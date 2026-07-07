Vague de chaleur: 14 villes au-dessus des 40°C lundi

Es-Semara a enregistré lundi 6 juillet la température la plus élevée au Maroc, avec 47°C. Taroudant et Marrakech suivent à égalité avec 44,9°C chacune. Ben Guerir a atteint 44,8°C. Guelmim a relevé 44,6°C.

Plusieurs autres stations ont dépassé les 40°C. Nouaceur et Sidi Slimane ont enregistré 43,7°C chacune. Settat a atteint 43,2°C. Béni Mellal a relevé 42,9°C. Meknès a enregistré 42,5°C. Takerkoust a atteint 41,7°C. Zagora a relevé 41,5°C. Fès-Saïss a enregistré 41,3°C. Khouribga a atteint 40,7°C.

D’autres villes se situent juste sous ce seuil. Ouarzazate et Taourirt ont toutes deux relevé 39,7°C. Errachidia a enregistré 39,5°C. L’aéroport de Taza a atteint 38,7°C. Benslimane a relevé 38,4°C. Oujda a enregistré 37,9°C. El Hajeb a atteint 36,7°C. Bouarfa a relevé 35,9°C.

Les températures restent plus modérées sur la façade atlantique et dans le Nord. Tiznit et Larache ont toutes deux enregistré 35,3°C. Chefchaouen a atteint 34,9°C. Rabat a relevé 34,5°C. Kénitra a enregistré 34,2°C. Tanger a atteint 34°C. L’aéroport de Rabat-Salé a relevé 33,9°C. Laâyoune a enregistré 33,8°C. Casablanca a atteint 33,2°C. Tit Mellil a relevé 32,4°C.

Les valeurs les plus basses ont été observées à l’aéroport d’Essaouira et à Midelt, avec 32,2 et 32,1°C respectivement. Ifrane a également enregistré 32,1°C. Agadir Al Massira a atteint 32°C. Nador a relevé 31,6°C. El Jadida a enregistré 30,3°C. Tan-Tan a atteint 30,2°C, la valeur la plus basse du classement national.

Au total, 14 villes ont dépassé la barre des 40°C ce jeudi. Selon la DGM, cette vague de chaleur résulte de l’extension vers le nord de la dépression thermique saharienne, combinée à la remontée de masses d’air chaud et sec en provenance du Sahara. Ce phénomène, connu localement sous le nom de «chergui», touche de vastes régions du Royaume.

La majorité des stations météorologiques ont enregistré des températures maximales supérieures de 5 à 13°C aux moyennes saisonnières habituelles. Le seuil des 40°C a été franchi sans difficulté dans plusieurs zones, notamment les plaines intérieures, les provinces du Sud et la région du Saïss. Malgré l’ampleur de cet épisode, aucun record mensuel de juillet n’a pour l’instant été homologué dans aucune ville du royaume.