Cette photo, fournie par le Secrétariat de la Défense nationale du Mexique, montre Fausto Isidro Meza, alias «Chapo Isidro» (au centre) et d’autres associés à leur arrivée dans un hangar militaire à l’aéroport international Benito Juárez de Mexico, le 21 novembre 2026. (AFP)

Le Mexique a annoncé samedi l’arrestation du baron de la drogue Fausto Isidro Meza alias «Chapo Isidro», l’un des dix criminels les plus recherchés par le FBI, lors d’une opération qui a fait 11 morts et a été saluée par les États-Unis comme une «victoire importante» contre les réseaux criminels.

Le narcotrafiquant a été arrêté en compagnie de deux autres responsables de son organisation criminelle Beltrán Leyvas, vendredi soir à Guasave (nord-ouest), dans l’Etat du Sinaloa où il opérait, a indiqué le ministère mexicain de la Défense, qui a précisé que huit personnes au total avaient été interpellées.

Quatre militaires ont été tués alors que des membres du groupe criminel de «Chapo Isidro» opposaient une vive résistance à l’arrestation de leur chef, selon le ministère. Sept criminels présumés sont morts.

Selon l’armée, qui a aussi saisi des armes, de la drogue et de l’argent liquide, aucune victime civile n’a été signalée lors de cette opération menée en coopération avec les États-Unis, qui ont érigé en priorité sous Donald Trump la lutte contre le narcotrafic.

Les affrontements ont été suivies de violences à Guasave, où un journaliste de l’AFP a vu plusieurs commerces et véhicules brûlés. «Je me suis jeté au sol, collé au lit, j’étais seul», a raconté à l’AFP, sous couvert d’anonymat, un homme de 70 ans vivant à proximité de l’épicentre de l’opération et encore secoué.

Des heurts ont également éclaté dans d’autres secteurs du Sinaloa, où des individus soupçonnés d’appartenir à des groupes criminels ont érigé des barrages routiers improvisés.

Une vidéo a également circulé montrant en apparence «Chapo Isidro» demandant à ses hommes de «calmer le jeu» car «c’est fini maintenant» et qu’il y a «des enfants, des femmes, des innocents».

Le baron de la drogue "El Chapo Isidro", l'un des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI, a été arrêté au Mexique pic.twitter.com/sFZN0XwmHE — BFM (@BFMTV) November 23, 2026

«Chapo Isidro», âgé de 44 ans, fait l’objet de poursuites à la fois au Mexique et aux États-Unis, où la police fédérale (FBI) offrait une récompense de cinq millions de dollars pour son arrestation. Il est inculpé par la justice américaine notamment pour trafic de drogue et blanchiment d’argent, des accusations qui pourraient lui valoir la peine de mort.

Cet homme est décrit par le site spécialisé dans le narcotrafic Insight Crime comme un chef régional «discret» qui opérait dans deux municipalités de l’État de Sinaloa et entretenait des liens avec les réseaux de trafic de drogue sur la route du Pacifique. L’agence américaine anti-drogue s’est félicitée d’une «victoire importante contre l’un des réseaux criminels les plus violents du Mexique».

ANOTHER FBI Ten Most Wanted fugitive is off the board.



Fausto Isidro Meza-Flores, known as “El Chapo Isidro,” has been captured by Mexican forces with U.S. assistance. This alleged cartel leader is accused of flooding American communities with deadly drugs, including fentanyl.… pic.twitter.com/zHuF6SVgpE — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 21, 2026

Selon le ministère américain de la Justice, le groupe du baron avait «acheminé vers les États-Unis des quantités de drogue de plusieurs tonnes, notamment de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l’héroïne, de la marijuana et du fentanyl, et a recouru à une violence extrême pour soutenir ses activités».

Le ministre de la Justice, Todd Blanche, a déclaré dans un communiqué que cette «opération réussie» était «le résultat d’un effort bilatéral pour éliminer les terroristes au Mexique». Les États-Unis font pression sur le Mexique, comme sur d’autres pays d’Amérique latine, pour qu’il redouble d’efforts contre le trafic de drogues et l’immigration clandestine.

🚔 ¡Tráileres calcinados en plena carretera! Así quedaron varias unidades de carga sobre la México 15, luego de los despojos y bloqueos registrados tras la detención de ‘El Chapo Isidro’. pic.twitter.com/XEgSHF66UY — Felícitos Trujillo (@Felicitos_) November 21, 2026

Après une rencontre mercredi avec son homologue mexicaine Claudia Sheinbaum en marge d’un sommet en Chine, Donald Trump a affirmé avoir insisté sur le fait que «les cartels contrôl(ai)ent le Mexique» et que Washington ne pouvait pas permettre cela. Depuis son arrivée à la présidence en 2024, la dirigeante de gauche a livré aux États-Unis 92 personnes pour narcotrafic.

En juillet, l’un des chefs du cartel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada, avait été condamné à la prison à vie à New York. Il était l’ancien complice du célèbre narcotrafiquant Joaquin Guzmán, surnommé «El Chapo», extradé en 2017 aux États-Unis où il purge également une peine de prison à perpétuité.