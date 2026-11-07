Crise bancaire au Paraguay: Pedro Alliana investi président après la destitution de Santiago Peña

Le vice-président du Paraguay, Pedro Alliana, prête serment en tant que président par intérim au Congrès national, à Asuncion, le 6 novembre 2026, à la suite de la destitution du président Santiago Peña. (Photo de DANIEL DUARTE/AFP). AFP or licensors

Président conservateur du Paraguay depuis 2023, proche allié de Washington, Santiago Peña, 47 ans, dont le mandat s’achevait en principe en 2028, a été destitué après que le Sénat l’a reconnu, à l’unanimité, coupable de «mauvais exercice de ses fonctions», en lien avec la débâcle de la banque Ueno.

La crise bancaire, qui a rapidement viré à la crise politique profonde, a éclaté mardi avec la mise sous tutelle pour insolvabilité par la Banque centrale (BCP) d’une banque en ligne florissante ces dernières années, Ueno Bank.

L’intervention de la BCP a gelé les dépôts de près de trois millions de personnes, le nombre de clients que revendiquait Ueno, soit près de la moitié de la population du pays. Des entreprises, des institutions et des fonds de pension ont également été affectés.

Pedro Alliana, 52 ans, a affirmé dans sa première brève allocution devant le Sénat qui l’a investi que «les compatriotes qui traversent une situation très difficile à cause du chaos financier seront pleinement indemnisés. Nous ne les laisserons pas seuls».

«Qu’il finisse en prison!»

Quelques centaines de personnes rassemblées à l’extérieur du Parlement ont accueilli la misère de M. Peña par des cris de joie et des chants.

«Enfin, enfin Santiago Peña est parti, enfin justice a été rendue!», s’extasiait auprès de l’AFP Jessica Aquino, employée de 32 ans. «Maintenant, on veut qu’il nous rende notre argent et qu’il finisse en prison!»

«Un bonheur! On a obtenu ce qu’on voulait, la condamnation, le procès et voilà!» abondait Jonathan Riverola, 24 ans, un étudiant dont la famille est directement affectée. «Mais pas si content, car son successeur va être Alliana», du même parti Colorado hégémonique, tempérait-il.

À peine une heure après sa misère, Santiago Peña a été assigné à résidence. Puis, tard dans la nuit de vendredi à samedi, il a été transféré depuis son domicile vers une installation militaire pour des raisons de sécurité. Des images de la télévision ont montré trois camionnettes qui ont quitté la résidence présidentielle sous les insultes, les coups de pied et les jets d’œufs d’un groupe de manifestants qui ont été dispersés par la police avec des tirs de balles en caoutchouc.

La procureure Silvia Margarita González Vester a annoncé aux journalistes que le président déchu sera entendu samedi par le parquet à 11H00 (14H00 GMT), pour les délits présumés d’abus de confiance, trafic d’influence et gestion à des fins personnelles.

Lors du procès en destitution, des sénateurs ont accusé l’ex-président d’avoir «permis, toléré et de ne pas avoir corrigé un détournement de fonds des retraites vers une banque liée au cercle présidentiel». Autrement dit, d’«avoir subordonné l’intérêt public à des intérêts privés», a lancé le sénateur Adrián Vaesken.

🔴 "Peña en campaña decía, no tengo plata", dice Adrián Billy Vaesken en los alegatos finales. 🗣️ "No imputamos a Peña ser rico, imputamos la incompatibilidad entre su patrimonio, su salario y su rol regulador" #Comunidad1080 📻 https://t.co/vCJRYLDGwf — Monumental AM 1080 (@AM_1080) November 6, 2026

M. Peña était, avant même sa présidence et jusqu’à 2025, actionnaire de la holding financière propriétaire d’Ueno, ont rappelé des sénateurs.

Reversements aux lésés

M. Peña, absent à l’audience, avait présenté lui-même jeudi sa démission. Mais le Parlement l’avait refusée, rendant inévitable un procès en destitution par le Sénat. S’ils l’avaient acceptée, M. Peña serait devenu sénateur à vie, comme le prévoit la Constitution pour les ex-présidents, et aurait joui d’une immunité parlementaire.

La Banque centrale a pour sa part commencé jeudi à reverser leurs fonds à des épargnants victimes de la débâcle d’Ueno.

Les premiers décaissements, a précisé à l’AFP José Maciel, directeur administratif du Fonds de garantie des dépôts de la BCP, portent sur des déposants qui avaient dans la banque Ueno «des dépôts compris entre 1 et 10 millions de garanties» (160 à 1.600 dollars américains).

Il n’a pas précisé de nombre ni de montant global, mais selon un avocat de M. Peña, quelque 700.000 personnes avaient vendredi bénéficié de premiers versements.

La crise bancaire au Paraguay a eu des ondes de choc multiples: en Argentine, un millier d’employés de la société technologique ITTI, du même groupe qu’Ueno, ont été suspendus 30 jours sans salaire.

EL TESTIMONIO DE UNO DE LOS EMPLEADOS AFECTADOS POR LA CRISIS EN PARAGUAY Varios ex empleados vinculados a Ueno Bank, que trabajaban a distancia, se juntaron en la sede de CABA para pedir explicaciones por la situación que atraviesan. En esta línea, uno de ellos reflexionó acerca del difícil contexto de millones de paraguayos, quienes perdieron los ahorros de su vida. — Argentina|12 (@argentina12ok) November 5, 2026

Et la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) détenait environ 13 millions de dollars dans cette banque, a indiqué à l’AFP une source interne ayant requis l’anonymat.