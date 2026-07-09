International

L’Europe occidentale a enregistré le mois de juin le plus chaud de son histoire

Coucher du soleil sur Paris le 1er juillet 2025, alors que la ville est en alerte rouge en raison des températures extrêmes.. AFP or licensors

Le mois de juin 2026 a été le plus chaud enregistré en Europe occidentale dans l’histoire, a dévoilé jeudi l’observatoire climatique de l’UE Copernicus, à l’heure où une nouvelle vague de chaleur s’est installée sur le continent.

Par Le360 (avec AFP)
Le 09/07/2026 à 08h02

La température moyenne en Europe occidentale a atteint 20,74°C en juin, soit plus de 3°C au-dessus de la norme de la période 1991-2020, a détaillé Copernicus dans un rapport mensuel, battant le précédent record de la région, établi en juin 2025.

«Le changement climatique est en train de passer du statut de problème futur abstrait et statistique, dont on prend connaissance dans des rapports, à celui d’une réalité concrète et perturbatrice de la vie quotidienne», a analysé auprès de l’AFP Samantha Burgess, responsable stratégique des questions climatiques au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), une organisation intergouvernementale qui gère Copernicus.

«L’Europe se réchauffe bien plus vite que la moyenne mondiale», a-t-elle rappelé mettant en avant les changements de circulation atmosphérique comme l’une des causes.

«Les changements observés dans la circulation atmosphérique indiquent que ce phénomène va se multiplier en Europe à l’avenir. Nous assisterons donc à davantage de vagues de chaleur dans un monde plus chaud. Elles seront plus intenses, dureront plus longtemps et toucheront davantage de zones géographiques», a-t-elle ajouté, appelant à parvenir à une émission nette de gaz à effets de serre nulle «dès que possible».

En juin, les températures mondiales ont dépassé de 1,39°C la moyenne estimée de l’ère préindustrielle, période couvrant les années 1850 à 1900, a aussi montré Copernicus dans son rapport.

Il s’agit du deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré, tant à l’échelle mondiale qu’en Europe dans son ensemble, a indiqué Copernicus, alors que le réchauffement climatique d’origine humaine se poursuit.

Par Le360 (avec AFP)
Le 09/07/2026 à 08h02
#Europe#Climat#températures#Réchauffement climatique

LEs contenus liés

International

Climat: l’ONU juge «probable à 80%» un épisode El Niño cet été

International

Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l’ONU

Société

Vague de chaleur: 14 villes au-dessus des 40°C lundi

Société

Fès suffoque sous la chaleur: la médina paralysée

Articles les plus lus

1
Une grave menace terroriste déjouée: au cœur du démantèlement d’une cellule tentaculaire par la DGST
2
Rabat: la rue Zahla rouvre à la circulation après plusieurs années de travaux
3
Quelle est l’ancienneté des frontières de l’Algérie?
4
Ceux qui lisent savent déjà cela (et le savent mieux)
5
Maroc-France: 10 ministres accompagneront Sébastien Lecornu à Rabat
6
Déchets à Casablanca: le wali Mhidia recadre Arma et SOS après une passation chaotique
7
Mondial 2030: Madrid conditionne l’accueil du Centre international de presse à l’organisation de la finale
8
Immersion: comment la DGST a foudroyé une tentaculaire cellule de Daech prête à frapper au Maroc
Revues de presse

Voir plus