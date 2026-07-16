Canicule: fin de la vigilance orange dans 7 départements et l’Ile-de-France jeudi soir

Des personnes sont assises au bord du canal Saint-Martin alors que la France connaît une vague de chaleur, à Paris, le 12 juillet 2026. (Photo de Behrouz MEHRI / AFP). AFP or licensors

La sortie de la vigilance orange canicule est confirmée à partir de 22H jeudi dans le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, Le Lot, la Haute-Garonne, le Tarn, l’Aveyron et la Lozère ainsi que tous les départements d’Ile-de-France, indique le prévisionniste dans son dernier bulletin.

En revanche, la Loire, le Rhône, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère et les Hautes-Alpes resteront à ce niveau d’alerte jusqu’à 06H vendredi.

Les départements de l’Ardèche, de la Drôme, du Gard, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence et la Corse sont quant à eux maintenus en vigilance orange canicule au moins jusqu’à vendredi après-midi.

«Ce jeudi, les températures sont comprises entre 33 et 37°C sur les départements encore en orange, jusqu’à 38°C près de la Méditerranée et en Corse, voire 39°C sur le Var. Les températures minimales dans la nuit de jeudi à vendredi sont comprises entre 18 et 21°C sur les départements encore en orange, et atteignent 23 à 26°C près des côtes méditerranéennes et corses», précise Météo-France.

«Les fortes chaleurs persistent les prochains jours près de la Méditerranée», ajoute l’organisme.

Ce mercredi, il a fait jusqu’à 39,6 °C à St-Côme-d ’Olt (Aveyron). Les températures ont été particulièrement chaudes dans le Sud-Ouest comme à Montat (Lot) avec 39,1 °C



Jeudi, les 35 °C concerneront plus que l'Occitanie, la vallée du Rhône, la Provence et la Corse pic.twitter.com/jTYBbIz7ef — Météo-France (@meteofrance) July 15, 2026

Cette vague de chaleur est la troisième de l’année selon la définition de Météo-France, après celle de fin juin et début juillet. Fin mai, l’épisode de chaleur inédit pour un printemps avait marqué les esprits.

Leur fréquence croissante est un marqueur sans équivoque du changement climatique. Principalement causé par la combustion d’énergies fossiles partout dans le monde, le réchauffement continue de l’atmosphère terrestre a de lourdes conséquences sur les humains et l’ensemble des écosystèmes.