine#Emirats arabes unis#Qatar#Kiev#Doha#Défense#Coopération militaire#drone#Volodymyr Zelensky#accord#Guerre

LEs contenus liés

Politique

Coopération militaire: des opérateurs de l’armement accompagnent le vice-Premier ministre tchèque lors de sa visite à Rabat

International

Algérie. Le crash d’un avion militaire fait 2 morts et 4 blessés: l’hécatombe se poursuit

International

Trump menace de cibler les champs gaziers iraniens après des attaques contre le Qatar

Politique

Attaques iraniennes: le roi Mohammed VI s’entretient avec le prince héritier d’Arabie saoudite et l’émir du Qatar

Société

Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi en Arabie Saoudite

International

Trump entame en Arabie saoudite une tournée dans le Golfe

International

Guerre en Ukraine: Russes et Américains se retrouvent en Arabie saoudite pour discuter d’une possible trêve

International

Le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères arrive en Arabie Saoudite pour sa première visite à l’étranger

Articles les plus lus

1
Délais de paiement: attention, le fisc élargit son radar...ce qu’il faut faire avant le 31 mars
2
Casablanca: un code couleur et un vaste chantier pour harmoniser les façades
3
CAN 2025: que risque la FSF en célébrant un titre retiré par la CAF?
4
Ce que cachent les récents changements à la tête des milices du Polisario
5
Affaire de la villa classée monument historique: son propriétaire démolisseur est un président d’arrondissement
6
États-Unis: le pôle DGSN-DGST «déterminant» dans le démantèlement d’un réseau narco-terroriste géant lié au régime Al-Assad
7
Le Maroc, frontière avancée de l’Europe industrielle
8
Ce qui peut unir peut aussi diviser
Revues de presse

Voir plus