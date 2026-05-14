Liban et Israël retentent un rapprochement à Washington

Cette rencontre, la troisième de ce type, intervient au lendemain d’une série de frappes israéliennes sur une trentaine de lieux au Liban qui a fait au moins 22 morts, selon le ministère libanais de la Santé.

تحليق للطيران المسير في اجواء عنقون وقناريت والغازية وكفرحتى https://t.co/tsjus3UEO4 — National News Agency (@NNALeb) May 13, 2026

Les représentants des deux pays s’étaient déjà rencontrés le 23 avril dans la capitale américaine. Le président Donald Trump avait annoncé à cette occasion une prolongation de trois semaines de la trêve, et exprimé l’espoir d’un rapprochement historique entre les deux voisins du Proche-Orient qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques.

Le président des Etats-Unis avait conjecturé qu’il accueillerait dans l’intervalle à la Maison Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun. Mais cet espoir ne s’est pas concrétisé, le chef d’Etat libanais exigeant au préalable un accord sur les questions de sécurité et la fin des attaques israéliennes.

La trêve a été prolongée jusqu’au dimanche 17 mai. Depuis son entrée en vigueur le 17 avril, plus de 400 personnes ont péri dans des frappes israéliennes, d’après un décompte de l’AFP fondé sur des chiffres officiels.

Israël s’est réservé le droit de continuer à viser le Hezbollah, le mouvement chiite pro-iranien qui a entraîné le Liban dans la guerre à la suite du déclenchement de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran le 28 février.

«Quiconque menace l’Etat d’Israël mourra en raison de sa faute», a encore averti la semaine dernière Benjamin Netanyahu après l’assassinat d’un important chef militaire du Hezbollah en plein cœur de Beyrouth.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Yesterday evening, we eliminated the commander of Hezbollah’s Radwan Force, in the heart of Beirut.



This is the same senior terrorist who led the plan to conquer the North. pic.twitter.com/dLtupPp8w5 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 7, 2026

Dans ses propres tractations indirectes avec Washington, l’Iran exige que toute trêve concerne aussi le Liban -- à savoir qu’Israël cesse de frapper son allié du Hezbollah.

«Consolidation»

À Washington, le Liban vient chercher «une consolidation du cessez-le-feu», a déclaré à l’AFP un haut responsable ayant requis l’anonymat. «La priorité est de mettre un terme aux morts et aux destructions».

Plus de 2.800 personnes ont péri au Liban depuis le début du conflit début mars, dont au moins 200 enfants, d’après Beyrouth.

Israël vise des secteurs à forte population chiite, dont la banlieue sud de Beyrouth, et s’est emparé d’une bande frontalière qu’il occupait déjà entre 1982 et 2000.

Washington dit défendre la souveraineté du Liban sur tout son territoire mais appelle aussi le pays à s’en prendre au Hezbollah.

Pour le département d’Etat, «ces pourparlers doivent permettre de rompre catégoriquement avec l’approche ratée des deux dernières décennies qui autorisait des mouvements terroristes à s’enraciner et à s’enrichir, tout en sapant l’autorité de l’Etat libanais et en menaçant la frontière septentrionale d’Israël».

À la différence de la précédente session de négociations, ni le secrétaire d’Etat Marco Rubio ni Donald Trump lui-même n’y participeront. Tous deux sont en visite officielle en Chine.

“These discussions represent another important step toward ending decades of conflict and establishing a lasting peace between the two countries. The United States will continue to support both countries as they seek to reach a breakthrough.”https://t.co/VL3XVEa20t — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) May 8, 2026

Pour ces deux journées d’entretiens au département d’Etat, l’équipe de médiateurs américains comprend les ambassadeurs des Etats-Unis en Israël et au Liban, respectivement Mike Huckabee, un pasteur évangélique, et Michel Issa, un partenaire de golf de Donald Trump qui est né au pays du Cèdre.

Le Liban est représenté par Simon Karam, un avocat et diplomate de 76 ans, et Israël par son ambassadeur Yechiel Leiter, 67 ans, allié de longue date de Benjamin Netanyahu.