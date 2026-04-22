Mexique: l’attaque de la pyramide était «planifiée», selon les autorités

Des experts médico-légaux et des membres du parquet travaillant sur le site archéologique de Teotihuacan après une fusillade survenue à Teotihuacan, dans l'État de Mexico, le 21 avril 2026. AFP or licensors

L’assaillant a ouvert le feu vers midi lundi sur ce site très fréquenté du centre du pays, attraction touristique majeure au Mexique, avant de se suicider à l’arrivée des forces de l’ordre.

Ces tirs mortels, à quelques semaines de la Coupe du monde de football que le Mexique organise conjointement avec les États-Unis et le Canada, ont poussé la présidente Claudia Sheinbaum à exiger un renforcement de la sécurité dans les zones touristiques, alors que l’enquête progresse.

L’attaque «n’était pas spontanée», a déclaré le procureur général de l’Etat de Mexico, Jose Luis Cervantes.

Le tireur, Julio César Jasso Ramirez, un Mexicain de 27 ans, «s’était rendu à plusieurs reprises sur le site archéologique pour le repérer, avait séjourné dans des hôtels à proximité avant les faits et avait planifié ses actes», a-t-il expliqué en conférence de presse mardi.

Depuis les hauteurs de la pyramide de la Lune, le tireur a pris de nombreuses personnes en otage et tué une touriste canadienne âgée d’une vingtaine d’années, avant de se suicider.

Parmi les 13 touristes étrangers blessés, plusieurs l’ont été par balles, dont un enfant de six ans. Ils sont de nationalité colombienne, canadienne, brésilienne ou encore américaine.

Un porte-parole du département d’Etat a déclaré à la presse qu’une assistance consulaire était fournie aux ressortissants américains blessés dans l’attaque.

D’après l’enquête en cours, l’assaillant était arrivé dimanche à Teotihuacan depuis Tlapa de Comonfort, une ville située à environ 360 kilomètres.

Il avait vécu dans un quartier populaire de Mexico, dont il avait déménagé il y a huit ans. «Il était très tranquille», a déclaré sous couvert de l’anonymat une personne qui lui louait alors un logement.

Tuerie de Columbine

Selon le procureur, un sac à dos a été retrouvé sur le lieu de l’attaque, dans lequel le tireur transportait le pistolet utilisé contre les touristes, un couteau et 52 munitions.

Des «textes, images, manuscrits (...) liés à des faits violents» survenus «aux États-Unis en avril 1999», ont également été découverts dans ce sac.

Le 20 avril 1999, deux élèves de 17 et 18 ans du lycée Columbine, dans le Colorado, avaient abattu en quelques minutes 12 camarades et un professeur avant de se suicider.

Jacqueline Gutiérrez, une touriste américaine témoin de l’attaque, a raconté à la chaîne Milenio les propos de l’assaillant: «Une des choses qu’il nous a dites, c’est que cet endroit était fait pour les sacrifices, pas pour nos petites photos (...) et que c’était l’anniversaire du massacre de Columbine.»

À moins de deux mois de la Coupe du monde de football 2026, Claudia Sheinbaum a réclamé un renforcement des contrôles afin d’empêcher l’introduction «d’armes à feu sur un site archéologique ou touristique».

«Il est évident que nous devons renforcer la sécurité», a-t-elle concédé alors que Mexico accueillera le match d’ouverture du Mondial le 11 juin, et s’apprête à recevoir plus de 5,5 millions de visiteurs durant la compétition.

La présidente mexicaine a également affirmé que l’agresseur avait des «problèmes psychologiques» et qu’il ne s’agissait «pas d’un fait lié à la délinquance».

Pour Juan Carlos Mejia, directeur exécutif du voyagiste Estur, le renforcement annoncé des contrôles est une «très bonne chose» car à l’heure actuelle, on «ne contrôle jamais» personne pour entrer sur le site archéologique.

L’Institut national d’anthropologie et d’histoire a annoncé que le site des pyramides rouvrirait au public mercredi.

#INAHInforma El INAH, a través del Centro INAH Estado de México, informa que la Zona Arqueológica de Teotihuacan reabrirá al público el miércoles 22 de abril, en su horario habitual de 8:00 a 17:00 h, con medidas de seguridad reforzadas. pic.twitter.com/pyv594ySIG — INAH (@INAHmx) April 21, 2026

Avec ses pyramides du Soleil et de la Lune et sa Chaussée des morts, le site de Teotihuacan, à environ 50 kilomètres de la capitale, est le plus important monument de la période classique préhispanique.

Entre janvier et juillet 2025, il a été le deuxième site archéologique la plus visité du pays, avec près d’un million de touristes, derrière celui de Chichen Itza.