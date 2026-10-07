Arabie saoudite: une Marocaine tuée dans l’attaque contre l’aéroport international d’Abha

Dans son communiqué, l’Autorité générale de l’aviation civile saoudienne indique que l’aéroport international d’Abha et l’aéroport international Roi Khalid, à Riyad, «ont été pris pour cibles par deux attaques distinctes» les 6 et 7 octobre.

À Abha, «l’attaque a fait deux morts, deux femmes résidentes de nationalités marocaine et algérienne, qu’elles reposent en paix», écrit GACA. La même attaque a fait 28 blessés. L’autorité évoque «des citoyens saoudiens, un résident bangladais et un résident philippin», dont l’état va «de léger à critique».

À l’aéroport Roi Khalid, «l’attaque a fait un mort, un résident de nationalité soudanaise, qu’il repose en paix». Huit personnes ont été blessées, soit «cinq citoyens saoudiens, deux résidents égyptiens et un résident pakistanais». Leur état va lui aussi «de léger à critique».

Au total, les deux attaques ont fait trois morts et 36 blessés. Selon la GACA, «tous les blessés ont été transportés à l’hôpital pour y recevoir les soins médicaux appropriés». Elle ajoute que les deux attaques ont causé «quelques dégâts matériels».

L’autorité affirme travailler «en coordination avec les autorités compétentes afin d’évaluer les dégâts, de vérifier la sécurité des installations et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des passagers». Elle dit vouloir préserver «la sûreté et la sécurité des opérations au sein du système d’aviation civile du pays».