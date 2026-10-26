Arabie saoudite: un missile houthi intercepté près de Riyad, de nouvelles frappes revendiquées contre l’aéroport

La veille, la capitale saoudienne avait été secouée par des explosions et ses habitants avaient reçu des messages des autorités les avertissant de «menaces aériennes» sur la ville, ciblée de manière intense ces dernières semaines en représailles au soutien du royaume aux forces gouvernementales yéménites.

«Les défenses antiaériennes ont intercepté et détruit un missile balistique lancé par la milice terroriste houthie en direction de Riyad», a écrit le porte-parole de la coalition, Turki al-Malki, dans un message publié sur la plateforme X lundi matin.

Il a ajouté ensuite que la coalition avait détruit quatre plateformes de lancement de missiles balistiques, ainsi qu’un dépôt de missiles des Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen.

Cette opération «visait également à couper les lignes d’approvisionnement de la milice houthie entre les zones sous son contrôle», a-t-il précisé.

pic.twitter.com/d8fuAFKAbB — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 26, 2026

La milice terroriste des Houthis a affirmé lundi avoir à nouveau frappé, «avec un missile balistique» l’aéroport international de Riyad.

Leurs forces ont mené par ailleurs «une opération visant les stations de pompage de pétrole brut (de l’oléoduc, NDLR) Est-Ouest à l’aide de plusieurs drones» qui ont atteint leur objectif, a ajouté leur porte-parole, Yahya Saree.

L’aéroport avait été fermé après la frappe houthie la plus meurtrière, qui avait tué 13 personnes et fait des centaines de blessés mi-octobre. Il avait affiché dimanche sur son site internet plusieurs liaisons intérieures et internationales prévues, notamment en provenance de Dubaï, Paris et Le Caire.

NEW: The Houthis have fired at least 12 missiles and two drones targeting Saudi Arabia since October 24 as part of the Houthi strike campaign, which aims to impose economic and political costs on Saudi Arabia and compel Saudi Arabia to capitulate to the Houthis’ primarily… pic.twitter.com/DlgmspTxy3 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 25, 2026

Selon le site de suivi aérien Flightradar24, quelques vols seulement ont décollé.

Dans la soirée de dimanche, l’aéroport avait cependant été visé dans le cadre de trois opérations menées avec «des dizaines de missiles balistiques», selon le porte-parole. Les deux autres ont visé une base aérienne à Khamis Mushait et une base navale à Jazan, a-t-il ajouté.

Sollicités par l’AFP, les responsables saoudiens n’ont pas fourni d’informations sur l’ampleur de la reprise des opérations à l’aéroport.

Rallye Dakar

La coalition a aussi indiqué dimanche avoir intercepté dix missiles balistiques dans le sud du royaume, ainsi qu’un missile de croisière visant Khamis Mushait.

La Défense civile saoudienne a fait état de deux personnes blessées dans le sud par des chutes de débris, et de plusieurs bâtiments et véhicules endommagés.

Lire aussi : Arabie saoudite: nouvelles explosions à Riyad, l’aéroport rouvre sous la menace des Houthis

Déclenché en 2014, le conflit au Yémen, opposant les Houthis aux forces gouvernementales appuyées par Riyad, a repris en juillet après quatre ans d’accalmie, ouvrant un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient.

«À la suite des récents événements dans la région», les organisateurs du Dakar 2027 ont indiqué que le plus célèbre rallye-raid du monde, s’il était maintenu, ne se tiendrait pas du 1er au 15 janvier en Arabie saoudite, comme prévu initialement. Le nouveau lieu sera annoncé dans les prochains jours.

🔴 BREAKING: Coalition: We carried out a targeted operation in response to repeated attacks by Houthi militia

🔴 The targeted operation is in response to the Houthis’ repeated attacks and their attempts to target civilians - Coalition

🔴 Military operation complies with… pic.twitter.com/dbQn71MrBG — Arab News (@arabnews) October 26, 2026

Plusieurs grands événements internationaux ont déjà été annulés ou reportés en Arabie saoudite depuis la reprise du conflit.

Les combats au Yémen ont fait des centaines de morts et déplacé plus de 250.000 personnes, selon le HCR.

Ils affectent les marchés pétroliers, déjà secoués par le verrouillage par l’Iran du détroit d’Ormuz, de l’autre côté de la péninsule arabique, après les frappes israélo-américaines de fin février sur Téhéran, qui ont déclenché le conflit régional.

Les Houthis se sont emparés en septembre du littoral du pays, renforçant leur emprise sur le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, qui verrouille, au sud de la mer Rouge, l’accès au canal de Suez.