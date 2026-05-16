Cessez-le-feu prolongé entre Liban et Israël, malgré de nouvelles frappes

Des secouristes dégagent les débris près du site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le siège d'une ONG locale, à Tyr, ville côtière du sud du Liban, le 15 mai 2026. AFP or licensors

Côté iranien, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dit avoir «reçu des messages» de Washington en faveur de la reprise des négociations pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, ajoutant être ouvert à une aide de Pékin.

Le cessez-le-feu israélo-libanais, qui arrivait à expiration dimanche, «va être prolongé de 45 jours afin de permettre de nouveaux progrès», a annoncé la diplomatie américaine après une nouvelle session de négociations directes entre des représentants d’Israël et du Liban jeudi et vendredi.

Meetings Between the Governments of the United States, Lebanon, and Israelhttps://t.co/C9MQRqm2SV — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) May 15, 2026

Le département d’Etat américain a précisé qu’il organiserait un nouveau cycle de discussions les 2 et 3 juin. D’ici là, le Pentagone réunira des délégations militaires des deux pays le 29 mai.

L’ambassadeur d’Israël à Washington, Yechiel Leiter, a déclaré à l’issue des pourparlers qu’il serait essentiel de garantir la sécurité de son pays.

«Il y aura des hauts et des bas, mais les chances de réussite sont grandes» , a-t-il écrit sur le réseau X.

Concluding 2 days of negotiations with Lebanese and American officials, I’m looking forward to the next steps.



The peace talks were frank and constructive, and are set to move forward on two tracks: security and political.



There will be ups and downs, but the potential for… https://t.co/JPcspMjWqv — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) May 15, 2026

La délégation libanaise a salué de son côté une prolongation qui ouvre la voie «à une stabilité durable», mais insisté sur la nécessité d’un «processus par étapes et vérifiable», soutenu par Washington.

«Irresponsable»

S’exprimant depuis le Liban, le Premier ministre Nawaf Salam a accusé le Hezbollah pro-iranien d’avoir entraîné le pays dans une nouvelle guerre «irresponsable».

«Assez de ces aventures irresponsables servant des projets ou intérêts étrangers», a-t-il lancé, appelant au soutien des pays arabes, et plus largement de la communauté internationale, dans les négociations avec Israël.

Malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu le 17 avril, Israël poursuit ses frappes au Liban, disant viser le Hezbollah, et le mouvement chiite continue de tirer des roquettes sur des positions israéliennes.

Le Liban a annoncé la mort de six personnes, dont trois secouristes du Comité islamique de santé, affilié au Hezbollah, dans un bombardement israélien dans le sud du pays.

Plus de 400 personnes ont péri dans des frappes israéliennes au Liban depuis le début de la trêve, d’après un décompte de l’AFP fondé sur des chiffres officiels.

Au moment des discussions à Washington vendredi, l’armée israélienne a émis des ordres d’évacuation pour une dizaine de secteurs dans le sud du Liban et annoncé «mener des frappes contre l’infrastructure du Hezbollah dans la région de Tyr».

«Des femmes et enfants»

«Il n’y a ici que des femmes, des enfants et des personnes âgées. Cette frappe cause de nouveaux déplacements de personnes», a déclaré à l’AFP Hafez Ramadan, qui vit près de l’immeuble visé par la frappe, qui abritait selon lui surtout des déplacés.

Les frappes à Tyr ont fait 37 blessés, dont six membres du personnel médical de l’hôpital, quatre enfants et neuf femmes, selon le ministère de la Santé.

Le Hezbollah a revendiqué des attaques de drones contre des casernes dans le nord d’Israël, ainsi que d’autres contre les forces israéliennes positionnées dans plusieurs localités libanaises frontalières. L’armée israélienne est déployée dans cette zone pour pouvoir, selon elle, protéger la population du nord d’Israël des tirs du mouvement pro-iranien.

Israël, comme les Etats-Unis, appelle Beyrouth à désarmer le Hezbollah.

«Le Liban négocie pour un avenir dans lequel ses frontières seront respectées (et) sa souveraineté assurée seulement» par son armée, a souligné aussi la délégation libanaise à Washington.

Un des hauts responsables du mouvement pro-iranien, Mahmoud Qomati, a qualifié les négociations avec Israël «d’humiliantes» et dénoncé «un complot contre le pays».

«Bonnes intentions»

Du côté de Téhéran, le ministre des Affaires étrangères, en visite en Inde, s’est dit ouvert à une aide de la Chine pour mettre fin au conflit, au lendemain de propos à Pékin de Donald Trump, selon qui son homologue chinois Xi Jinping a proposé d’aider à rouvrir le détroit d’Ormuz.

«Nous savons que (les) Chinois ont de bonnes intentions. Toute initiative de leur part susceptible de soutenir la diplomatie serait donc la bienvenue», a déclaré M. Araghchi.

#WATCH | Delhi | Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi says, "The mediation process by Pakistan has not failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behaviour and the mistrust which exists between us. We appreciate any country that has the… pic.twitter.com/roUzRrQVDa — ANI (@ANI) May 15, 2026

Les Gardiens de la Révolution iraniens permettent désormais à davantage de navires de passer par le détroit, quasi paralysé par Téhéran depuis le début de la guerre, a affirmé la télévision publique.

La veille, la chaîne avait fait état de plus de 30 navires autorisés à transiter par le détroit, qui voit passer d’ordinaire un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde.

De son côté, le porte-avions français Charles-De-Gaulle et son escorte sont arrivés «sur zone» au large de la péninsule arabique où ils sont prépositionnés en cas de déclenchement d’une mission «neutre» pour rétablir la navigation dans le détroit d’Ormuz, a annoncé la ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo.