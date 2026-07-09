L’Europe occidentale a enregistré le mois de juin le plus chaud de son histoire

Coucher du soleil sur Paris le 1er juillet 2025, alors que la ville est en alerte rouge en raison des températures extrêmes.. AFP or licensors

La température moyenne en Europe occidentale a atteint 20,74°C en juin, soit plus de 3°C au-dessus de la norme de la période 1991-2020, a détaillé Copernicus dans un rapport mensuel, battant le précédent record de la région, établi en juin 2025.

«Le changement climatique est en train de passer du statut de problème futur abstrait et statistique, dont on prend connaissance dans des rapports, à celui d’une réalité concrète et perturbatrice de la vie quotidienne», a analysé auprès de l’AFP Samantha Burgess, responsable stratégique des questions climatiques au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), une organisation intergouvernementale qui gère Copernicus.

Has #climatechange increased the frequency of hot extremes (incl. heatwaves)?



The #IPCC 2021 #ClimateReport says, "some recent hot extremes observed over the past decade would have been unlikely to occur without human influence on the climate system".



➡️ https://t.co/7l6ZV7WIlq pic.twitter.com/WvU9cYIHNy — IPCC (@IPCC_CH) June 29, 2026

«L’Europe se réchauffe bien plus vite que la moyenne mondiale», a-t-elle rappelé mettant en avant les changements de circulation atmosphérique comme l’une des causes.

«Les changements observés dans la circulation atmosphérique indiquent que ce phénomène va se multiplier en Europe à l’avenir. Nous assisterons donc à davantage de vagues de chaleur dans un monde plus chaud. Elles seront plus intenses, dureront plus longtemps et toucheront davantage de zones géographiques», a-t-elle ajouté, appelant à parvenir à une émission nette de gaz à effets de serre nulle «dès que possible».

En juin, les températures mondiales ont dépassé de 1,39°C la moyenne estimée de l’ère préindustrielle, période couvrant les années 1850 à 1900, a aussi montré Copernicus dans son rapport.

🌡️ During the heatwave, many parts of Europe will see minimum temperatures stay above 20°C for several nights. These 'tropical nights' prevent the body from recovering, increasing the risk of heat stress.

Learn more: https://t.co/nOF2G7E31U pic.twitter.com/pEpRyNMN4A — World Meteorological Organization (@WMO) June 29, 2026

Il s’agit du deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré, tant à l’échelle mondiale qu’en Europe dans son ensemble, a indiqué Copernicus, alors que le réchauffement climatique d’origine humaine se poursuit.